Τσαπανίδου: «Ο κ. Μητσοτάκης πανηγύριζε χθες με μια πραγματικότητα πολύ σκληρή για τους πολίτες»

«Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε χθες για την οικονομία, σχεδόν πανηγυρίζοντας για μια κατάσταση που όλοι βιώνουμε και ξέρουμε ότι δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπη Τσαπανίδου, μιλώντας στον «ΑΝΤ1». Σε ερώτηση για τις χθεσινές δεσμεύσεις του Αλέξη Τσίπρα απέναντι στους συνταξιούχους, σημείωσε: «Είναι ένα πρόγραμμα που έχει εξαγγείλει εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάτι που ακούστηκε για πρώτη φορά χθες, δήθεν για να απαντήσει στον κ. Μητσοτάκη». «Ο Αλέξης Τσίπρας είπε πράγματα που μπορούν να γίνουν, τα είπε σε ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν πολύ μεγάλη δυσκολία στην καθημερινότητά τους και οφείλουμε να τους στηρίξουμε γιατί είναι οι πολλοί. Ένα κράτος οφείλει να στηρίζει τους πολλούς, όχι τους λίγους», δήλωσε η Πόπη Τσαπανίδου. «Ό,τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στα χρόνια διακυβέρνησής του, το έκανε σε ένα περιβάλλον που είχαν επιβληθεί ήδη δύο μνημόνια στην κοινωνία, με αδιανόητες δεσμεύσεις απέναντι στην Τρόικα και ενώ είχαν προηγηθεί 12 περικοπές στις συντάξεις από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε κίνηση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είχε στόχο την προστασία των πολλών», είπε. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq092ex0drih) «Όταν ολοκληρώθηκε η τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας μπόρεσε να παραδώσει στον κ. Μητσοτάκη μία χώρα έξω από τα μνημόνια, μία χώρα που το 2018 είχε ρεκόρ επενδύσεων, το 2019 είχε ρεκόρ εσόδων στον τουρισμό, ενώ άφησε 37 δισ. στα ταμεία για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού κράτους», υπογράμμισε η Πόπη Τσαπανίδου. «Πάνω σε αυτά πάτησε ο κ. Μητσοτάκης για να ασκήσει την πολιτική του στη συνέχεια και χωρίς αυτά δεν θα μπορούσαμε να βγάλουμε ούτε την πανδημία», ανέφερε. «Ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί ότι δεν θα καταργήσει το μέρος εκείνο της 13ης σύνταξης που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Το κατήργησε. Εμείς και θα αποκαταστήσουμε αυτό και θα επιστρέψουμε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις, σε όλους όσοι τα δικαιούνται», επισήμανε. «Ο κ. Μητσοτάκης είχε τάξει στην αρχή ότι θα επιστρέψει τα αναδρομικά χωρίς να χρειαστεί να προσφύγουν οι συνταξιούχοι στα δικαστήρια και τελικά τα δίνει μόνο σε όσους προσέφυγαν. Και αυτό είναι μία αδικία», σχολίασε η εκπρόσωπος Τύπου. «Σκοπός, όταν αναλάβει την πρωθυπουργία ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να αποκατασταθούν όλες οι αδικίες που έχουν συμβεί αλλά και να στηριχθούν συνολικά οι συνταξιούχοι σε όλους τους τομείς. Ένας τέτοιος τομέας είναι η Υγεία και η δυνατότητα για άμεση πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο όταν υπάρχει ανάγκη. Χρειάζεται να “γεμίσουμε” γιατρούς ένα σύστημα που τώρα καταρρέει», τόνισε η Πόπη Τσαπανίδου. Ακόμα, ανέφερε: «Η μεσαία τάξη πια έχει σχεδόν πάψει να υφίσταται, δημιουργεί τέτοιες κοινωνικές ανισότητες η πολιτική Μητσοτάκη που όποιος ήταν στη μεσαία τάξη έχει “φύγει” πια προς τα κάτω, φτωχοποιείται καθημερινά». «Σήμερα βιώνουμε καταστάσεις αδιανόητες για οποιαδήποτε δημοκρατική χώρα στον πλανήτη. Δεν γίνεται πλέον να κάνουμε πλάκα στο τηλέφωνο, σαν να θεωρούμε δεδομένο ότι μας παρακολουθούν. Αυτό είναι καταπάτηση του Συντάγματος, της Δημοκρατίας, της ίδιας μας της ελευθερίας», υπογράμμισε η Πόπη Τσαπανίδου. «Με τη συστηματική προπαγάνδα της, τα τελευταία χρόνια, η ΝΔ προσπαθεί να δημιουργήσει ένα φόβο στον κόσμο για μια νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ξέρω όμως ότι αυτός ο φόβος δεν θα εκφραστεί στην κάλπη», προσέθεσε. «Στις εκλογές θέλουμε να μιλήσει ο κόσμος. Καλούμε όλο τον κόσμο να πάει να ψηφίσει και να αποφασίσει τι ζωή θέλει να ζει από εδώ και στο εξής. Θέλουμε μια κατάσταση που θα αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, θέλουμε ένα κράτος Δικαίου για όλους;», είπε. «Εμείς επιδιώκουμε τη συγκρότηση προοδευτικής κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα θα περιμένουμε να εκφραστεί η βούληση του κόσμου στην κάλπη και να δούμε ποια κόμματα θα βάλει ο κόσμος στη Βουλή. Οι όποιες μετεκλογικές συνεργασίες θα γίνουν στη βάση σύγκλισης των προγραμματικών δηλώσεων, αυτό είναι κοινή λογική», κατέληξε η Πόπη Τσαπανίδου. Ειδήσεις σήμερα: Η μούμια του «Χρυσού Αγοριού» αποκαλύπτει τα μυστικά της και τα 49 κρυφά φυλαχτά της «Θα προτιμούσα τη συγγνώμη να την πουν μπροστά στο μνήμα του» είπε ο πατέρας του Άλκη Από έναν αποστολέα οι «ισλαμικές» φάρσες σε αεροδρόμιο και 6 νοσοκομεία

