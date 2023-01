Υπουργείο Μετανάστευσης: Καλωσορίζει τον Μηχανισμό Καταγραφής Άτυπων Αναγκαστικών Επιστροφών «Ειδικά μετά τα αποδεδειγμένα fake news εις βάρος της χώρας μας και των δεκάδων καταγγελιών που τελικά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, είναι κρίσιμο να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός καταγραφής», σχολιάζει το γραφείο Τύπου του υπουργείου Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου καλωσορίζει τη δημιουργία του Μηχανισμού Καταγραφής ‘Ατυπων Αναγκαστικών Επιστροφών της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του. «Ειδικά μετά τα αποδεδειγμένα fake news εις βάρος της χώρας μας και των δεκάδων καταγγελιών που τελικά δεν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, είναι κρίσιμο να υπάρξει ένας αξιόπιστος μηχανισμός καταγραφής», σχολιάζει το γραφείο Τύπου του υπουργείου. Επίσης, ζητάει οι συμμετέχουσες στο Μηχανισμό ΜΚΟ «να μην διέπονται από σύγκρουση συμφερόντων και να έχουν αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου και πιστοποίησης, προφανώς δε να είναι πιστοποιημένες στο Μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου». Όπως καταλήγει, «ο επικουρικός αυτός μηχανισμός καταγραφής καταγγελιών της ΕΕΔΑ θα συμβάλει στην αποτελεσματική λειτουργία της ειδικής επιτροπής του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη Συμμόρφωση με τα Θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα της οποίας είναι επίσημο μέλος η ΕΕΔΑ» και ζητάει τη στενή συνεργασία μεταξύ του Μηχανισμού και του υπεύθυνου Προστασίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του υπουργείου. Ειδήσεις σήμερα: Όσκαρ 2023: Σάρωσε σε υποψηφιότητες το «All Quiet on the Western Front» του Netflix «Μπορεί αυτή να είναι η χρονιά μου» δήλωσε ο Τσιτσιπάς O Καλογρίτσας κατέθεσε στο δικαστήριο το ημερολόγιο για τα ραντεβού με Παππά και Αρτεμίου BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 16:53 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

