Χριστοδουλάκης: Δεν είναι κανονικότητα τα «vote – pass» της κυβέρνησης

«Tο ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δίνουμε τη μάχη, όχι για να μην μπει η χώρα σε νέες περιπέτειες, αλλά για να βγει η χώρα από τις περιπέτειες που βιώνει ήδη, με πρόταση, σχέδιο, ευθύνη και αξιοπιστία», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ1, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλης Χριστοδουλάκης και συνέχισε λέγοντας πως δε θα μπούμε σε ένα τεχνητό, απολίτικο δίλημμα περί φόβου και ανασφάλειας, όπου εγκλωβίζει τους πολίτες και δε δίνει λύσεις στα προβλήματα τους. Αναφορικά με το αφήγημα της ΝΔ περί σταθερότητας, ο κ. Χριστοδουλάκης τόνισε πως «έχουμε μετατρέψει το ζήτημα σε καθαρά αριθμητικό, αντί να μιλάμε για πολιτικές που θα ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή. Στα κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, στις ανατιμήσεις, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην ενεργειακή κρίση δεν υπάρχει η κανονικότητα που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση. Δεν είναι κανονικότητα η επιδότηση της αισχροκέρδειας, η σχέση μεταξύ άμεσων και έμμεσων φόρων, με τους δεύτερους να είναι κοινωνικά άδικοι. Δεν είναι κανονικότητα η επιδοματική εξάρτηση που μετατρέπει τους πολίτες σε πελάτες και ομήρους των διαφόρων vote-pass που μοιράζονται προεκλογικά. Δεν είναι κανονικότητα η αρρύθμιστη αγορά ενέργειας, η απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, οι προβληματικές εργασιακές σχέσεις, το κόψιμο του ΕΚΑΣ, ο υπερσυγκεντρωτισμός της δημόσιας διοίκησης και η κρισιμότητα που αποκτούν τα θέματα θωράκισης των θεσμών και της δημοκρατίας». Στην ερώτηση, αν το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ζητήματα, ο κ. Χριστοδουλάκης υπεραμύνθηκε των θέσεων και προτάσεων του ΠΑΣΟΚ θυμίζοντας ότι το κόμμα έχει ξεκάθαρη θέση για όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν την ελληνική κοινωνία. «Δεν έχουμε καταθέσει ένα σχέδιο ρητορικής αντίδρασης σε όσα συμβαίνουν, αλλά ένα σχέδιο διακυβέρνησης της χώρας με συγκεκριμένες ρεαλιστικές, κοστολογημένες λύσεις». Για το θέμα των δημοσκοπήσεων, ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που ανεβάζει τα ποσοστά του, σε σχέση με την εκλογική του δύναμη το 2019. «Ζητάμε τη δύναμη να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα των πολιτών, που φαίνεται ότι μας ακούνε. Αν όμως δεν λάβουμε αυτήν την εντολή και τη δύναμη να επιβάλλουμε το πρόγραμμα μας, δε θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός». Για το θέμα της πορείας προς τις εθνικές εκλογές ο κ. Χριστοδουλάκης επισήμανε την ανάγκη να έρθουν όλα στο φως και να μην πάμε στις εκλογές με τους πολίτες να μη γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί σε σοβαρά ζητήματα, είτε αυτά αφορούν την προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα των τηλεοπτικών αδειών και την προσπάθεια ελέγχου των ΜΜΕ, είτε στο ζήτημα των υποκλοπών. Επανέλαβε δε, την προσπάθεια συγκάλυψης που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση από το περασμένο καλοκαίρι αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών με την αλά καρτ επίκληση του απορρήτου, με την μη κλήση των αρμόδιων πολιτικών προϊσταμένων στην εξεταστική επιτροπή και με τελευταίο το νομοθέτημα που επιτρέπει στον κ. Ντογιάκο να γνωμοδοτήσει με τον τρόπο που έπραξε και να απειλεί τους επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών. Τέλος, αναφορικά με την ποσόστωση των γυναικών στα ψηφοδέλτια του κόμματος, ο κ. Χριστοδουλάκης έθιξε το σοβαρό ζήτημα της ουσιαστικής γυναικείας εκπροσώπησης ώστε να μπορούν οι γυναίκες να συμμετέχουν ισάξια στην πολιτική και επαγγελματική ζωή του τόπου. «Μπορεί να ευαγγελιζόμαστε την ισότητα, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν στερεότυπα που πρέπει να εξαλειφθούν». Ειδήσεις σήμερα: Παγκόσμια απογοήτευση από τη στάση Σόλτς για την αποστολή Leopard στην Ουκρανία Survivor All Star: Ο δεύτερος του τάκου και οι εντάσεις για τα «παράνομα» ζευγάρια – Δείτε βίντεο Οι προαναγγελίες Μητσοτάκη για τη δεύτερη τετραετία και τα διλήμματα

