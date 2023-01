«European Youth Day» από την ΟΝΝΕΔ: Επιτυχής και με μαζική προσέλευση η εκδήλωση – Δείτε φωτογραφίες «Εσείς, ειδικά στην ΟΝΝΕΔ, ξέρετε καλά τα πολλά εμπόδια τα οποία αντιμετώπισε και ξεπέρασε η Ελλάδα αυτά τα 3,5 χρόνια» τόνισε ο πρωθυπουργός Την έναρξη των εργασιών της εκδήλωσης κήρυξε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως σημείωσε στην τοποθέτηση του: «Εσείς, ειδικά στην ΟΝΝΕΔ, ξέρετε καλά τα πολλά εμπόδια τα οποία αντιμετώπισε και ξεπέρασε η Ελλάδα αυτά τα 3,5 χρόνια. Μετέχοντας δυναμικά στις προσπάθειές μας σε όλα τα μέτωπα: την οικονομική ανόρθωση της χώρας, μέχρι την διεύρυνση των δικαιωμάτων. Από τον πολύ σημαντικό εκσυγχρονισμό της παιδείας, όπου ελήφθησαν πολύ σοβαρά υπόψη πολλές από τις προτάσεις της ΟΝΝΕΔ, μέχρι την καθιέρωση του ψηφιακού κράτους. Ετσι φτάσαμε, εξάλλου, στις σχεδόν 300.000 νέες δουλειές. Έτσι φτάνουμε στην τρίτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού την 1η Απριλίου. Έτσι φτάσαμε στο πολύ αυξημένο, κατά 50% και υπό προϋποθέσεις 100%, επίδομα φοιτητικής στέγης. Έτσι φτάσαμε σε πανεπιστήμια τα οποία μετατρέπονται σταδιακά από χώρους ανομίας σε κυψέλες δημιουργικότητας, καινοτομίας και πραγματικής εκπαιδευτικής άμιλλας. Γι’ αυτό και τους νέους πιστεύω ότι τους αφορούν τελικά όλες οι πολιτικές μας. Οι επενδύσεις που αντιστρέφουν ήδη την επιστημονική μετανάστευση. Έχουμε τις πρώτες τάσεις, ότι το brain drain αρχίζει και αντιστρέφεται. Και νέοι άνθρωποι, άξια νέα παιδιά που έφυγαν από την Ελλάδα την εποχή της κρίσης, αρχίζουν να επιστρέφουν στην πατρίδα μας γιατί πιστεύουν στις προοπτικές της και γιατί ακριβώς δημιουργούνται πολλές καλές νέες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα». Συνολικά, έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δύο πάνελ, μια κατ΄ ιδίαν και μια ανοιχτή συζήτηση, με τη συμμετοχή πληθώρας νέων επιχειρηματιών και επιστημόνων. Η πρώτη ενότητα με θέμα «Metaverse & Al: Οι αλλαγές και οι προκλήσεις του νέου ψηφιακού κόσμου» και κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της καινοτομίας και την προώθηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχοντες υπερθεμάτισαν το πως -μέσα από συνεχή έρευνα- επιχειρήσεις με παραδοσιακό αντικείμενο ή καθημερινά προϊόντα μπορούν να εξελίξουν τις υπηρεσίες τους, να δημιουργήσουν καινοτόμες λύσεις ή ακόμα και εργαλεία που να εξυπηρετούν στην καθημερινότητα τους πολίτες και να αποτελέσουν έναυσμα για μεγαλύτερη ανάπτυξη. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης στο thetimes|-.gr Γιώργος Μιχαηλίδης. Ο υπουργός κ. Πιερρακάκης επισήμανε κατά την τοποθέτησή του: «Η προσέγγισή μας αναφορικά με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι να δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον ώστε οι αναδυόμενες τεχνολογίες να αναπτυχθούν με ταχύτητα και να λειτουργούν προς όφελος του πολίτη. Έτσι, στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιλέξαμε να κινηθούμε σε δύο άξονες: στην επίλυση εκκρεμοτήτων από το χθες και στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της χώρας. Πιστεύω ότι το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Με την ψήφο των πολιτών, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε και την επόμενη τετραετία στην ίδια κατεύθυνση. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει επιλέξει να συνομιλεί με το μέλλον. Και σε αυτή τη διαρκή διαδικασία έχει πολύτιμη σύμμαχο την ΟΝΝΕΔ». Για το ζήτημα της κυκλικής οικονομίας και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος σε αρμονία με την οικονομία μας μίλησε o Μιχάλης Μανής εκπρόσωπος της νέας γενιάς επιχειρηματιών στο χώρο της ενέργειας σε μια Face to Face συζήτηση με τη δημοσιογράφο και Διευθύντρια Ενημέρωσης One Channel Μάιρα Μπάρμπα. Στη συνέχεια, ο ιδρυτής και CEO της Equine MediRecord (EMR), κ. Pierce Dargan εξήγησε πώς μέσω της δικής του start up, παρέχει στους πελάτες του μία πλατφόρμα λογισμικού με σκοπό την διασφάλιση της συμμόρφωσης τους σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα anti-doping και τους κανονισμούς για τις καλές συνθήκες διαβίωσης των ζώων στον κλάδο των ιπποειδών. Περαιτέρω, ανέπτυξε τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού στη βέλτιστη διαχείριση βάσεων δεδομένων. Το «European Youth Day-powered by ONNED» ολοκληρώθηκε με τη θεματική συζήτηση «New European Bauhaus and circular economy: Ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους» με κεντρικό ομιλητή τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συντονίστρια τη δημοσιογράφο στο Mega Tv και Parapolitika 90,1, Μπάγια Αντωνοπούλου. Οι ομιλητές ανέδειξαν την ανάγκη βιώσιμων λύσεων που θα προστατεύουν το περιβάλλον και το κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Ταυτόχρονα, όμως, θα προωθούν και την αειφόρο ανάπτυξη και πράσινη οικονομία, με τρόπο που θα σέβεται τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις πρώτες ύλες. Ο υπουργός, κ. Σκρέκας, σημείωσε: «Πρέπει να καταστήσουμε τους νέους πρωταγωνιστές στην πράσινη μετάβαση και το βιώσιμο μέλλον. Τίποτα δεν θα είχαμε πετύχει χωρίς τη συμμετοχή των νέων. Χρειαζόμαστε τη συμμετοχή σας σε αυτό το πολύ σοβαρό εγχείρημα για το μέλλον του πλανήτη. Με προτάσεις, ιδέες και διάλογο σας θέλουμε κοντά μας. Σας θέλουμε πρεσβευτές και πρωταγωνιστές της πορείας μας προς την κλιματική ουδετερότητα. Μπορούμε τις προκλήσεις να τις μετατρέψουμε σε ευκαιρίες. Για ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον για εσάς και τις επόμενες γενιές». Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, αφού ευχαρίστησε για την παρουσία του τον πρωθυπουργό και τους συμμετοχές που τίμησαν με την παρουσία τους τη σημερινή εκδήλωση, ανέφερε: «Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας μάς προσέφερε μια πολύτιμη ευκαιρία να συζητήσουμε μια σειρά από θέματα που μας απασχολούν. Να τα συζητήσουμε ανοικτά, χωρίς περιστροφές. Ανεξάρτητα από τις κομματικές μας προτιμήσεις. Ανεξάρτητα από τον τόπο που ζούμε. Όλοι οι νέοι της Ευρώπης. Ως ΟΝΝΕΔ άλλωστε έχουμε κάνει πολλή δουλειά σε επίπεδο προγραμμάτων και πολλά έχουν γίνει νόμοι του κράτους. Αυτό κάναμε την προηγούμενη τριετία με τον τότε πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ και νυν γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Παύλο Μαρινάκη. Το αύριο που έρχεται θα είναι περισσότερο ψηφιακό και περισσότερο πράσινο. Και πρωταγωνιστές θα είμαστε όλοι εμείς, οι νέοι της Ευρώπης. Γιατί και η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση ενισχύουν τη συμμετοχή των νέων τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στη Δημοκρατία. Είμαστε άλλωστε μια γενιά που έχει αποδείξει ότι επιδιώκει στην πράξη να είναι ενεργή. Να μην δίνει λευκή επιταγή στους άλλους να αποφασίζουν για το μέλλον της. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει βρεθεί στην πρωτοπορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δύο αυτούς κρίσιμους τομείς της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης». Την εκδήλωση χαιρέτισε η Πρόεδρος της Νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και Ευρωβουλευτής, κ. Lidia Pereira, η οποία και εξήρε την πρωτοβουλία της ΟΝΝΕΔ τονίζοντας: «Θέλω να εκφράσω την εκτιμησή και το σεβασμό για όλα αυτά που συνεισφέρει η ΟΝΝΕΔ σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που την καθιστούν ισχυρό πυλώνα της νεολαίας του ΕΛΚ καθώς διαμορφώνει ενεργά την πολιτική της, όπως στα θέματα που συζητάμε σημερα -καινοτομία ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα. Είστε μια δυναμική οργάνωση με εξαιρετική ηγεσία που εργάζεται ακατάπαυστα και πετυχαίνει τους κοινού μας στοχους». Ευχαριστούμε το Γραμματέα ΠΕ ΝΔ Παύλο Μαρινάκη, τους βουλευτές Χάρη Θεοχάρη, Τάσο Χατζηβασιλείου, Γιάννη Βρούτση, το Γραμματέα Οργανωτικού ΝΔ Στέλιο Κονταδάκη, τους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές ΝΔ Νίκο Παπουτσή και Γιάννη Σμυρλή, τον Συντονιστή Γενικής Διεύθυνσης ΝΔ Γιάννη Παπαγεωργίου, τον Πρόεδρο ΕΟΑΝ Βαγγέλη Καραμίντζιο, τον πρόεδρο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Κώστα Δέρβο, τα μέλη Διαγραμματειακού Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, Μένιο Κορομηλά, Κώστα Μαμουλή, Χρυσαυγή Ατσιδάκου, Άκη Μπάφα, Κώστα Λολίτσα, Πιστή Κρουσταλίδου, Κώστα Τσιαγκλιώτη, Βασίλη Γακόπουλο, Δημήτρη Γκουλή και τα αιρετά μέλη ΠΕ ΝΔ Κώστας Κουλουρά και Μανώλη Μιγαδάκη που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση της ΟΝΝΕΔ με τίτλο: «European Youth Day-powered by ONNED». 