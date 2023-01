O Καλογρίτσας κατέθεσε στο δικαστήριο το ημερολόγιο για τα ραντεβού με Παππά και Αρτεμίου

Στοιχεία – αποσπάσματα από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα κατέθεσαν στο Ειδικό Δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος, από τα οποία προκύπτει ότι υπήρξαν δυο επισκέψεις του Κύπριου Δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου (γνωστός ως Α2) με τον πρώην υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά στο γραφείο του κ. Καλογρίτσα, όπως και συνάντηση του επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη.Ειδικότερα, στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών με κατηγορούμενους τον πρώην υπουργό Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας οι συνήγοροι του τελευταίου μετά τις αντιδράσεις που υπήρξαν από την κατάθεση της κυρίας Διαμαντή και το SMS που κατέθεσαν στο δικαστήριο στο οποίο αναγράφεται η κατανομή των μετοχικών κεφαλαίων της υπό σύσταση τηλεοπτικής εταιρείας, όπως και τα ονόματα των υποψήφιων μετόχων κατέθεσαν αποστάματα από το ημερολόγιο της κυρίας Διαμαντή που έχουν καταγραφεί οι συναντήσεις της του επιχειρηματία. Υπενθυμίζεται, ότι το επίμαχο SMS στάλθηκε από το κινητό τηλέφωνο του κ. Παππά στον κ. Καλογρίτσα και αναφέρει: Παππάς Νίκος κιν. 698411… Ιβάν 35 Καλόγρ. 35 Α2 16 Κουρής 10 Μάρης 4 Καλημέρα Α2 αυτός που θα δεις 12.30 Α2 και Καλογρ. Είναι αδιαίρετα προφανώς Σύμφωνα με τους συνηγόρους του επιχειρηματία από το ημερολόγιο της κυρίας Διαμαντή, μεταξύ των άλλων, προκύπτει ότι την 15η και 22η Σεπτεμβρίου 2016 είχαν γίνει επισκέψεις του Αρτέμη Αρτεμίου και Νίκου Παππά στα γραφεία του κ. Καλογρίτσα. Στην πρώτη συνάντηση ήταν μόνος του ο κ. Αρτεμίου και στην δεύτερη ήταν μαζί με κ. Παππά. Επίσης, από το επίμαχο ημερολόγιο προκύπτουν συναντήσεις του κ. Μαρινάκη με τον επιχειρηματία και πάλι στο γραφείο του τελευταίου. Αναλυτικότερα, οι ημερομηνίες και ώρες των συναντήσεων έχουν ως εξής: 15.9.2016: Αρτεμίου (στο γραφείο Καλογρίτσα) -14,25- 15,00 22.9.2016: Παππάς και Αρτεμίου (στο γραφείο Καλογρίτσα) -13,25-23,45 22.9.2016: Μαρινάκης (στον Πειραιά ) -21,00 – 21,30 22.9.2016: Παππάς (στο γραφείο Καλογρίτσα) – 22,15-22,45 Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα, ανέφεραν: «Θα ήθελα να σας καταθέσω δυο σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην κατάθεση της κ. Ευθαλίας Διαμαντή αλλά και το ιστορικό sms της 15.9.2016 που παρουσιάσαμε. Επειδή τέθηκε θέμα αξιοπιστίας της μάρτυρα. Ο κ. Παππάς στη μήνυσή του την χαρακτήρισαν ανυπόληπτη και κοινή συκοφάντη. Τα στοιχεία αυτά είναι από το ημερολόγιο που τηρούσε η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα. Είναι δυο αποσπάσματα από τις 15/9/2016 και από τις 24. 9.2016. Κατέθεσε για τον Αρτεμίου ότι είχε συναντήσεις με Καλογρίτσα και Παππά στο γραφείο του πρώτου. Επίσης, η ίδια μάρτυρας έχει καταθέσει ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας συναντήθηκε με Μαρινάκη στα γραφεία του τελευταίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει καταχωρημένη συνάντηση με Αρτεμίου και στις 22 Σεπτεμβρίου συνάντηση Παππά – Αρτεμίου στα γραφεία Καλογρίτσα και μετά συνάντηση με Μαρινάκη και μετά συνάντηση με Παππά. Είναι σημαντικό στοιχείο γιατί δείχνει το πώς αποδεικνύονται τα όσα η κ. Διαμαντή κατέθεσε. Επίσης, κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε αντίγραφο της μήνυσης του κ. Παππά εις βάρος της κ. Διαμαντή. Να δούμε το περιεχόμενό της και πόσο τον συκοφαντεί τον άνθρωπο. Δε πήραμε αντίγραφό της αλλά θα θέλαμε να το καταθέσει η πλευρά της υπερασπίσεως του κ. Παππά. Η άλλη πλευρά δεν ζήτησε να έρθουν στοιχεία από εκείνο το ημερολόγιο. Εμείς το ζητάμε και τα προσκομίζουμε». Πλαστά τα SMS Η πλευρά των συνηγόρων κ. Παππά και ειδικότερα, ο Γιάννης Μαντζουράνης, υπέβαλλε στο δικαστήριο ένσταση για τα sms που κατέθεσαν στο δικαστήριο οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα. Τα sms ο κ. Μαντουράνης τα χαρακτήρισε πλαστά και παράνομα αποδεικτικά μέσα. Ο κ. Μαντζουράνης ανέφερε: «Τα sms είναι πέντε. Τα προσβάλλουμε ως παράνομα αποδεικτικά μέσα, διότι καλύπτονται από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και κατατέθηκαν χωρίς τη συναίνεση του κ. Παππα. Υπάρχει απόφαση Αρείου Πάγου και άλλων δικαστηρίων. Είναι παράνομο αποδεικτικό μέσο και δεν μπορεί ούτε να αξιοποιηθεί. Προσβάλλω τα sms ως πλαστά. Και προσκομίζω πραγματογνωμοσύνη με τις υπογραφές δυο εκ των εμπειρότερων πραγματογνωμόνων, του κ. Καλατζή και του υιού του. Επίσης θα δώσω σχεδιαγράμματα από τα οποία προκύπτει ότι τα sms δεν αντηλλάγησαν μεταξύ των ενδιαφερομένων. Προκύπτει πως αν μου δώσει κάποιος τον αριθμό του μπορώ να φτιάξω 100 τέτοια μηνύματα. Επίσης καταθέτω απάντηση του ΟΤΕ μετά από αίτημα του κ. Παππά που ζήτησε να του δοθούν όλες οι επικοινωνίες κατά την επίμαχη περίοδο και τα sms. Ο ΟΤΕ του απάντησε ότι τα μηνύματα δεν αποθηκεύονται και καταστρέφονται μετά από 12 μήνες αλατοποιημένα από τον πάροχο.

