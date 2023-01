Qatargate: Η ιδιαιτέρα της προέδρου των Ευρωσοσιαλιστών σε σκαφάτες διακοπές με Καϊλή και Τζιόρτζι – Δείτε φωτογραφίες

Η πολιτική σκηνή της Ισπανίας είναι η επόμενη στη σειρά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, στην οποία γίνονται αισθητοί οι κλυδωνισμοί εξαιτίας του σκανδάλου Qatargate. Αυτή τη φορά, ισπανικά ΜΜΕ εμπλέκουν στην υπόθεση της διαφθοράς την Ιράτχε Γκαρθία Πέρεθ, πρόεδρο της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η πιθανή σύνδεση της Πέρεθ με την Καϊλή, τον Φραντσέσκο Τζιόρτζι και τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές του σκανδάλου, προκύπτει -τουλάχιστον σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό κόμβο esdiario.com- από μια σειρά φωτογραφιών. Σε αυτές έχουν απαθανατιστεί, σε διάθεση ανέμελων διακοπών, η Εύα Καϊλή, μαζί με τον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζιόρτζι και επίσης συλληφθέντα για το Qatargate, ενώ δίπλα της βρίσκεται η Λόρα Μπαγιαρίν, προσωπάρχης και διευθύντρια του γραφείου της Ιράτχε Γκαρθία Πέρεθ. Η χαρούμενη συντροφιά Καϊλή – Τζιόρτζι – Μπαγιαρίν και άλλων, φαίνεται πως τα καλοκαίρια της περιόδου 2019-2021 ταξίδευε με ιστιοπλοϊκό ανά τη Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Οι εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα σήμερα, αποπνέουν μια αμεριμνησία, η οποία πλέον ερμηνεύεται σαν ύποπτη -ή ακόμη και σαν ένδειξη ότι το ζεύγος Καϊλή και Τζιόρτζι είχε προσεταιριστεί ακόμη και την πρόεδρο των Ευρωσοσιαλιστών. Το esdiario.com δημοσιεύει φωτογραφικά πειστήρια, τα οποία αποδεικνύουν ότι τον Αύγουστο του 2019 η Λόρα Μπαγιαρίν βρισκόταν σε κρουαζιέρα με την Εύα Καϊλή στις Βαλεαρίδες Νήσους (Μαγιόρκα, Μινόρκα, Ιμπίθα και Φορμεντέρα). Προηγουμένως όμως, τον Απρίλιο του ίδιου έτους, η Μπαγιαρίν συνέτρωγε με την Ελληνίδα τέως αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον σύντροφό της. Δύο χρόνια αργότερα, τον Ιούλιο του 2021, η ίδια παρέα επισκέφθηκε τους Αντίπαξους, πάντα με ιδιωτικό ιστιοπλοϊκό σκάφος. Μάλιστα, ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι φέρεται να έχει επινοήσει και μόττο ζωής, διά της φιλοσοφικής ρήσης «το σπίτι σου είναι εκεί όπου ρίχνεις την άγκυρά σου». Το οποίο όμως σε δεύτερη φάση παράλλαξε, ως εξής: «Το σπίτι σου είναι εκεί όπου βρίσκονται οι φίλοι σου». Το δημοσίευμα του esdiario.com αποπειράται να συνάγει σχέση μεταξύ Καϊλή και Πέρεθ, μέσω της Λόρα Μπαγιαρίν. Με τη λογική ότι «δεν μπορεί να είναι τόσο κολλητοί, ήδη από το 2018, και να μην έχουν μιλήσει καθόλου για “δουλειές”». Στο ίδιο κείμενο σημειώνεται ότι, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο, η Ιράτχε Γκαρθία Πέρεθ ισχυρίστηκε ότι εξεπλάγη και απαίτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Τώρα, όμως, όπως γράφει το ισπανικό μέσο, η Γκαρθία θα πρέπει να κληθεί να εξηγήσει ποια ήταν ακριβώς η σχέση της με την Καϊλή και τον Τζιόρτζι. Οι φωτογραφίες από τις θερινές εξορμήσεις της Λόρα Μπαγιαρίν με το ζεύγος των κατηγορούμενων φέρνουν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την πρόεδρο των Ευρωσοσιαλιστών. Και αυτό διότι η Μπαγιαρίν δεν είναι μία κατώτερη υπάλληλος, μια απλή βοηθός κ.λπ. Εκτός από επικεφαλής του επιτελείου της Γκαρθία, είναι γραμματέας Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πολιτικής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Καταλονίας. Ως εκ τούτου, πάντα κατά το esdiario.com, θα πρέπει να απαντήσει στις σχετικές ερωτήσεις των Αρχών, οι οποίες έχουν επιληφθεί της υπόθεσης στο Βέλγιο, κατ’ αρχάς για το ιστιοπλοϊκό: Σε ποιον ανήκει; Ποιος πλήρωνε τις κρουαζιέρες της Καϊλή και των υπολοίπων στη Μεσόγειο; Ειδήσεις σήμερα: Στη φυλακή παραμένει η μητέρα της 12χρονης από τον Κολωνό Πότε θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες στην Αττική – Σε δύο φάσεις η κακοκαιρία σε όλη τη χώρα Δείτε βίντεο: «Αθάνατος Νίκο μας» – Συγκίνηση στην κηδεία του Νίκου Ξανθόπουλου

