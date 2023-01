«Ένοχος ένοχο ου ποιεί»: Η απάντηση Γεραπετρίτη στον Τσίπρα και το απόσπασμα από τον Λυσία «Οντως υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες στιγμές και δεν θα τις αποφύγετε. Έρχονται εκλογές και θα τις υποστείτε» είπε ο υπουργός Επικρατείας επευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα. Το γάντι που πέταξε η αξιωματική αντιπολίτευση καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας επέστρεψε η κυβέρνηση, ζητώντας από τον πρόεδρο της Βουλής την άμεση έναρξη της τριήμερης συζήτησης προκειμένου συγκριθούν οι ημέρες της τετραετίας ΣΥΡΙΖΑ με τα έργα και τις πράξεις της κυβέρνησης της ΝΔ. Ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης απευθυνόμενος προσωπικά στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα υπογράμμισε: «Υπάρχει και κάτι άλλο κύριε πρόεδρε. Χρησιμοποιήσατε τεχνικούς νομικούς όρους. Μου δίνει αυτό την ευκαιρία να σας μεταφέρω ένα νομικό ρητό: Ένοχος ένοχο ού ποιεί. Εκείνος ο οποίος έχει ανοικτά δύο Ειδικά Δικαστήρια για χειραγώγηση θεσμών. Εκείνος που έχει σήμερα αποκαλυφθεί ότι χρησιμοποιούσε φερέφωνα βάζοντας κουκούλες ενώ ήταν εγκληματική οργάνωση λέγοντας τους Μάξιμους και εκείνος που ακούγεται ότι είχε βαλίτσες και μαύρο χρήμα δεν μπορεί να καταστήσει άλλον ένοχο. Η κυβέρνηση ζητεί άμεσα την έναρξη της συζήτησης προκειμένου να ολοκληρωθεί την Παρασκευή. Συμφωνούμε κ Τσίπρα σε κάτι. Οντως υπάρχουν ορισμένες κρίσιμες στιγμές και δεν θα τις αποφύγετε. Έρχονται εκλογές και θα τις υποστείτε». Ο κ. Γεραπετρίτης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του χρησιμοποίησε, στα αρχαία ελληνικά, το πρώτο απόσπασμα από το Λόγο του Λυσία «Υπέρ του Αδυνάτου»: «Οὐ πολλοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατηγόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τὸν ἀγῶνα τουτονί. πρότερον γὰρ οὐκ ἔχων πρόφασιν ἐφ᾽ ἧς τοῦ βίου λόγον δοίην, νυνὶ διὰ τοῦτον εἴληφα. καὶ πειράσομαι τῷ λόγῳ τοῦτον μὲν ἐπιδεῖξαι ψευδόμενον, ἐμαυτὸν δὲ βεβιωκότα μέχρι τῆσδε τῆς ἡμέρας ἐπαίνου μᾶλλον ἄξιον ἢ φθόνου· διὰ γὰρ οὐδὲν ἄλλο μοι δοκεῖ παρασκευάσαι τόνδε μοι τὸν κίνδυνον οὗτος ἢ διὰ φθόνον». Που σημαίνει: «Λίγο ακόμα και θα εξέφραζα την ευγνωμοσύνη μου, βουλευτές, στον κατήγορο που προετοίμασε εναντίον μου αυτήν εδώ τη δίκη. Καθώς δεν είχα προηγουμένως αφορμή να απολογηθώ για τη ζωή μου, αλλά τώρα εξαιτίας αυτού την έχω λάβει. Και θα προσπαθήσω αφενός να αποδείξω πως με την κατηγορία του αυτός ψεύδεται, αφετέρου ότι ο ίδιος τον βίο μου έχω ζήσει μέχρι αυτήν την ημέρα περισσότερο με τρόπο άξιο επαίνου παρά φθόνου. Γιατί έχω την εντύπωση ότι αυτός έστησε τούτη εδώ τη δίκη όχι για κάποιον άλλο λόγο αλλά εξαιτίας του φθόνου». Ο υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι «είναι μεγάλη η ευκαιρία που μου δίνετε και σας ευγνωμονώ, γιατί μας δίνετε την δυνατότητα να αντιπαρατεθούμε στις υποθέσεις μας. Θα έχουμε την ευκαιρία στην παρούσα βουλή να αντιπαρατεθούμε σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών και να δούμε αν η κυβέρνηση έχει επιτελέσει όσα δεινά της χρεώσατε ή έκανε άλλα. Ευτυχώς είναι νωπές οι δικές σας ημέρες και οι δικές μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και εσάς διότι το τελευταίο διάστημα σας είχαμε χάσει. Είχατε μερική αφωνία και δεν ήταν από ίωση». Ειδήσεις σήμερα:Ισχυρός σεισμός 5,9 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου – Αισθητός έως την Κρήτη Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και πλαστογραφία διώκεται ο «Σαράφης» της Novartis Eκτακτο δελτίο με καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια – 112 σε Κεφαλονιά και Ιθάκη BEST OF NETWORK 25.01.2023, 12:45 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 25.01.2023, 16:00

