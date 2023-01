ΑΔΑΕ: Παραδοχή μέλους της αρχής ότι εργαζόταν για τον υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, Αριστείδη Μπαλτά – Δείτε βίντεο «Ήταν από τα πιο παραγωγικά διαστήματα» της καριέρας της, είπε στον ΣΚΑΪ Σε μια δημόσια παραδοχή πως στο παρελθόν είχε εργασιακή σχέση με πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ προέβη το Τακτικό Μέλος της ΑΔΑΕ, κ. Κατερίνα Παπανικολάου, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Απαντώντας σε ερώτηση των δημοσιογράφων αν έχει εργαστεί σε γραφείο Υπουργού, η κ. Παπανικολάου, που σήμερα είναι μέλος ανεξάρτητης αρχής, παραδέχτηκε πως έχει θητεύσει και μάλιστα πρόσθεσε πως «είναι περήφανη για αυτό». Συγκεριμένα, είπε πως έχει υπάρξει «νομική σύμβουλος στο γραφείο του Αριστείδη Μπαλτά», ο οποίος και συμμετείχε ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα, η ίδια τόνισε πως «είναι από τα πιο παραγωγικά, από τα πιο γόνιμα διαστήματα» της εργασιακής της διαδρομής. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq17eaasqz75) Αξίζει να σημειωθεί ότι στο βιογραφικό της που βρίσκεται αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΔΑΕ, η συγκεκριμένη επαγγελματική θέση δεν υπάρχει. Συγκεκριμένα, αναφέρεται μόνο πως έχει διατελέσει Δικηγόρος Θεσσαλονίκης (από το 1996 έως σήμερα), αλλά και Ειδική Επιστημονική νομική συνεργάτης στον Συνήγορο του Πολίτη (2003 – 2015). Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος BEST OF NETWORK 25.01.2023, 12:45 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 25.01.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )