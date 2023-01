Ανδρουλάκης: Έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας στην κοινωνία Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συναντήθηκε με γυναίκες αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε σήμερα με γυναίκες αυτοαπασχολούμενες και ελεύθερες επαγγελματίες, μετά την πρωτοβουλία που αναλήφθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την κατάθεση τροπολογίας σύμφωνα με την οποία προτείνεται η αναπροσαρμογή του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών γυναικών στα επίπεδα των μισθωτών ασφαλισμένων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επισήμανε ότι « έχουμε χρέος να στηρίξουμε τους πολλαπλούς ρόλους της γυναίκας στην κοινωνία, γνωρίζοντας ότι χιλιάδες μητέρες ελ. επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενες αναγκάζονται να επιστρέψουν στα γραφεία τους, στα καταστήματά τους. Καταθέσαμε, λοιπόν, τροπολογία ώστε να θεσμοθετηθεί ένα τετράμηνο επίδομα μητρότητας -όχι χαμηλότερο από τον κατώτατο μισθό- προκειμένου το παιδί να έχει κοντά του τη μητέρα του αυτούς τους κρίσιμους πρώτους μήνες». «Υπολειπόμαστε σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη σε θέματα που αφορούν στον ρόλο της γυναίκας ευρύτερα στην κοινωνία. Οφείλουμε να πάρουμε τις απαιτούμενες κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο όπου η γυναίκα θα δημιουργεί, θα παράγει και, παράλληλα, θα υπάρχει σεβασμός στον ρόλο της ως μητέρας». Οι γυναίκες που συμμετείχαν στη συζήτηση, -δικηγόροι, οδοντίατροι, αγρότισσες και εργαζόμενες στον εμπορικό κλάδο-, αναφέρθηκαν εκτενώς στα προβλήματα που έχουν συναντήσει και χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ζητώντας να ψηφιστεί το συντομότερο δυνατόν από όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος Best of Network 25.01.2023, 12:45 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 25.01.2023, 12:00

