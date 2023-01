Ανδρουλάκης: Αδιανόητο να στοχοποιούνται εκείνοι που αγωνίζονται για τις ανεξάρτητες αρχές «Ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα για μια θέση εξουσίας ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυσιάσουν όλα για κοινωνική ειρήνη, ευημερία και σεβασμό», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Το δίλημμα των επόμενων εκλογών έθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. «Είναι αδιανόητο να στοχοποιούνται με ένα βάναυσο τρόπο άνθρωποι, οι οποίοι αγωνίζονται για τις ανεξάρτητες αρχές και τα δικαιώματα του πολίτη», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Με έναν τρόπο, που θυμίζει απόλυτα την προηγούμενη Κυβέρνηση. Και το λέω διότι σήμερα έχω συγκλονιστεί από τα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων διότι είναι τα ίδια με άλλο χρώμα από αυτά επί ΣΥΡΙΖΑ πριν από μερικά χρόνια», συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, τόνισε: «Είναι αδιανόητο σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία όποιος δεν υπηρετεί το αφήγημα και την εισήγηση της κεντρικής εξουσίας να βάλλεται ηθικά και πολιτικά. Αυτό δεν είναι ένα κανονικό ευρωπαϊκό πολιτικό σύστημα». «Το δίλημμα των επόμενων εκλογών θα είναι ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα αρκεί να έχουν μια θέση εξουσίας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, εις βάρος των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυσιάσουν όλα για να υπάρχει κοινωνική ειρήνη, ευημερία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πατρίδα. Αυτή η παράταξη ήταν πάντα στην όχθη του δεύτερου κρίσιμου πολιτικού συστήματος, που κράτησε εν τέλει τη χώρα στη ζώνη του ευρώ», κατέληξε Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος Best of Network 25.01.2023, 11:19 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 24.01.2023, 15:00

