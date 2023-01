Απάντηση της ΝΔ στον ΣΥΡΙΖΑ: Δεν έχουμε συνεργασία με την εταιρεία Majoritas, ανακαλύπτετε φαντάσματα Για καλλιέργεια τοξικού κλίματος και «κυνήγι μαγισσών» έκανε λόγο η ΝΔ απαντώντας στις κατηγορίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης «Η ΝΔ δεν έχει κάποια συνεργασία με την εταιρεία Μajoritas» ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση με ανακοίνωσή της με την οποία απαντά στον ΣΥΡΙΖΑ που νωρίτερα είχε καλέσει τον πρωθυπουργό να δώσει απαντήσεις σχετικά με δημοσίευμα που κάνει λόγο για συνεργασία της ΝΔ από το 2018 με ρουμάνικη εταιρεία ονόματι «Majoritas» «που αναλαμβάνει τη χειραγώγηση του εκλογικού σώματος μέσα από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πολιτών και στοχευμένες διαδικτυακές καμπάνιες». «Προσπαθούν να καλύψουν την εκλογική τους αποτυχία το 2019 και την επερχόμενη ήττα τους» επισημαίνεται σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. «Ανακάλυψαν νέα φαντάσματα» προστίθεται δε. Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΝΔ «Στο πλαίσιο του τοξικού κλίματος που καλλιεργούν και στο διαρκές «κυνήγι μαγισσών», οι εμπνευστές των αλήστου μνήμης Vox Pop και Bridging Europe του ΣΥΡΙΖΑ, προσπαθούν να καλύψουν την εκλογική τους αποτυχία το 2019 και την επερχόμενη ήττα τους, προσπαθώντας να θέσουν υπόνοιες για το αποτέλεσμα των εκλογών. Ανακάλυψαν, λοιπόν, νέα φαντάσματα. Επί της ουσίας, πολλές εταιρείες και οργανισμοί εντός και εκτός Ελλάδας προσφέρθηκαν εθελοντικά κατά την προηγούμενη προεκλογική περίοδο να συνεισφέρουν με ιδέες και πιθανές δράσεις, που προφανώς καμία σχέση δεν έχουν με στοχευμένες διαδικτυακές καμπάνιες. Η ελληνική νομοθεσία και ο γενικός κανονισμός διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ΕΕ περιγράφουν το πλαίσιο με σαφήνεια και αυστηρότητα και τηρούνται απαρέγκλιτα. Η ΝΔ και η κυβέρνηση δεν έχουν κάποια συνεργασία με την εταιρεία Μajoritas. Όσον αφορά τα περί παροχής δεδομένων του gov.gr κτλ., ανήκουν στη σφαίρα της ψεκασμένης στρατόσφαιρας την οποία έχει κληρονομήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ».Ποια ερωτήματα θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι τα ερωτήματα είναι «αμείλικτα» προς τον κ. Μητσοτάκη. Συγκεκριμένα ρωτά τα εξής: «-Ποια είναι η σχέση της ΝΔ με την εταιρεία Majoritas και τον Lucian Despoiu; – Πώς πληρωνόταν η ρουμάνικη εταιρεία από τη ΝΔ; Υπάρχουν παραστατικά; – Εκτός από την Questia.gr έχει δοθεί στη Majoritas ή οποιαδήποτε άλλη παρεμφερή εταιρία πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων πολιτών από τις πλατφόρμες τους ελληνικού κράτους, όπως αυτή της τηλεκπαίδευσης, το gov.gr ή οποιαδήποτε άλλη; Με λίγα λόγια, έχουν δώσει πρόσβαση στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών για να χειραγωγήσουν το εκλογικό σώμα;». Η αξιωματική αντιπολίτευση τονίζει ότι περιμένει απαντήσεις, καθώς και την παρέμβαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να διερευνήσει την υπόθεση με τις δραστηριότητες της Majoritas στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι περιμένει από το ΕΣΡ ενημέρωση για το «κατά πόσο είναι σύννομη η λειτουργία της questia.gr, δεδομένου ότι διενεργεί δημοσκοπήσεις και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πολιτών χωρίς να είναι πουθενά καταχωρημένη». BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 17:35 25.01.2023, 16:00

