Από την Κρήτη η απάντηση Μητσοτάκη στον Τσίπρα – Κανονικά η περιοδεία στο Ηράκλειο

Μπορεί το πολιτικό σκηνικό στην Αθήνα να έχει πάρει φωτιά με φόντο τα σενάρια για κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όμως, συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του με την προγραμματισμένη, διήμερη περιοδεία του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο πρωθυπουργός δεν θα έχει στραμμένες τις κεραίες του στη Βουλή, όπου το πρωί θα κάνει την εμφάνισή του ο κ. Τσίπρας, δεν εμφανίζεται, όμως, διατεθειμένος και να ετεροπροσδιοριστεί ανάλογα με τις πολιτικές επιδιώξεις του κ. Τσίπρα. Στο Μέγαρο Μαξίμου από χθες το μεσημέρι έχουν καταγράψει τις πληροφορίες περί πρότασης μομφής, εξ ου και σήμερα στη Βουλή, σε νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αναμένεται να δώσει το παρών ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Παράλληλα, ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Γιάννης Μπουγάς έχει ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ να είναι παρόντες στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει την απάντηση του στον κ. Τσίπρα από την Κρήτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της εξαγγελίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Από το πρωί, ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί εργοτάξια του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) και του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου στο Καστέλι. Το μεσημέρι, δε, μετά τη 13:00 και πιθανώς την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στη Βουλή, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί και θα μιλήσει στην παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Κρήτης, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εφόσον ως τότε η απάντηση δεν έχει δοθεί, τότε αυτή θα έρθει το απόγευμα, όταν ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζεται να μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση της ΝΔ στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Με προβάδισμα για το κέντρο Στην όλη πολιτική εξίσωση, πάντως, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα της δημοσκόπησης της εταιρίας Pulse για τον ΣΚΑΪ. Και αυτό γιατί είναι προφανές ότι ο κ. Τσίπρας, με τη διαρκή επίθεση για την υπόθεση των υποκλοπών, προσπαθεί να φθείρει τον κ. Μητσοτάκη στο κεντρώο ακροατήριο που αποτέλεσε προνομιακό πεδίο της ΝΔ στις προηγούμενες εκλογές. Στο ερώτημα σε ποιον θα έδιναν οι πολίτες δεύτερη ευκαιρία για να κυβερνήσει, το 39% απαντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ το 32% προτιμά τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα όσοι δηλώνουν κεντρώοι λένε τον κ. Μητσοτάκη σε ποσοστά 61%, έναντι 25% που δηλώνει υπέρ του κ. Τσίπρα. Ο πρωθυπουργός φαίνεται να εκφράζει καλύτερα τον κεντρώο χώρο σε ποσοστό 29% (όσο και στην προηγούμενη μέτρηση), σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα (22% έναντι 23% τον προηγούμενο μήνα) και τον Νίκο Ανδρουλάκη (16% από 17% τον Δεκέμβριο). Κάπως έτσι, η ΝΔ διατηρεί ισχυρό προβάδισμα έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, συγκεντρώνοντας 33,5% στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, έναντι 26% του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει σταθερά το διψήφιο ποσοστό, καταγράφοντας 11%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 6% και η Ελληνική Λύση με 4% με αναγωγή. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την έρευνα το ΜΕΡΑ 25 του Γιάννη Βαρουφάκη εμφανίζεται εκτός Βουλής με 2,5%. Διλήμματα Στην περιοδεία του στο Ηράκλειο, όσο και σε κάθε του επίσκεψη, όπως η χθεσινή στον Αυλώνα, ο πρωθυπουργός θέτει μετ’ επιτάσεως τα διλήμματα της κάλπης προς τους πολίτες. «Το ερώτημα, λοιπόν, είναι απλό: ποια παράταξη και ποιος Πρωθυπουργός πρέπει να κρατά το τιμόνι της χώρας στους κρίσιμους καιρούς που έχουμε μπροστά μας; Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες», είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός δεν έβαλε στη συλλογιστική του μόνο την πορεία της οικονομίας. ««Πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το ζητούμενο στις εκλογές και ποια είναι τα μεγάλα στοιχήματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την οικονομική ευημερία του τόπου, αν θα συνεχίσουμε σε αυτήν την πορεία που έχουμε χαράξει, με χαμηλότερους φόρους, χαμηλότερες εισφορές, περισσότερες δουλειές, έχουν να κάνουν και με κρίσιμα ζητήματα εθνικής ασφάλειας», τόνισε εξαπολύοντας πυρά στον ΣΥΡΙΖΑ με αιχμή ειδικά το θέμα της μικρής Μαρίας, αλλά και του φράχτη στον Έβρο. Ειδήσεις σήμερα:Έπεσαν σοβάδες από πολυκατοικία και τραυμάτισαν πεζό στην Πάτρα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΗΠΑ και Γερμανία ξεπέρασαν το αδιέξοδο και ετοιμάζονται να στείλουν βαριά άρματα μάχης στην ΟυκρανίαSurvivor All Star: Οι 4 του τάκου και το… σίριαλ των κρυφών συναντήσεων – Δείτε βίντεο

