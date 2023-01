Βουλή: Την άρση ασυλίας του Ανδρέα Πάτση αποφάσισε ομόφωνα η ολομέλεια Απορρίφθηκε το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Νικόλαου Μανωλάκου – Ένταση μεταξύ Πολάκη και του β’ προέδρου της Βουλής, Χαράλαμπου Αθανασίου Ελένη Γκρήγκοβιτς 25.01.2023, 13:29 Την άρση της ασυλίας του Ανδρέα Πάτση, αποφάσισε η ολομέλεια της βουλής με 274 ψήφους υπέρ και κανέναν κατά. Υπενθυμίζεται ότι και ο βουλευτής Γρεβενών είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του, ενώ το ίδιο είχε εισηγηθεί ομόφωνα πριν από λίγες ημέρες και η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Σχετικό αίτημα έχει διαβιβάσει ο αρμόδιος εισαγγελέας, ζητώντας την άδεια του κοινοβουλίου προκειμένου να ασκήσει δίωξη κατά του κ. Πάτση, για τα αδικήματα της ανακριβούς και ελλιπούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και της συμμετοχής κατ’ εξακολούθηση σε εταιρεία αλλοδαπής. Ο κ. Πάτσης δεν θέλησε να λάβει τον λόγο. Υπενθυμίζεται ότι η γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας προς την Ολομέλεια ήταν ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας του βουλευτή. Αντίθετα, με 272 ψήφους «κατά», έναντι 2 «υπέρ» απορρίφθηκε το εισαγγελικό αίτημα άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Νικόλαου Μανωλάκου, σχετικά με τη μήνυση που του έχει υποβάλει συνυποψήφιά του στην εκλογική περιφέρεια της Α’ Πειραιώς με τις κατηγορίες της ηθικής αυτουργίας, της έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, της παράβασης καθήκοντος και της συκοφαντικής δυσφήμησης. Αντιπαράθεση Χαράλαμπου Αθανασίου με τον Παύλο Πολάκη Επίθεση εξαπέλυσε από τα έδρανα της βουλής ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης κατά του Β’ προέδρου της Βουλής, Χαράλαμπου Αθανασίου. Η «έκρηξη» του βουλευτή οφείλεται στο ότι, όπως υποστήριξε ο πρώην υπουργός, δεν ανέγνωσε αναλυτικά ο κ. Αθανασίου τους λόγους που διώκεται ο Ανδρέας Πάτσης. Η ένταση μεταφέρθηκε στα έδρανα με τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ των βουλευτών της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος Ελένη Γκρήγκοβιτς 25.01.2023, 13:29 BEST OF NETWORK 25.01.2023, 12:45 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 25.01.2023, 12:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )