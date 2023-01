Γεραπετρίτης: Η ΑΔΑΕ όφειλε να ενημερώσει πρώτα τον πρωθυπουργό

Στην πολιτική αντιπαράθεση που κορυφώνεται μετά την έκθεση του προέδρου της ΑΔΑΕ Χρήστου Ράμμου για τις παρακολουθήσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης στον ΣΚΑΪ. Ο υπουργός Επικρατείας υποστήριξε ότι στην περίπτωση που κατατεθεί πρόταση μομφής σήμερα στη Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας, αυτή είναι «καλοδεχούμενη» και θα τον «ευγνωμονούμε» καθώς όπως είπε θα δοθεί ευκαιρία να «συζητήσουμε για τις δύο κυβερνητικές θητείες». Οσον αφορά το «καυτό» ζήτημα των παρακολουθήσεων ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την απορία «πως είναι δυνατόν ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να γνώριζε τα πρόσωπα που φέρονται να παρακολουθούνται τα οποία μόλις χθες η ΑΔΑΕ ενημέρωσε τον πρωθυπουργό». Υποστήριξε μάλιστα ότι η κυβέρνηση δεν είχε καμία ενημέρωση και καμία έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν είχε φτάσει στον κ. Μητσοτάκη. Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cq118r4zk96h) Στην ερώτηση αν η ΕΥΠ προχωρούσε σε αποφάσεις που υπερέβαιναν τις αρμοδιότητές της, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως «εάν συνέβαινε αυτό είναι καταδικαστέο», προσθέτοντας ότι όταν ο πρωθυπουργός πληροφορήθηκε την άρση απορρήτου του κ. Ανδρουλάκη, υπήρξε ανάληψη πολιτικής ευθύνης και νέο πλαίσιο που εκλήθη να θεραπεύσει τις συστημικές παθογένειες της ΕΥΠ». Ο υπουργός Επικρατείας τόνισε πως τα «ζητήματα εθνικής ασφαλείας δεν πρέπει να να είναι βορρά στο πολιτικό παιχνίδι», στρέφοντας τα «πυρά» του προς τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ στον οποίο καταλόγισε ευθύνες για πώς είναι δυνατόν να ενημερωθεί πρώτα ο κ. Τσίπρας και μετά ο κ. Μητσοτάκης. «Η ΑΔΑΕ δεν είναι δικαστήριο. Η νομοθεσία προβλέπει για θέματα εθνικής ασφάλειας την ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρχηγών κομμάτων. Για πρώτη φορά ο κ. Ράμμος επέλεξε να αλλάξει την ερμηνεία της νομοθεσίας και να ενημερώσει πρώτα τον κ. Τσίπρα». Με την ενέργεια αυτή να δώσει «προσωποποιημένη ενημέρωση», όπως είπε, «ο κ. Ράμμος καθίσταται μέρος πολιτικού παιχνιδιού λίγους μήνες πριν τις εκλογές». Στο ερώτημα εάν με την ενέργεια αυτή ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ καθίσταται υπόλογος, ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι «υπάρχουν δικαστήρια που κρίνουν ανάλογες υποθέσεις», προσθέτοντας πως εάν ο κ. «Ράμμος είχε διαπιστώσεις ότι υπήρχε συνταγματική παραβίαση όφειλε να ενημερώσει τον πρωθυπουργό». Καταλήγοντας μάλιστα είπε ότι επί 3,5 χρόνια ο κ. Ράμμος ουδέποτε έχει μιλήσει με τον πρωθυπουργό. Ειδήσεις σήμερα: Ο τιμοκατάλογος στις «δουλειές» του «Μάξιμου Σαράφη» της Novartis που συνελήφθη για απάτη Τι σημαίνει για την Ελλάδα το μπλόκο του Ερντογάν στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ Πότε και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική

