Γεωργιάδης για τη σύλληψη «Σαράφη»: να ζητήσει συγγνώμη ο Τσίπρας και μετά να πουλάει «δικαιοσύνη παντού»

Τη σύλληψη του «Μάξιμου Σαράφη», ο οποίος φέρεται ως προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση της Novartis, σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη διάρκεια συνάντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. «Ως προς τον κύριο Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ο κύριος Τσίπρας οργάνωσε τη σκευωρία Novartis και απεκάλεσε ήρωες στη Βουλή τους τότε τρεις κατ’ αυτούς μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Από τους τρεις βάσει των οποίων έγινε η ψηφοφορία στη Βουλή και βρεθήκαμε εκτεθειμένοι 10 πολιτικοί δυο πρώην πρωθυπουργοί κλπ., ο πρώτος, ο κύριος Νικόλαος Μανιαδάκης κατηγορήθηκε και για κακουργηματικές πράξεις από την ίδια την κυρία Τουλουπάκη που του είχε δώσει την προστασία, δηλαδή πήγε περίπατο η αξιοπιστία του από την ίδια την αρμόδια τότε εισαγγελέα. Ο δεύτερος, ο κύριος Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης για τον οποίο εμείς τον ξέρουμε ως Μάξιμο Σαράφη γιατί στην Ελλάδα συμβαίνει και η άλλη γελοιότητα. Όλη η Ελλάδα να ξέρει τα ονόματα των προστατευμένων τότε μαρτύρων, δηλαδή του κυρίου Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη και της κυρίας Μαλαγκέλη, αλλά ο μόνος που αρνείται να τα αποκαλύψει ήταν η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία» είπε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης. Και συνέχισε: «Ο κύριος Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, όπως ξέρετε, συνελήφθη εχθές ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Αυτός ο άνθρωπος επαναλαμβάνω κατά τον κύριο Τσίπρα ήταν ήρωας. Γιατί είχε αποκαλύψει το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Θα ανέμενα και εγώ προσωπικά, αλλά πιστεύω και όλοι οι υπόλοιποι, μια συγγνώμη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και γιατί το λέω αυτό; Το σύνθημα του κυρίου Τσίπρα για τις εκλογές είναι “δικαιοσύνη παντού”. Κύριε Τσίπρα, δικαιοσύνη παντού με τον απατεώνα Φιλίστωρ Δεστεμπασίδη κολλητό σας δεν γίνεται. Τόσο απλά. Άρα, πρώτα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον κύριο Πικραμένο, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Στουρνάρα, τον κύριο Βενιζέλο και όλους εμάς τους υπόλοιπους και μετά να μας πουλάει “δικαιοσύνη παντού” ο άνθρωπος που σε αυτούς τους απατεώνες στήριξε τη διαπόμπευση των πολιτικών του αντιπάλων. Και ασφαλώς τίθεται και ένα μεγάλο ζήτημα για την ελληνική δικαιοσύνη, όχι για όλη την ελληνική δικαιοσύνη προφανώς συλλήβδην, αλλά για κάποιους από τους λειτουργούς της, στην προκειμένη περίπτωση την κυρία Τουλουπάκη, για το με ποια κριτήρια η τότε εισαγγελεύς διαφθοράς την οποία επίσης έχει ανακηρύξει περίπου σε εθνική ηρωίδα ο κύριος Τσίπρας, θεώρησε αξιόπιστο μάρτυρα έναν όπως ξέρουμε πια σήμερα απατεώνα. Με ποια κριτήρια τον θεώρησε αξιόπιστο για να χτίσει πάνω του η κυρία Τουλουπάκη όλη αυτή την ιστορία; Και είναι ευτυχής συγκυρία που τώρα είναι το Ειδικό Δικαστήριο εν εξελίξει, γιατί είμαι βέβαιος ότι αυτή την ερώτηση θα την κάνουν και συνάδελφοι δικαστές. Οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς πρέπει να προστατεύουν το κύρος της Δικαιοσύνης. Και για να το προστατεύουν πρέπει τα κριτήρια που βάζουν να είναι πολύ αυστηρά. Δεν μπορεί να φτάνουμε σε μια Ελλάδα που θα δίνουμε σε κάθε απατεώνα καθεστώς προστασίας και χωρίς καμία επίπτωση θα υβρίζει, θα συκοφαντεί και θα λασπολογεί. Γιατί τότε η κοινωνία μας θα γίνει ζούγκλα. Και τότε και ο θεσμός του μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος θα ξεφτιλιστεί. Άρα, εκεί η κυρία Τουλουπάκη ευθύνεται προσωπικά για το ότι έβαλε έναν απατεώνα σε αυτό το πρόγραμμα. Και ελπίζω η ελληνική Δικαιοσύνη σύντομα να άρει αυτή την προστασία για να μπορούμε να διεκδικήσουμε την υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψης μας στα δικαστήρια, πράγμα που σήμερα δεν μπορώ να κάνω εγώ έναντι αυτού του απατεώνα. Γιατί μου το απαγορεύει η Δικαιοσύνη με την κουκούλα». Σε άλλο σημείο ο κ. Γεωργιάδης πρόσθεσε: «Ένας μάρτυρας για να μπορεί να καταθέτει και αυτό που λέει να έχει αξία πρέπει να έχει αξιοπιστία. Και στην Αμερική αν ο μάρτυρας πάρει προστασία και αποδειχθεί ότι αυτά που έλεγε δεν ισχύουν χάνει αυτόματα την προστασία. Στην Ελλάδα αυτοί οι άνθρωποι κατηγορήσανε δέκα πρόσωπα και σήμερα είμαστε και οι δέκα αθώοι. Ποια είναι η ποινή που τους επιβλήθηκε για το ότι τελικά αυτά που είπαν αποδείχθηκαν ψέματα; Καμία. Λάθος της Δικαιοσύνης. Εξευτελίζει τον θεσμό του προστατευόμενου μάρτυρα. Αν ο κύριος Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης είχε χάσει την προστασία και είχε οδηγηθεί από εμάς στο εδώλιο για τα ψέματα του, μπορεί να είχαμε γλυτώσει κάποιους ανθρώπους από το να τους φάει τα λεφτά. Άρα, εδώ έχει ευθύνη το σύστημα της Δικαιοσύνης που δεν τους έβγαλε την κουκούλα. Ενώ ήξερε ότι έλεγαν ψέματα». Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )