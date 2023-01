Γεωργιάδης κατά ΣΥΡΙΖΑ: «Θέατρο» Τσίπρα η πρόταση δυσπιστίας – Είστε σκευωροί Ο υπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στη σκευωρία Novartis και την υπόθεση Καλογρίτσα, στην έρευνα κατά Παππά και είπε οτι, στην πραγματικότητα, τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές Ελένη Γκρήγκοβιτς 25.01.2023, 19:41 Σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όπως σχολίασε, η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα δεν ήταν παρά ένα θέατρο, από έναν από τους μεγαλύτερους υποκριτές, όπως τον χαρακτήρισε, προσθέτοντας ότι στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Με σκωπτικό τρόπο, σχολίασε και το προεκλογικό σύνθημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «δικαιοσύνη παντού». Υπενθύμισε ότι στην υπόθεση Novartis, όσους «εμπλεξε» ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε από την Εισαγγελία ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή, ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις, όπως είπε. Και παρ’ όλα αυτά, συνέχισε, ποτέ κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη. «Είστε άθλια υποκείμενα, σκευωροί που πλήξατε τη δημοκρατία. Μιλάτε εσείς, οι ψεύτες και οι λασπολόγοι» είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην έρευνα κατά του Νίκου Παππά για την υπόθεση Καλογρίτσα, ενώ επιτέθηκε και στον Παύλο Πολάκη, ότι το «βούλωσε και έβγαλε τον σκασμό με τα μαύρα λεφτά του Καλογρίτσα». Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πήρε αμέσως μετά τον λόγο, τονίζοντας ότι ο λόγος του Άδωνι Γεωργιάδη επιβεβαίωσε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε ότι δεν θα αναφερθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές της ΝΔ στην υπόθεση των υποκλοπών. Ειδήσεις σήμερα:Σε γυναικείες φυλακές τρανς κρατούμενη που βίασε δύο κοπέλες πριν αλλάξει φύλο Τα λένε στο Μιλάνο για το Qatargate Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς – Στο τραπέζι οι λογαριασμοί Παντσέρι και Τζόρτζι Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην Καλαμάτα Ελένη Γκρήγκοβιτς 25.01.2023, 19:41 BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 17:35 25.01.2023, 16:00

