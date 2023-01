Γεωργιάδης σε Πολάκη: Είσαι «Ραντανπλάν» βουλευτής με τα λεφτά του Καλογρίτσα – Δείτε βίντεο «Εγώ βγήκα βουλευτής έχοντας παρελθόν στο Δήμο Σφακίων, το οποίο πέντε ζωές να έχεις δεν θα το κάνεις» απάντησε ο Κρητικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «Ρανταπλάν» βουλευτή με τα «λεφτά του Καλογρίτσα» αποκάλεσε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον Παύλο Πολάκη βάζοντας νέα φωτιά στο πολιτικό σκηνικό που στήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Διάβαζα ένα κόμικ, τον Λούκι Λούκ. Σε αυτό υπήρχε ένας σκύλος – ομοιάζει κάπως – που τον έλεγαν Ραντανπλάν. Το χαρακτηριστικό του ήταν ότι όταν του πατούσες το πόδι στο πρώτο καρέ αυτός αντιδρούσε μετά από 30 καρέ. Από σήμερα ο μεγάλος λεβέντης των Σφακιών ας ονομάζεται Ραντανπλάν. Καταθέτω δημοσίευμα που καταγράφει τους διαλόγους της προανακριτικής για τον Παππά. Σε αυτό ο Καλογρίτσας καταγράφεται να λέει προς τον κ. Πολάκη: Είσαι βουλευτής με τα δικά μου λεφτά. Μέσα είναι όλος ο διάλογος όπως καταγράφηκε από τα πρακτικά της Βουλής. Ρωτώ: Μήνυση στον Καλογρίτσα που σου είπε βγάλε το σκασμό, γιατί είσαι βουλευτής με τα λεφτά μου, του έκανες Πολάκη; Και έρχεσαι ένα χρόνο και κάνεις μαγκιά σε εμένα; Εσύ σε εμένα; Αυτός που κατέθεσε ότι μου έδωσε ο Φρουζής 2 εκατ ευρώ ονομάζεται Δεστεμπασίδης. Σήμερα αυτός ο άνθρωπος είναι στην μπουζού γιατί έκλεβε τα λεφτά των ανθρώπων. Ευτυχώς Πολάκη κανείς δεν σε όρισε δικαστή. Τις μαγκιές σου να τις δείξεις στον Καλογρίτσα που σου είπε βγάλε το σκασμό και τον έβγαλες. Αρκετά». Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης ζήτησε τον λόγο επι προσωπικού προκειμένου να απαντήσει στην αρχική τοποθέτηση του Άδωνι Γεωργιάδη. «Ακου Γεωργιάδη και θα είμαι πολύ ήρεμος για να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Ο Γεραπετρίτης τολμά και κάνει την ερώτηση στον κ. Τσακαλώτο που ξέρει τα ονόματα των παρακολουθούμενων; Το χαρτί του κ. Τσίπρα ρωτούσε τον Ράμμο αν αυτά τα έξι τηλέφωνα των συγκεκριμένων προσώπων παρακολουθούνταν. Ο Ράμμος απάντησε ότι παρακολουθούνταν. Σας καλύπτει αυτό;». Αναφορικά με τις καταγγελίες για χρηματοδότησή του από τον κ. Καλογρίτσα είπε πως «εσάς μπορεί να σας χρηματοδοτούν επιχειρηματίες. Εμένα όχι. Εγώ έκανα εκστρατεία προεκλογική με τα λεφτά μου. Εγώ βγήκα βουλευτής έχοντας παρελθόν στο Δήμο Σφακίων, το οποίο πέντε ζωές να έχεις δεν θα το κάνεις. Εσύ πέντε ιδιοκτήτες ιδιωτικών κέντρων να σε χρηματοδοτούν δεν θα κάνεις τέτοιο έργο. Εμένα κανείς δεν με έχει στο χέρι. Για το συγκεκριμένο, όταν γύρισε ο Καλογρίτσας και είπε αυτή τη κουβέντα του είπα να βγάλει το… τέτοιο γιατί εμένα και κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει στο χέρι. Μετά τον έπιασαν ζαλάδες και τον βγάλαμε έξω να τον συνεφέρουμε. Εμένα δεν με έχουν καταγγέλλει ότι πήρα 2 εκατ. ευρώ με βαλίτσες. Ένας διεφθαρμένος εισαγγελέας σε αρχειοθέτησε δεν σε αθώωσε. Και όλα αυτά Κυριακή κοντή γιορτή. Θα τα ξαναδούμε αυτά». Ειδήσεις σήμερα:Σε γυναικείες φυλακές τρανς κρατούμενη που βίασε δύο κοπέλες πριν αλλάξει φύλο Τα λένε στο Μιλάνο για το Qatargate Ιταλοί και Βέλγοι εισαγγελείς – Στο τραπέζι οι λογαριασμοί Παντσέρι και Τζόρτζι Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 47χρονου στην Καλαμάτα BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 20:33 25.01.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )