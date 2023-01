Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή ενόψει της τοποθέτησης Τσίπρα Η πιθανή πρόταση μομφής από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και η στάση της ΝΔ Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των επισυνδέσεων, καθώς στο βήμα αναμένεται να ανέβει το μεσημέρι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας συνέχεια στο χθεσινό κύκλο επισκέψεων και παρεμβάσεών του, με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία. Σημείο αναφοράς των παραπάνω εξελίξεων αποτέλεσε η χθεσινή απόρρητη επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου τόσο προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, όσο και προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στην οποία κατά πληροφορίες τους κοινοποιείται το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή το προηγούμενο διάστημα σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η σημερινή ημέρα να συνοδευθεί και από νέες πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο κ. Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει ευθέως και παρέπεμψε κατά πληροφορίες στη σημερινή του τοποθέτηση στη Βουλή τους δημοσιογράφους που προσπάθησαν χθες- μετά το πέρας της συνάντησής του με την κ. Σακελλαροπούλου- να του εκμαιεύσουν μια απάντηση για την πιθανότητα η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει σήμερα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αφήνει εμμέσως ανοιχτό το παράθυρο χρήσης του κοινοβουλευτικού αυτού «όπλου» από το κόμμα του, μολονότι από την Κουμουνδούρου δεν επιβεβαιώνεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, «ας τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα. Όλα!» σχολίασε με φόντο τη δήλωση του κ. Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, χαρακτηρίζοντάς την ως «παραλήρημα». Στο Μέγαρο Μαξίμου από χθες το μεσημέρι έχουν καταγράψει τις πληροφορίες περί πρότασης μομφής, εξ ου και σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, αναμένεται να δώσει το παρών ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης. Παράλληλα, ο γραμματέας της Κ.Ο. της ΝΔ Γιάννης Μπουγάς έχει ενημερώσει τους βουλευτές της ΝΔ να είναι παρόντες στη Βουλή. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να δώσει την απάντηση του στον κ. Τσίπρα από την Κρήτη, ανάλογα με τη βαρύτητα της εξαγγελίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ειδήσεις σήμερα: Τι σημαίνει για την Ελλάδα το μπλόκο του Ερντογάν στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ Ξεκινά η δίκη για τον βιασμό της baby sitter – Η ζωή της 18χρονης σήμερα Πότε και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική BEST OF NETWORK 25.01.2023, 10:30 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 24.01.2023, 11:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )