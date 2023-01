Δημοσκόπηση Pulse: Πώς βγαίνει κυβέρνηση με απλή αναλογική και τα σενάρια για τον β’ γύρο

Τα σενάρια που «βγάζουν» κυβέρνηση , είτε στον πρώτο γύρο της απλής αναλογικής, είτε στον δεύτερο γύρο που θα γίνει με την – ελαφρώς – ενισχυμένη αναλογική, επιχείρησε να διερευνήσει η Pulse, στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησής της που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ. Για μελετήσει τα διάφορα σενάρια κατανομής των εδρών, η εταιρεία προχώρησε σε αναλογική κατανομή των αναποφάσιστων «δίνοντας» 37% στη Νέα Δημοκρατία, 28,5% στον ΣΥΡΙΖΑ , 12% στο ΠΑΣΟΚ , 6,5% στο ΚΚΕ και 4,5% στην «Ελληνική Λύση». Επειδή η κατανομή των αναποφάσιστων βγάζει οριακά εκτός Βουλής τόσο το ΜεΡΑ25, όσο και το «κόμμα Κασιδιάρη» εκτός Βουλής, η Pulse εξετάζει και την υποθετική περίπτωση όπου το ένα ή και τα δύο μπαίνουν τελικά στη Βουλή. Μόνη δυνατότητα η συνεργασία ΝΔ – ΠΑΣΟΚ Στην πρώτη περίπτωση – της πεντακομματικής Βουλής και τα κοινοβουλευτικά κόμματα με τα παραπάνω ποσοστά της εκτίμησης ψήφου, τότε η μόνη πολιτική δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης είναι ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ, με 166 βουλευτές. Στην δεύτερη περίπτωση – της εξακομματικής Βουλής – τότε τα δύο κόμματα θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση με 160 βουλευτές. Στην τρίτη περίπτωση – με δύο μικρά κόμματα στη Βουλή – ΝΔ και ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση με 156 βουλευτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Pulse, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν μπορούν να εξασφαλίσουν την δεδηλωμένη ούτε στην περίπτωση της πεντακομματικής Βουλής – θα έχουν σε περίπτωση συνεργασίας μόλις 138 βουλευτές. Θεωρητική η διερεύνηση του β! γύρου Η Pulse προχωρεί και σε μία θεωρητική διερεύνηση της δυνατότητας αυτοδυναμίας της ΝΔ στον δεύτερο γύρο – παρά το γεγονός ότι είναι λογικό να περιμένει κανείς ότι τα ποσοστά (ειδικά των δύο μεγαλύτερων κομμάτων) προβλέπεται να είναι αυξημένα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία κατακτά οριακή αυτοδυναμία, με 151 βουλευτές, στην περίπτωση που τα κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής φτάσουν σε ποσοστό το 11,5% . Αντίθετα, αν μείνει εκτός Βουλής ποσοστό 8,5% , με είσοδο ενός από τα μικρότερα κόμματα – τότε η ΝΔ «βγάζει» 148 έδρες.

