«Είσαι αλήτης, θα σου κάνω μήνυση»: Άγρια κόντρα Τζανακόπουλου – Κουμουτσάκου «Φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό έχει βάλει το θέμα των παρακολουθήσεων και των αποκαλύψεων για το «ΣΥΡΙΖΑ Channel» «Άναψαν τα αίματα» ανάμεσα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο Κουμουτσάκο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Τζανακόπουλο σε συζήτηση που είχαν το βράδυ της Τρίτης σε τηλεοπτικό σταθμό. Συζητώντας για το θέμα των παρακολουθήσεων, όταν ο Γιώργος Κουμουτσάκος παρέθετε τα επιχειρήματά του, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος του είπε ότι το θέμα έχει προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο πολιτικό σύστημα, έχουν βάλει βόμβα στα θεμέλια της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της χώρας. Ο Γιώργος Κουμουτσάκος του απάντησε «Αν με διακόψετε ξανά δεν πρόκειται να γίνει συζήτηση» και ζήτησε να σταματήσει τους τραμπουκισμούς. «Έχετε μάθει με στρατιωτικούς όρους να συνομιλείτε», του απάντησε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος με τον Γιώργο Κουμουτσάκο να του απαντά να κόψει αυτήν την προβοκατόρικη συμπεριφορά που έχει υιοθετήσει στα κανάλια αυτές τις μέρες, χαρακτηρίζοντάς τον «τραμπούκο». «Κύριε Κουμουτσάκο θα μου κάνετε παρατήρηση», ήταν η επόμενη απάντηση, συμπληρώνοντας «είστε δεκανέας τι είστε. Νομίζω ότι τα έχετε παρεξηγήσει λίγο τα πράγματα, να δέχεστε κριτική για τα αίσχη σας». Με τον Γιώργο Κουμουτσάκο να του απαντά, «Δεν ντρέπεστε λίγο για τις μαύρες σακούλες και τα μαύρα λεφτά που διακινούσατε;» Στη συνέχεια ο Δημήτρης Τζανακόπουλος του απάντησε σε έντονο ύφος: «Καλά δεν ντρέπεσαι λίγο που θα μου πείτε ότι τα έπαιρνα, αλήτη να ανακαλέσεις». Ο Γιώργος Κουμουτσάκος, συμπλήρωσε ότι δεν το έλεγε εκ του προσωπικού, με τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, να του ζητάει επίμονα να ανακαλέσει και ότι αύριο θα προχωρήσει σε μηνύσεις.

