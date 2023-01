Η κυβέρνηση «πετάει το γάντι» της πρότασης μομφής στον Τσίπρα Στη Βουλή μεταφέρεται σήμερα η νέα κόντρα για τις υποκλοπές – Το Μέγαρο Μαξίμου εξετάζει να μετατρέψει την πρόταση δυσπιστίας σε πρόταση για την ανανέωση της εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση Έτοιμη να περάσει στην αντεπίθεση εμφανίζεται η κυβέρνηση η οποία, πετώντας το γάντι στην αξιωματική αντιπολίτευση, καλεί τον αρχηγό της Αλέξη Τσίπρα να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας για να γίνει εφ΄ όλης της ύλης ευρύτερη συζήτηση στη Βουλή τόσο για την υπόθεση των παρακολουθήσεων και όσα κρύβονται πίσω από την αναζωπύρωσή της όσο και συνολικά για τα έργα και τις ημέρες της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για τις θέσεις που λαμβάνει σε μείζονα ζητήματα όπως οι χειρισμοί στο Μεταναστευτικό. Η πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφθεί το πρωί της Τρίτης τον επικεφαλής της Αρχής για τη Διασφάλιση του Απορρήτου Χρήστο Ράμμο για να παραλάβει επιστολή που ο τελευταίος έστειλε πολλές ώρες αργότερα στους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς και τον Πρόεδρο της Βουλής έδωσε στην κυβέρνηση το έρεισμα για να καταγγείλει μεθόδευση και συμπαιγνία της ηγεσίας της ΑΔΑΕ με τον κ. Τσίπρα, ο οποίος είχε, στο μεταξύ, ζητήσει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου αμέσως μετά να προαναγγείλει ότι σκοπεύει να αποκαλύψει σήμερα, Τετάρτη, στο Κοινοβούλιο ονόματα με πρόσωπα που είχαν τεθεί υπό παρακολούθηση. Εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποίησε βαρύτατες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ζητώντας την παραίτησή του. «Δεν μιλάμε πλέον με εικασίες βάσει δημοσιευμάτων, μιλάμε με αποδείξεις που περισυνέλεξε η κατά το Σύνταγμα αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση των επικοινωνιών κατά τους ελέγχους που διενήργησε στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους», ανέφερε ο κ. Τσίπρας. «Επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας, ότι η ΕΥΠ, την εποπτεία της οποίας έχει ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, παραβίαζε το απόρρητο των επικοινωνιών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών και δημοσιογράφων αλλά και της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων», συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. Κάνοντας λόγο για «δημοκρατική εκτροπή» που «σε ένα κράτος δικαίου, σε μια ευνομούμενη πολιτεία, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών», ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέληξε λέγοντας: «Ο πρωθυπουργός της εκτροπής των υποκλοπών και της συγκάλυψης οφείλει να αναλάβει τις πολιτικές του ευθύνες και να παραιτηθεί. Τα υπόλοιπα με λεπτομέρειες αύριο στη Βουλή. Το φως της αλήθειας νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης και είναι βέβαιο ότι η Δικαιοσύνη και η δημοκρατία θα επικρατήσουν». Αντιδρώντας άμεσα στα λεγόμενα του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για «παραλήρημα του κ. Τσίπρα» με το οποίο «ολοκληρώθηκε η μεθόδευση που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη». Όπως συμπλήρωσε, όλα αυτά γίνονται «με υλικό που εδώ και καιρό έχουν στην διάθεση τους ρυπαρά δίκτυα προχωρά σε ατεκμηρίωτα, ευφάνταστα και πλήρως αναληθή συμπεράσματα». Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Ας τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης». Και εξήγησε: «Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα. Όλα. Πως ήταν η Ελλάδα με Πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και πως είναι σήμερα. Το κράτος δικαίου που επί των ημερών του αφέθηκε στα χέρια κάτι μαρτύρων σαν το “Μάξιμο Σαράφη” που συνελήφθη σήμερα για απάτη. Τις ένορκες καταθέσεις για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Α2 και τις κυπριακές offshore. Τις αθλιότητες για την δήθεν νεκρή Μαρία. Αυτά και πολλά ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν». Πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές δεν αποκλείουν εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ υποβάλει πρόταση μομφής, η κυβέρνηση να αντιπροτείνει να μετατραπεί σε πρόταση για την ανανέωση της ψήφου εμπιστοσύνης. «Προνομιακή σχέση» Προέδρου ΑΔΑΕ με ΣΥΡΙΖΑ Με αφορμή το έγγραφο Ράμου που παρέλαβε πρώτος ο κ. Τσίπρας και εν συνεχεία έφθασε και στον Πρόεδρο της Βουλής και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε επισημάνει: «Οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Καμιά ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει γρήγορα στο φως την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διοχέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας με τυφλό μένος να πλήξουν την Κυβέρνηση, δρουν τελικά σε βάρος της Πατρίδας». Ταυτόχρονα καταλογίζοντας στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, «περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του», καταμαρτύρησε στον κ. Ράμο τα εξής: • Κατά παράβαση σαφούς διάταξης νόμου, προσέφυγε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξει τυχόν άρσεις απορρήτου, αν και η ΑΔΑΕ διατηρεί στα αρχεία της πλήρη φάκελο με τις διατάξεις του εισαγγελέα και θα μπορούσε να κάνει μία απλή διασταύρωση. Το κίνητρο, προφανώς, ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και την πράξη του την επικρότησε ασμένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αγνοήθηκε προκλητικά η γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν και κατά το Σύνταγμα η διοίκηση συνολικά υπόκειται στη δικαστική λειτουργία. • Επιπλέον, καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας και παρά τη σαφή Συνταγματική διάταξη, υποβλήθηκε αίτημα σε κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να παρασταθεί αυτοκλήτως ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Αμέσως, αγκάλιασε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ. • Μπροστά στην πρόδηλη νομική αταξία αναγκάστηκε ο Επικεφαλής να προβεί σε αναδίπλωση. • Κατά παράβαση κάθε έννοιας συλλογικής λειτουργίας, αγνοήθηκε συστηματικά η ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Δεν υπήρξε απόφαση του οργάνου, αλλά μονάχα κρίση του Επικεφαλής της. • Μολονότι υποβάλλονταν αιτήματα στη Βουλή, υπήρχε συχνή επικοινωνία με στελέχη και τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «καταθέσεις» σε ευρωπαϊκά όργανα και αρθρογραφία, δεν επιδιώχθηκε ποτέ, επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι φυσιολογικό, εάν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει -εάν θεωρούσε ότι υπάρχει- ζήτημα συνταγματικής παραβίασης, να συμπεριλάβει ανάμεσα στους συνομιλητές του τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να τον καταστήσει κοινωνό; • Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου «ακτιβισμού», επελέγη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να μεταβάλλει την ερμηνεία που η ίδια η ΑΔΑΕ απέδιδε στο νόμο, ο οποίος ισχύει εδώ και είκοσι χρόνια, και αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής και των αρχηγών των κομμάτων. Παρότι η ερμηνεία, την οποία ο ίδιος ο κ. Ράμμος έδινε, αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής μόνο για στατιστικά στοιχεία, ξαφνικά, προβαίνει σε εντελώς αντίθετη ερμηνεία, προσωποποιώντας την πληροφόρηση. Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο. Κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ ατόπημα, θεσμικό και πολιτικό, ενώ αναφερόμενος στον κ. Τσίπρα, επεσήμανε ότι «ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και τέως πρωθυπουργός, οφείλει να αναλογιστεί τις πολιτειακές του ευθύνες». Τέλος, υποστήριξε ότι «η κυβέρνηση, με απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα και τους νόμους και αμέριστη εμπιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας μιλήσει καθαρά από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση των επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτική ομαλότητα». Ειδήσεις σήμερα: Οικονόμου: Ας τολμήσει πρόταση μομφής, απαντά στον Τσίπρα για την παραίτηση Μητσοτάκη Το «Ρολόι της Αποκάλυψης» δείχνει 90 δευτερόλεπτα πριν τα μεσάνυχτα Survivor All Star: Οι 4 του τάκου και το… σίριαλ των κρυφών συναντήσεων – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 25.01.2023, 10:30 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 24.01.2023, 11:30

