Η στάση και οι κινήσεις Ανδρουλάκη μετά τις νέες αποκαλύψεις για τις παρακολουθήσεις Καλέι τον πρωθυπουργό να προκαλέσει τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τον Χρήστο Ράμμο και να απαντήσει στα «αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και την εθνική μας ασφάλεια» Φώφη Γιωτάκη 25.01.2023, 06:55 Κρίσιμη μέρα για μια σειρά βημάτων που απαιτούνται για την πλήρη αποκάλυψη του ζητήματος των υποκλοπών θεωρεί η Χαριλάου Τρικούπη τη σημερινή, αναμένοντας σαφείς απαντήσεις από τον πρωθυπουργό μετά και το αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη να ενημερωθεί άμεσα η ΑΔΑΕ για τα ευρήματα της έρευνας. Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχοντας αναγνώσει την επιστολή του Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής επιμένει ότι ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης υποχρεούται να κάνει «εδώ και τώρα» δύο κινήσεις: να προκαλέσει σήμερα τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση από τον κ. Χρήστο Ράμμο και να απαντήσει στα «αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και την εθνική μας ασφάλεια». Ο κ. Ανδρουλάκης κάνει εκ νέου σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη στάση της από την πρώτη στιγμή που επιβεβαιώθηκε η νόμιμη επισύνδεση του κινητού του από την ΕΥΠ, κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου για εικόνα θεσμικής παρακμής που εκθέτει τη χώρα διεθνώς. Όπως έχει ήδη υπογραμμίσει, δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τον αγώνα που ξεκίνησε πέντε μήνες πριν, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη, τις Ανεξάρτητες Αρχές και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης επιλέγει – παρά τις επίμονες αναφορές στο θέμα που «δεν είναι προσωπικό», όπως επαναλαμβάνει- να κρατά θεσμικούς τόνους που παραπέμπουν και σε συγκεκριμένες κάθε φορά πρωτοβουλίες σε πολιτικό και νομικό επίπεδο. Τονίζει στους συνομιλητές του ότι ήρθε πλέον η ώρα ο πρωθυπουργός να λάβει τις αποφάσεις που υποχρεούται, έτσι ώστε να ανοίξει ο δρόμος της ενημέρωσης και οι πολίτες να ενημερωθούν πριν την διεξαγωγή των εκλογών για όλα όσα συνέβησαν. «Μοναδικός μου στόχος είναι να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να αποκατασταθεί το κύρος των θεσμών, που κακοποίησε βάναυσα η παρέα του Μαξίμου» υποστηρίζει χαρακτηριστικά προσθέτοντας ότι από την αρχή είχε αποφασίσει να ξεκινήσει ένα δύσκολο αγώνα που, «παρά τις κραυγές και τις ανοίκειες προσωπικές επιθέσεις, θα ήταν απολύτως θεσμικός». Με τη χθεσινή δήλωσή του αναφέρει επίσης ότι έλαβε την επιστολή Ράμμου με την οποία ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής τον ενημέρωσε για τα αποτελέσματα της έρευνας, «μιας και η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας απαγορεύει ως σήμερα τη νόμιμη ενημέρωση της Βουλής και κατ’ επέκταση ολόκληρου του ελληνικού λαού». Είναι οι ίδιοι βουλευτές -επισημαίνει ο κ. Ανδρουλάκης- που ενώ με προέτρεπαν επί μήνες σε μια παράνομη διαδικασία ενημέρωσης “στο αφτί”, σήμερα εμποδίζουν τον ελληνικό λαό να μάθει με νόμιμο τρόπο την αλήθεια. Με το «αποτύπωμα» της επιστολής ολοκληρώνεται και τεκμηριώνεται -σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη- «η εικόνα της θεσμικής παρακμής, που κορυφώθηκε με τη συγκάλυψη του σκανδάλου στην Εξεταστική Επιτροπή -παρωδία και τη συνεχιζόμενη επιχείρηση αντισυνταγματικής φίμωσης των Ανεξάρτητων Αρχών». Απευθυνόμενος δε στον πρωθυπουργό σημειώνει ακόμη ότι: «Όλα αυτά συνιστούν διολίσθηση στον αυταρχισμό και εκθέτουν τη χώρα διεθνώς. Όσα με αγώνες κατέκτησε ο ελληνικός λαός, δεν θα γίνουν βορά στην εξουσιομανία του κ. Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός απόψε έχει δύο υποχρεώσεις: Η πρώτη, να απαντήσει στα αμείλικτα ερωτήματα που ανακύπτουν για το κράτος δικαίου και την εθνική μας ασφάλεια. Και η δεύτερη, να προκαλέσει άμεσα, αύριο το πρωί, την ενημέρωση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τα ευρήματα της έρευνας της Α.Δ.Α.Ε». Σε σύσκεψη πάντως με στενούς του συνεργάτες χθες το απόγευμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να πραγματοποιήσει κανονικά την προγραμματισμένη για σήμερα στις 11 το πρωί συνάντηση με γυναίκες- ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενες. Η συνάντηση έρχεται μετά την κατάθεση τροπολογίας εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή (και στο νομοσχέδιο για θέματα Υγείας) για την αναπροσαρμογή του επιδόματος μητρότητας των μη μισθωτών γυναικών-ασφαλισμένων. Η κοινοβουλευτική ομάδα κατέθεσε και έτερη τροπολογία με την οποία προβλέπεται η αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών το 2023 για τους αγρότες ασφαλισμένους ΟΓΑ/ΕΦΚΑ, τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και ο καθορισμός μέγιστου πλαφόν 3% από το 2024. «Οι πολίτες αντιμετωπίζουν μείζονα προβλήματα στην καθημερινότητά τους που δεν μπορούν να περιμένουν», υπογραμμίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη προαναγγέλλοντας σειρά δράσεων για την ανάδειξη της κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, ενός εκ των βασικότερων κεφαλαίων στο νέο πρόγραμμα του κόμματος. 