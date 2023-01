Η Τουρκία απειλεί πως δεν θα δεχτεί «τετελεσμένα από την Ελλάδα» Η ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας – Επιμένει στο βέτο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ Το άσπρο μαύρο κάνει και πάλι η Άγκυρα ανεβάζοντας ξανά τους τόνους, με το Συμβούλιο Ασφαλείας να κάνει λόγο για… προκλητικές ενέργειες από την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, ο Τούρκος πρόεδρος εξακολουθεί να εμποδίζει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισημαίνεται ειδικότερα το εξής: «Οποιοδήποτε τετελεσμένο γεγονός που στοχεύει την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας δεν θα γίνει ανεκτό». Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στο Προεδρικό Μέγαρο διήρκεσε περίπου τρεισήμισι ώρες με βασικό αντικείμενο το ζήτημα ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. «Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Όσοι ενθαρρύνουν και προστατεύουν ενέργειες που υπονομεύουν αξίες, όπως η ανεξιθρησκεία, είναι συνένοχοι σε εγκλήματα μίσους» αναφέρθηκε ακόμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. «Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις στο Ισλάμ και το κάψιμο του κορανίου» τόνισαν οι συμμετέχοντες στο Συμβούλιο, αναφερόμενοι στο σκηνικό διαδηλώσεων έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, όπου ο Ράσμους Παλουντάν από το ακροδεξιό κόμμα, Stram Kurs, έκαψε αντίτυπο από το Κοράνι. «Είναι επιτακτική ανάγκη για τη Σουηδία και τη Φινλανδία να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση το μνημόνιο που υπογράφηκε» τονίστηκε, δε, στο Συμβούλιο. Στόλτενμπεργκ μετά το βέτο της Άγκυρας Επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, Ουλφ Κρίστερσον, είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ για την περαιτέρω ενίσχυση της στήριξης στην Ουκρανία «για να υπερασπιστεί το δικαίωμά της στην αυτοάμυνα». «Αναφερθήκαμε επίσης στη σημασία της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ» τόνισε στην ανάρτησή του στο Twitter ο ΓΓ της Συμμαχίας. Άμεση ήταν, νωρίτερα, η απάντηση της Στοκχόλμης μετά το αίτημα της Άγκυρας να παγώσουν οι συνομιλίες για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, ο Σουηδός πρωθυπουργός, Ουλφ Κρίστερσον, ζήτησε να συνεχιστούν οι συνομιλίες. Θυμίζεται ότι είχε μεταδοθεί από το το RIA Novosti ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας για την ένταξη στο ΝΑΤΟ αναβλήθηκαν επ’ αόριστον κατόπιν αιτήματος της Άγκυρας. «Κατόπιν αιτήματός μας, ο τριμερής μηχανισμός μεταξύ της Τουρκίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας ακυρώθηκε επ’ αόριστον», είχε δηλώσει η τουρκική πηγή στο ρωσικό πρακτορείο. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η επόμενη συνάντηση στο πλαίσιο του μηχανισμού επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο. Θυμίζεται πως η Φινλανδία και η Σουηδία αποφάσισαν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ στις 18 Μαΐου εν μέσω των γεγονότων στην Ουκρανία. Οι αιτήσεις τους έχουν ήδη εγκριθεί από 28 χώρες της συμμαχίας, αλλά η Ουγγαρία και η Τουρκία δεν τις έχουν επικυρώσει. Ειδήσεις σήμερα: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβασε βίντεο με τη νέα του σύντροφο στο Instagram «Ένοχος ένοχο ου ποιεί»: Η απάντηση Γεραπετρίτη στον Τσίπρα και το απόσπασμα από τον Λυσία Πρόταση δυσπιστίας από τον Τσίπρα – Δεκτή από την κυβέρνηση, ξεκινά η συζήτηση Best of Network 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 17:33 25.01.2023, 17:35 25.01.2023, 16:00

