Θέρμανση στα σχολεία: 42 εκατ. ευρώ σε όλους τους δήμους της χώρας – Η απόφαση του ΥΠΕΣ Η κυβέρνηση εξασφαλίζει τη θέρμανση στα σχολεία – Χρηματοδότηση και για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των σχολείων Στην Α΄ κατανομή ύψους 42 εκατ. ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), για το έτος 2023, προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Εσωτερικών, με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού, Στέλιου Πέτσα, με σκοπό την θέρμανση των παιδιών μας και την κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των σχολείων. «Ό, τι είπαμε, το κάναμε. Κατανέμουμε σήμερα 42 εκατ. ευρώ σε όλους τους Δήμους της χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και τη θέρμανση των σχολείων. Η χρηματοδότηση αυτή είναι αυξημένη κατά 14 εκατ. ευρώ και ανταποκρίνεται στις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει, ώστε να ενισχύσουμε με πρόσθετους πόρους την Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αντεπεξέλθει στο αυξημένο ενεργειακό κόστος και αυτόν τον χειμώνα. Στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των παιδιών μας και στην Αυτοδιοίκηση και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας. Διαβάστε τον αναλυτικός πίνακας με τα ποσά ανά Δήμο, πατώντας ΕΔΩ.

