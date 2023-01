ΚΚΕ: Η μομφή προς την κυβέρνηση είναι δεδομένη και διαρκής

«Η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της ΝΔ είναι δεδομένη και διαρκής» τονίζει το ΚΚΕ, προαναγγέλλοντας τη στάση του στη Βουλή κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ επισημαίνει ότι εκφράζει τη μομφή του, την εκφράζει τόσο μέσα στη Βουλή, με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της ΝΔ, αλλά «κυρίως μέσα στον καθημερινό αγώνα, παντού όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής». Σύμφωνα με το ΚΚΕ, «η μομφή, όμως, δεν εξαιρεί κανένα από τα κόμματα που, είτε προηγούμενα από τη θέση της κυβέρνησης είτε τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρετούν τα κρίσιμα βάθρα αυτής της πολιτικής, ακόμη και στο επίμαχο ζήτημα των υποκλοπών». Ο Περισσός επισημαίνει ότι η πραγματική μομφή του λαού θα κριθεί με τον αγώνα και με την ψήφο του. «Για να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να γίνει ο ίδιος ο λαός το αντίπαλο δέος στη σήψη και την αντιλαϊκή πολιτική, με ένα ΚΚΕ πιο δυνατό». Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ: Η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της ΝΔ είναι δεδομένη και διαρκής, αφορά το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μομφή το ΚΚΕ την εκφράζει εδώ και τέσσερα χρόνια, όχι μόνο μέσα στη βουλή με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της ΝΔ, αλλά κυρίως μέσα στον καθημερινό αγώνα, παντού όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτή η μομφή, όμως, δεν εξαιρεί κανένα από τα κόμματα που, είτε προηγούμενα από τη θέση της κυβέρνησης είτε τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρετούν τα κρίσιμα βάθρα αυτής της πολιτικής, ακόμη και στο επίμαχο ζήτημα των υποκλοπών, συνδιαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψης και στηρίζοντας το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Αυτά τα ζητήματα θα αναδείξει το ΚΚΕ με τη συμμετοχή του στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας και με την καταψήφιση της κυβέρνησης. Όμως, η πραγματική μομφή του λαού θα κριθεί με τον αγώνα και με την ψήφο του. Για να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να γίνει ο ίδιος ο λαός το αντίπαλο δέος στη σήψη και την αντιλαϊκή πολιτική, με ένα ΚΚΕ πιο δυνατό. Ειδήσεις σήμερα: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβασε βίντεο με τη νέα του σύντροφο στο Instagram «Ένοχος ένοχο ου ποιεί»: Η απάντηση Γεραπετρίτη στον Τσίπρα και το απόσπασμα από τον Λυσία Πρόταση δυσπιστίας από τον Τσίπρα – Δεκτή από την κυβέρνηση, ξεκινά η συζήτηση

