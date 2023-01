Κουτσούμπας για επιστολή Ράμμου: Να συγκληθεί εκτάκτως η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής «Καμία ανοχή στο δόγμα “ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”», διαμηνύει ο γ.γ του ΚΚΕ «Τα στοιχεία που παραθέτει η επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ είναι πάρα πολύ σοβαρά και καλώς τα έθεσε υπόψιν του προέδρου της Βουλής και των πολιτικών αρχηγών. Αντίστοιχα, πρέπει να γίνει έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την ακρόαση του προέδρου της ΑΔΑΕ κ. Ράμμου, την οποία αρνείται πεισματικά η κυβερνητική πλειοψηφία» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για την επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. «Από κει και πέρα, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν μπορούν να κρύβονται πια πίσω από υπεκφυγές, απαράδεκτες δικαστικές γνωμοδοτήσεις και κοινοβουλευτικά τερτίπια. Οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις και να αναλάβουν τις -ούτως ή άλλως δεδομένες- ευθύνες τους. Αυτή την απόδοση ευθυνών δεν πρόκειται να την αποφύγει κανείς, ούτε η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε εκείνα τα κόμματα, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν βάλει την υπογραφή τους σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο του ”βούρκου”, των παρακολουθήσεων, του αυταρχισμού και της συγκάλυψης. Είναι ακριβώς αυτό το πλαίσιο που είτε καθοδηγεί, είτε συγκαλύπτει κραυγαλέες υποθέσεις, όπως δείχνουν και τα νέα στοιχεία που αναδείχτηκαν στη Βουλή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων στην έδρα της ΚΕ του ΚΚΕ, όπως επίσης και τα πρόσφατα στοιχεία που προκύπτουν από την επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ» υπογράμμισε ο κ. Κουτσούμπας. «Καμία ανοχή στο δόγμα ”ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων”», κατέληξε ο γ.γ του ΚΚΕ. Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 19:38 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )