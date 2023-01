Κρυπτονομίσματα – ψηφιακά νομίσματα: Ένα «ματς» που έρχεται σύντομα και… παίζεται στο «Χ2»

Μεγάλες αλλαγές στον ορίζοντα για το καθεστώς λειτουργίας των κρυπτονομισμάτων και την «εισβολή» των Κεντρικών Τραπεζών με το δικό τους «ψηφιακό» νόμισμα.

Η είσοδος του 2023 σφραγίστηκε από ένα παράδοξο που προς το παρόν συνεχίζεται. Παρά την αποτυχία (χρεοκοπίες με υψηλής κλίμακας ζημιές) στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, τόσο το Bitcoin όσο και το Ethereum ανάμεσα στα χιλιάδες πλέον κρυπτονομίσματα που κυκλοφορούν, εμφανίζονται να ανακάμπτουν από τις μεγάλες πτώσεις το 2022.

Ταυτόχρονα και ειδικά από το φθινόπωρο του 2022 έχουν πυκνώσει οι αναφορές δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών, αλλά και μελών των ΔΣ των Κεντρικών Τραπεζών, οτι είναι αναγκαία μία παρέμβαση ρύθμισης στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Κάποιες χώρες, όπως πχ. η Κίνα, έχουν ήδη προχωρήσει σε λήξη απαγορευτικών μέτρων.

Πρόσφατη μελέτη της BIS (Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών) αποτυπώνει τη δυναμική αυτών των διαδικασιών κωδικοποιώντας μάλιστα τις εναλλακτικές που ετοιμάζονται για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα πριν πάρει συστημικές διαστάσεις.

Οι εναλλακτικές έχουν να κάνουν είτε με την κατεύθυνση της εισαγωγής περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών ρυθμίσεων στην κυκλοφορία των κρυπτονομισμάτων, είτε με την εμφάνιση ενός «αντίπαλου» δέους από την πλευρά των κρατικών αρχών, τα «ψηφιακά νομίσματα» ή όπως κωδικοποιημένα αναφέρονται τα «CBDC».

Σύμφωνα με τη μελέτη της BIS, με τίτλο «Addressing the risks in crypto: laying out the options» των Matteo Aquilina, Jon Frost και Andreas Schrimp, «μετά την αποτυχία πολλών μεγάλων εταιρειών κρυπτογράφησης, η αντιμετώπιση των κινδύνων από τις αγορές κρυπτογράφησης έχει γίνει ένα από τα πιο πιεστικά ζητήματα πολιτικής».

Οι αγορές κρυπτονομισμάτων έχουν γνωρίσει άνθηση και ύφεση στο παρελθόν, και μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει η μελέτη, «οι αποτυχίες δεν οδήγησαν σε ευρύτερη μετάδοση που να απειλεί τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ωστόσο, η κλίμακα και η εξέχουσα θέση τους με τις πρόσφατες αποτυχίες εντείνουν τον επείγοντα χαρακτήρα της αντιμετώπισης αυτών των κινδύνων προτού οι αγορές κρυπτογράφησης γίνουν συστημικές…».

Τι ετοιμάζουν κυβερνήσεις και Κεντρικές Τράπεζες

Σύμφωνα με τη μελέτη των συνεργατών της BIS, η αντιμετώπιση των κινδύνων στην κρυπτογράφηση παρουσιάζει τις ακόλουθες επιλογές: Απαγόρευση, ρύθμιση, επίσπευση έκδοσης ψηφιακών νομισμάτων από τις Κεντρικές τράπεζες.

Οι πρόσφατες αποτυχίες υψηλού προφίλ της FTX και άλλων εταιρειών κρυπτογράφησης έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση για την κατάλληλη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των κινδύνων στα κρυπτονομίσματα, μεταξύ άλλων μέσω κανονισμών.

Οι «σκιώδεις χρηματοοικονομικές» λειτουργίες που ενεργοποιούνται από τις αγορές κρυπτογράφησης «μοιράζονται πολλά από τα τρωτά σημεία της παραδοσιακής χρηματοδότησης. Αυτοί οι κίνδυνοι επιδεινώνονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της κρυπτογράφησης…».

Οι αρχές μπορεί να εξετάσουν διαφορετικές – όχι αμοιβαία αποκλειόμενες – γραμμές δράσης για την αντιμετώπιση των κινδύνων σε crypto. Αυτά περιλαμβάνουν περιορισμό ή ρύθμιση του τομέα κρυπτογράφησης ή πλήρη απαγόρευση.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες και οι δημόσιες αρχές μπορούσαν να εργαστούν για να κάνουν το TradFi πιο ελκυστικό. «Ενα κλειδί είναι η επιλογή ενθάρρυνσης της υγιούς καινοτομίας με τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας (CBDC)».

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, απέναντι στις «πηγές κινδύνου, δεδομένης της φύσης της κρυπτογράφησης χωρίς σύνορα» μια βασική επιλογή θα ήταν «η ενθάρρυνση της υγιούς καινοτομίας με τα CBDC».

Τι είναι τα ψηφιακά νομίσματα

Τα ψηφιακά νομίσματα των Κεντρικών Τραπεζών (CBDC) είναι μία ψηφιακή έκδοση του νομίσματος που εκδίδεται από μία Κεντρική Τράπεζα.

Είναι διαφορετικά από τα ηλεκτρονικά χρήματα που δημιουργούνται από επιχειρήσεις όπως τα PayPal ή το Venmo. Τα CBDC είναι διαθέσιμα μόνο για χρήση από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε μία συγκεκριμένη χώρα και υποστηρίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της χώρας αυτής.

Τα CBDC είναι διαθέσιμα για συναλλαγές σε ψηφιακή μορφή, όπως ηλεκτρονικά ή μέσω ψηφιακών «πορτοφολιών» και παρέχουν περισσότερη ασφάλεια και προστασία από την απάτη και το κλοπή ακόμα και σε σχέση με τα κανονικά νομίσματα.

Τα ψηφιακά νομίσματα Κεντρικών Τραπεζών (CBDC) και τα κρυπτονομίσματα είναι δύο διαφορετικοί τύποι ψηφιακών νομισμάτων.

Οι διαφορές μεταξύ τους είναι:

Τα CBDC εκδίδονται από τις Κεντρικές Τράπεζες ενώ τα κρυπτονομίσματα από κοινότητες ιδιωτών ή εταιρειών.

Τα CBDC υποστηρίζονται από την κυβέρνηση και έχουν εγγύηση της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά στην αξία τους, ενώ τα κρυπτονομίσματα δεν έχουν ανάλογη υποστήριξη.

Τα CBDC έχουν περισσότερο έλεγχο συναλλαγών από την Κεντρική Τράπεζα και την Κυβέρνηση, ενώ τα κρυπτονομίσματα έχουν ανεξάρτητους ελέγχους, των οποίων η επάρκεια ελέγχεται ως ανεπαρκής.

Τα CBDC είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικός τρόπος πληρωμής για τις συναλλαγές στην καθημερινότητα, όπως αγορές σε καταστήματα ή δανεισμοί σε τράπεζες, ενώ τα κρυπτονομίσματα είναι περισσότερο γνωστά ως εναλλακτικός τρόπος «αποθήκευσης» αξίας, επενδύσεων και συναλλαγών στην ηλεκτρονική περιοχή.

Ολα πλέον δείχνουν ότι πολύ σύντομα αν κρίνουμε από την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών από τις Κεντρικές Τράπεζες και ειδικά την ΕΚΤ, η εμφάνιση του «ψηφιακού ευρώ» είναι πλέον στον ορατό ορίζοντα. Βέβαια, στην αναμέτρηση με τα κρυπτονομίσματα το σκορ φαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να παιχτεί στο «Χ-2» αν οι Κεντρικές Τράπεζες αφήσουν τον απαραίτητο νομισματικό χώρο.

* Στο τελευταίο τμήμα του άρθρου έχει «δοκιμαστεί» η συμβολή του συστήματος «ChatGPT».