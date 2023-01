Μητσοτάκης για Τσίπρα: Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας, μήνες τον προκαλούσα να το κάνει

Λίγα λεπτά μετά την κατάθεση πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από τον αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρας ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για το θέμα από το Ηράκλειο, από όπου βρίσκεται. Ο κ. Μητσοτάκης στο τέλος της παρουσίασης του αναπτυξιακού προγράμματος για την Κρήτη στο δημαρχείο του Ηρακλείου ανέφερε πως πληροφορήθηκε για την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή λέγοντας «καλοδεχούμενη η πρόταση». Μάλιστα, ο ίδιος τόνισε πως είναι μία «καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών» ενώ επεσήμανε πως «δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω την σύγκριση». Αναλυτικά το πρώτο σχόλιο του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Αυτό το οποίο βλέπετε και εδώ πέρα στην Κρήτη είναι η αντίληψή μας για την εφαρμοσμένη πολιτική. Η Kυβέρνησή μας δεν θα κουραστεί να αντιμετωπίζει προβλήματα στην πράξη, να σχεδιάζει το μέλλον με αισιοδοξία αλλά και με την τεχνοκρατική επάρκεια που η συγκρότηση ενός τέτοιου σχεδίου απαιτεί. Και καθώς πλησιάζουμε σιγά-σιγά προς τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν κάποια στιγμή την άνοιξη, νομίζω ότι οι επιλογές που οι πολίτες έχουν μπροστά τους είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Μπορούμε να μιλήσουμε για το μέλλον ή μπορούμε να βουλιάξουμε τη χώρα στην τοξικότητα, στο διχασμό και στην πόλωση. Πληροφορήθηκα ότι ο κ. Τσίπρας μόλις κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή κατά της κυβέρνησης. Καλοδεχούμενη η πρόταση. Η αλήθεια είναι ότι τον προκαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει, αποφάσισε να το κάνει τώρα λίγο πριν τις εκλογές. Μια πάρα πάρα πολύ καλή ευκαιρία, όχι μόνο να επαναβεβαιώσουμε την συνοχή της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, αυτό είναι δεδομένο, αλλά κυρίως να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Εγώ δεν επιζητώ την σύγκρουση, επιδιώκω την σύγκριση. Ελάτε να συγκρίνουμε λοιπόν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τέσσερα χρόνια και τι κάναμε εμείς. Και νομίζω θα είναι αρκετά καταλυτική αυτή η σύγκριση. Θα μας δοθεί η ευκαιρία να την κάνουμε στη Βουλή στις επόμενες μέρες. Να μιλήσουν οι υπουργοί για το έργο τους και βέβαια θα μιλήσουμε και για τα θέματα του Κράτους Δικαίου. Γιατί και εκεί δεν πρέπει να ξεχνάμε όσα έγιναν την περασμένη τετραετία. Είμαστε, λοιπόν, απολύτως έτοιμοι για αυτή την μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη. Και εύχομαι και ελπίζω οι πολίτες να προσπεράσουν αυτό το νέφος της τοξικότητας, του πολύ πολωμένου πολιτικού λόγου και τελικά να αντιληφθούν ποιοι είναι αυτοί πραγματικά που μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον τους. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει αυτή τη σύγκρουση γιατί δεν έχει προτάσεις για το μέλλον της χώρας και γιατί ταυτόχρονα δεν μπορεί να μιλήσει για το παρελθόν της χώρας. Διότι δεν θέλει κανείς από τον ΣΥΡΙΖΑ να θυμηθεί τα τέσσερα χρόνια της δικιάς τους διακυβέρνησης. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να πούμε και παραπάνω απόψε το βράδυ στην πολιτική ομιλία την οποία θα κάνουμε. Και από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά μας». Πρόταση δυσπιστίας από τον Αλέξη Τσίπρα κατά της κυβέρνησης Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας ολοκληρώνοντας την ομιλία του στη Βουλή, κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, τα δικαιώματα». Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του». Για τους λόγους αυτούς, προσέθεσε, «υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας στο λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Σημείωσε ότι η Βουλή επί τριήμερο θα συζητήσει, «ο κ. Μησοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ και να δώσει εξηγήσεις, να λογοδοτήσει, να απαντήσει και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει: Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή». Τόνισε πως «όποια και αν είναι η απάντηση, είμαι βέβαιος ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα δώσει ο ελληνικός λαός». Αναλυτικά η πρόταση δυσπιστίας των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ: Προς τον κ. Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων ΘΕΜΑ: «Πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης (Άρθρα 84, παρ.2 Συντ. και 142 ΚτΒ)» Το πολίτευμα και η χώρα διέρχονται την πιο σκοτεινή περίοδο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι πια αποδεδειγμένο ότι πολιτικοί, δημόσια πρόσωπα, ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι, καθώς και δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν, με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, από την υπαγόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ. Και υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα ίδια πρόσωπα παρακολουθούνταν και με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού predator. Το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών είναι ιστορικά πρωτοφανές. Όπως και το βαρύτατο πλήγμα που επιφέρει στους θεσμούς της χώρας και τη δημοκρατική ομαλότητα. Η ευθύνη του πρωθυπουργού ατομικά και της κυβέρνησης συλλογικά είναι τεράστια, αυταπόδεικτη, αντικειμενική και αμεταβίβαστη. Στο σκάνδαλο των υποκλοπών ήρθε να προστεθεί, μετά τη σταδιακή αποκάλυψή του, το σκάνδαλο της λυσσαλέας προσπάθειάς συγκάλυψής του, η άρνηση κάθε λογοδοσίας, η πάση θυσία προστασία των υπεύθυνων και των αυτουργών της θεσμικής εκτροπής και η προσπάθεια εκφοβισμού των κρατικών λειτουργών, που τιμώντας τη συνταγματική αποστολή τους, διεξάγουν έρευνες για την αποκάλυψη της αλήθειας. Όμως, ο κ. Μητσοτάκης, που τόσο καιρό αρνιόταν κάθε ευθύνη, έρχεται πλέον αντιμέτωπος με τα τεκμήρια των ίδιων των πράξεών του. Αποδεικνύεται ότι υπερέβη κατ’ εξακολούθηση τα όρια που θέτουν η συνταγματική τάξη, το κράτος δικαίου και η δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Αποδεικνύεται ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του συγκρότησαν ένα μηχανισμό μαζικών παρακολουθήσεων και ότι, όταν άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων, εκείνος και η κυβέρνησή του επέβαλαν νομοθετικά τη σιωπή και το σκοτάδι και επιχείρησαν να ακρωτηριάσουν την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή (άρθρο 87 του ν. 4790/2021, ν. 5002/2022). Η πρώτη θεσμική ενέργεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να αναλάβει ο ίδιος προσωπικά την αρμοδιότητα της ΕΥΠ. Αποδεικνύεται ότι το έκανε προκειμένου να εκτελέσει ένα σχέδιο αυθαίρετης αξιοποίησης της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών με απώτερο σκοπό την κατίσχυση έναντι πάντων, πέρα από κανόνες και αρχές, και την εγκαθίδρυση ενός προσωπικού πολιτικού καθεστώτος. Αναλαμβάνοντας υπό τον άμεσο διοικητικό έλεγχό του την ΕΥΠ, ο κ. Μητσοτάκης ανέλαβε και τον ρόλο του επικεφαλής ενός νοσηρού ιστού παρακολουθήσεων στον οποίο στοχευμένα και εν γνώσει του ενεπλάκησαν ως θύματα όχι μόνο αντίπαλοι, αλλά και στελέχη της ίδιας της Κυβέρνησης και των υπηρεσιών των οποίων προΐσταται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν νοείται να παραμένει πρωθυπουργός. Τεράστιες ευθύνες έχει όμως και η κυβέρνηση συλλογικά. Συμπράττει στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, που παρακωλύει την έρευνα και κάθε εξεταστική διαδικασία, επιχειρεί την απαξίωση της ερευνητικής δημοσιογραφίας, αλλά και της ΑΔΑΕ. Δεν νοείται να παραμένει στη θέση της μια Κυβέρνηση, τα μέλη της οποίας είναι εν δυνάμει παρακολουθούμενα και εν δυνάμει εκβιαζόμενα. Πόσω μάλλον όταν, μ’ αυτόν το φόβο να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους, οι υπουργοί καλούνται να υλοποιήσουν ανάλγητες κυβερνητικές πολιτικές –κατεδάφιση του ΕΣΥ, ανοχή αισχροκέρδειας, αδιαφορία για τη φτωχοποίηση και την υπερχρέωση των πολιτών και την αντιμετώπιση της πανδημίας, υποχώρηση της θέσης της χώρας στο διεθνές περιβάλλον κ.ά.– που ικανοποιούν τα συμφέροντα λίγων και ισχυρών. Ο αγώνας του κ. Μητσοτάκη να αποκρύψει από τη λαϊκή κρίση την ηθική χρεοκοπία του έχει ξεπεράσει κάθε όριο, οδηγώντας στο διασυρμό κάθε άλλου θεσμού (Βουλή, δικαιοσύνη, ανεξάρτητες αρχές). Ο καθεστωτισμός του μεταδίδεται ως αντιδημοκρατική, θεσμική πανδημία, απομακρύνοντας τη χώρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων εργαλειοποίησαν την εθνική ασφάλεια χάριν αλλότριων συμφερόντων είναι επικίνδυνη για τα δικαιώματα, για τη δημοκρατία και για την ασφάλεια της χώρας. Η πρωτοφανής νοοτροπία αυθαίρετης και ιδιοτελούς άσκησης της εξουσίας αποτελεί στρατηγική επιλογή αυτής της Κυβέρνησης, η οποία έχει ήδη απωλέσει την εμπιστοσύνη των πολιτών, προσβάλλοντας τόσο βαριά τη δημοκρατία που δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε για μια στιγμή ακόμα. Για τους λόγους αυτούς υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης. Ειδήσεις σήμερα: Σύλληψη για τον Ρώσο φαρσέρ που αναστάτωσε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έξι νοσοκομεία Σεισμός Τώρα: Δόνηση 5,9 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου – Αισθητή έως την Κρήτη Γερμανία: Στέλνει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία

