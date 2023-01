Μητσοτάκης: «Το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα» «Εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει, η Κρήτη θα έχει ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο για τον επόμενο αιώνα» ανέφερε ο πρωθυπουργός Το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι θα είναι έτοιμο εντός των χρονοδιαγραμμάτων, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος -συνεχίζοντας την διήμερη επίσκεψή του στην Κρήτη- βρέθηκε στο εργοτάξιο του έργου. «Η πρόοδος που έχει συντελεστεί είναι εντυπωσιακή» ανέφερε ο πρωθυπουργός που εξήγησε ότι «μιλάμε για το μεγαλύτερο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας, μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια που κατασκευάζονται στην Ευρώπη, ένα αεροδρόμιο το οποίο τελικά θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο αρχικά προβλεφθεί. Κι’αυτο γιατί πρέπει να προνοήσουνε και να λάβουμε υπόψη τις πολύ θετικές εξελιξεις που μεσολάβησαν από τοτε που το αεροδρόμιο αρχικά σχεδιάστηκε». Ο κ. Μητσοτάκης επιπλέον ανέφερε ότι «εντός των χρονοδιαγραμμάτων που έχουμε θέσει, η Κρήτη θα έχει ένα υπερσύγχρονο αεροδρόμιο για τον επόμενο αιώνα. Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ανάπτυξη του νησιού, χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο και χωρίς σύγχρονο αυτοκινητόδρομο», ενώ συμπλήρωσε ότι το αεροδρόμιο όταν ολοκληρωθεί «θα είναι ένα αρχιτεκτονικό κόσμημα αλλά και ένας φάρος ανάπτυξης». Τον κ. Μητσοτάκη στο εργοτάξιο του νέου διεθνούς αεροδρομίου υποδέχθηκε ο δήμαρχος Μινώα Πειδιάδος Μανώλης Φραγκάκης, στελέχη της ΤΕΡΝΑ, ο μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελιου και Βιάννου, Ανδρέας και τοπικοί φορείς. Επόμενος σταθμός του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι οι εγκαταστάσεις του Karteros BeachSports Center που θα φιλοξενήσουν τους 3ους Μεσογειακούς Παράκτιους Αγώνες. Ειδήσεις σήμερα: Δείτε βίντεο: Ο Παπαδάκης σταμάτησε τον καβγά Γεωργιάδη-Ζαχαριάδη με… σφύριγμα Απάτη η συνάντηση του οδηγού με αρκούδα στην Πέλλα – Δείτε τις επίμαχες αναρτήσεις Έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, Κώστας Τζιδημόπουλος BEST OF NETWORK 25.01.2023, 12:45 25.01.2023, 08:02 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 09:26 25.01.2023, 09:21 25.01.2023, 12:00

