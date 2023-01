ΝΔ: Ο λαλίστατος Τσίπρας συνεχίζει την αφωνία του για τις αποκαλύψεις Καλογρίτσα Πώς αντέδρασε το κυβερνών κόμμα μετά την παρέμβαση της εισαγγελέως του Ειδικού Δικαστηρίου για την κατάθεση της γραμματέως του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα «Μπορεί ο λαλίστατος, κατά τα λοιπά, κ.Τσίπρας να συνεχίζει τη 12ήμερη αφωνία του για τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, σχετικά με τις σακούλες με τα μαύρα που πήγαιναν στο κόμμα του, αλλά για πόσο θα συνεχίσει να “πετάει τη μπάλα στην εξέδρα”;» διερωτάται μέσω ανακοίνωσής της η Νέα Δημοκρατία. «Η Εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου ζήτησε, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ερευνήσει την υπόθεση. Έτσι, ίσως μάθουμε για τις βαλίτσες και τους φακέλους που έφευγαν από το γραφείο του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ», επισημαίνει η Πειραιώς. «Καταλαβαίνουμε πόσο δυσάρεστη είναι αυτή η υπόθεση για τον κ. Τσίπρα αλλά δεν πρόκειται να αποφύγει τις απαιτούμενες απαντήσεις», καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για Τσίπρα: Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας, μήνες τον προκαλούσα να το κάνει Καιρός: Έκτακτο δελτίο με καταιγίδες, χαλάζι και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα – 112 σε Πάτρα, Κεφαλονιά και Ιθάκη Γνωστός στις Αρχές ο Ρώσος φαρσέρ με την ισλαμική απειλή – Δεν εργάζεται, ζει από τα χρήματα των γονιών του BEST OF NETWORK 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 20:33 25.01.2023, 16:00

