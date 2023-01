Οικονόμου: Ας τολμήσει πρόταση μομφής, απαντά στον Τσίπρα που ζήτησε «παραίτηση Μητσοτάκη»

Ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις «πυροδοτεί» η επιστολή του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, που εστάλη στον πρόεδρο της Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αναμένεται να παρέμβει το πρωί της Τετάρτης στη Βουλή, με πολλούς να εκτιμούν ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των προσώπων που βρίσκονταν υπό παρακολούθηση. «Θολό» ωστόσο παραμένει το τοπίο αναφορικά με την πρόθεσή του -ή μη- να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προβεί σε πρόταση μομφής, ενώ κατηγόρησε ευθέως τον Χρήστο Ράμμο για βαρύ θεσμικό και πολιτικό ατόπημα, αφήνοντας αιχμές για συμπαιγνία της ΑΔΑΕ με την Κουμουνδούρου. Πιο συγκεκριμένα, άμεση ήταν η απάντηση της κυβέρνησης, δια στόματος του Γιάννη Οικονόμου, στον Αλέξη Τσίπρα, που, μετά την επιστολή Ράμμου για τις υποκλοπές και τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία και ενημέρωσε σχετικά, ζήτησε να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός. «Σηκώνοντας το γάντι», η κυβέρνηση κάλεσε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, ενώ έκανε λόγο για «μεθόδευση, που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη» (σ.σ. «φωτογραφίζοντας» τα δημοσιεύματα για την υπόθεση των υποκλοπών). Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για τη συζήτηση στη Βουλή, που θα προκαλέσει μια ενδεχόμενη πρόταση μομφής, καθώς θα έχει έτσι την ευκαιρία να θέσει τον Αλέξη Τσίπρα ενώπιον των ευθυνών του για τα σκάνδαλα επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Σε μια τέτοια περίπτωση, θα υπάρχει η δυνατότητα να έρθει στο προσκήνιο η σύγκριση της τετραετίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με την τετραετία του Αλέξη Τσίπρα σε όλα τα επίπεδα, αλλά και να επαναβεβαιωθεί το συμπαγές της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Η πλήρης δήλωση Οικονόμου «Με το αποψινό παραλήρημα του κ. Τσίπρα έξω από το Προεδρικό Μέγαρο ολοκληρώθηκε η μεθόδευση που μήνες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη. Με υλικό που εδώ και καιρό έχουν στην διάθεσή τους, ρυπαρά δίκτυα προχωρά σε ατεκμηρίωτα, ευφάνταστα και πλήρως αναληθή συμπεράσματα. Όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ας τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα. Όλα! Πως ήταν η Ελλάδα με πρωθυπουργό τον κ. Τσίπρα και πως είναι σήμερα. Το κράτος δικαίου που επί των ημερών του αφέθηκε στα χέρια κάτι μαρτύρων σαν το “Μάξιμο Σαράφη”, που συνελήφθη σήμερα για απάτη. Τις ένορκες καταθέσεις για σακούλες με χρήματα που πήγαιναν στα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ. Τον Α2 και τις κυπριακές offshore. Τις αθλιότητες για την δήθεν νεκρή Μαρία. Αυτά και πολλά ακόμα. Περιμένουμε λοιπόν» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τσίπρας: Να παραιτηθεί ο Μητσοτάκης Αποτροπιασμό, όπως είπε, για την παραβίαση του Κράτους Δικαίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα και την ενημέρωσε για την υπόθεση των επισυνδέσεων, έπειτα και από την επιστολή του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις περί εγκληματικού δικτύου που λειτουργούσε εντός του Μαξίμου, έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και ζήτησε την παραίτηση «του πρωθυπουργού των υποκλοπών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «πράγματι υπάρχει ρυπαρό δίκτυο» και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί. Όπως είπε, όλα θα ειπωθούν αύριο στη Βουλή, ωστόσο δεν απάντησε στην ερώτηση αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης Τσίπρα «Πρόκειται για μία πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο, από ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε εντός Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον πρωθυπουργό. Δεν μιλάμε με βάση εικασίες ή δημοσιεύματα, αλλά με αποδείξεις που περισυνέλεξε η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στους τηλεφωνικούς παρόχους. Δυστυχώς, αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η ΕΥΠ, την ευθύνη της οποίας έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, παραβίασε το απόρρητο των επικοινωνίών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε μία χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, της εκτροπής και της συγκάλυψης, οφείλει να αναλάβει τις (έτσι κι αλλιώς) αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες και θα πρέπει να πράξει αυτό που θα έπραττε οποιοσδήποτε άλλος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, να παραιτηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στη Βουλή. Το φως της αλήθειας ήδη νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης και είναι βέβαιο ότι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας». Ο διάλογος με Σακελλαροπούλου Κατά τον σύντομο διάλογο που είχε νωρίτερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρουσία των δημοσιογράφων, ο κ. Τσίπρας είπε: «Ζήτησα να σας συναντήσω, προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύτατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, ως εκ τούτου φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων». Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε: «Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και της ενημέρωσης, εγώ επιδιώκω επικοινωνία με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Για το θέμα των παρακολουθήσεων έχω τοποθετηθεί στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μου. Είναι σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται, άπτεται της λειτουργία θεσμών και της ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν τοποθετήθηκα, εξέφρασα -πάντα με νόμιμες διαδικασίες- την ανάγκη να υπάρξει διαλεύκανση. Είμαστε κράτος δικαίου και με το θέμα κατά περίπτωση ασχολείται η ΑΔΑΕ και η Βουλή, καθώς και οι δικαστικές αρχές όπου κατά ένα μέρος έχει πάει. Το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν την διαδικασία άρσης του απορρήτου και της ενημέρωσης ενδιαφερομένων. Στη συγκυρία αυτή έχουμε καθήκον οι αρχές να προστατεύουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι δύσκολη στάθμιση με κόστος, αλλά αναγκαία. Η δημοκρατία μας έχει βάθος και συνέχεια και η Ελλάδα έχει εδραιωμένη θέση και αναγνώριση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και χρέος όλων μας είναι να προστατέψουμε το πολύτιμο κεκτημένο γιατί είναι θέμα σεβασμού και στους πολίτες που σε κρίσιμες περιόδους δοκιμάστηκαν και επέδειξαν ωριμότητα και αντοχή. Από συναντήσεις μου στο εξωτερικό αντλώ την πεποίθηση ότι έχουν προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια για την χώρα μας που έχει να επιδείξει πολλά σε ενέργεια περιβάλλον ψηφιακές υπηρεσίες». Κυβέρνηση: «Περίεργη προνομιακή σχέση» του Ράμμου με τον ΣΥΡΙΖΑ Σκληρή ήταν, προηγουμένως, η αντίδραση της κυβέρνησης μετά από την επιστολή Ράμμου για τις επισυνδέσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει λόγο για «πολλαπλές ενδείξεις, που υπήρχαν εδώ και καιρό, «για την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐστανται, σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του» καταγγέλλοντας ευθέως τον κ. Ράμμο ότι έδρασε κατά παράβαση του νόμου όταν προσέφυγε στους παρόχους κινητής για να ερευνήσει τυχόν άρσεις απορρήτου, παρότι η ΑΔΑΕ διατηρεί πλήρη φάκέλο με τις διατάξεις του εισαγγελέα. «Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο». σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. «Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ω του θαύματος, σήμερα το πρωί ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμο. Μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόμενο του φακέλου ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύμπτωση μάλλον, εκεί που δημοσιεύονται και οι πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαμβάνει μια επιστολή από τον κ. Ράμμο και ο Πρωθυπουργός», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ, Οικονόμου. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επαναλαμβάνει ότι η κυβέρνηση πήρε ξεκάθαρη θέση στο θέμα των επισυνδέσεων, απέδωσε πολιτικές ευθύνες και συνδράμει ενεργά την Δικαιοσύνη που έχει αναλάβει την διερεύνηση της υπόθεσης, όπως και ότι «οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης». Ολόκληρη η ανακοίνωση του Γιάννη Οικονόμου: Η Κυβέρνηση, από τον Αύγουστο, πήρε θέση διαυγή και σταθερή στο ζήτημα των επισυνδέσεων: απέδωσε άμεσα πολιτικές ευθύνες και ανέλαβε πρωτοβουλίες θεσμικής θωράκισης των οργάνων της Πολιτείας, της ΕΥΠ προεξαρχούσης. Παράλληλα, στηρίζει απροϋπόθετα και συνδράμει ενεργά, μέσω των δημοσίων αρχών, την ελληνική Δικαιοσύνη στο έργο που έχει αναλάβει για την πλήρη διαλεύκανση κάθε πτυχής της υπόθεσης. Οι επισυνδέσεις αυτές, κατηγορηματικά, δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Καμιά ενημέρωση και κανένα στοιχείο δεν περιήλθε ποτέ σε γνώση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης. Η Δικαιοσύνη επιβάλλεται να φέρει γρήγορα στο φως την πραγματική διάσταση της υπόθεσης αυτής και ποια ρυπαρά δίκτυα διοχέτευαν προνομιακά και συστηματικά υλικό και πληροφορίες σε συγκεκριμένους μηχανισμούς. Ρυπαρά δίκτυα που, προσπαθώντας με τυφλό μένος να πλήξουν την Κυβέρνηση, δρουν τελικά σε βάρος της Πατρίδας. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Μια δημοκρατία είναι ισχυρή όταν όλοι σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους. Η Ελλάδα είναι δημοκρατικό κράτος δικαίου και κανείς δεν ίσταται υπεράνω των νόμων, ούτε δικαιούται να τους ερμηνεύει κατά το δοκούν. Όσον αφορά την επιλογή του προέδρου της ΑΔΑΕ να μετατρέψει την ανεξαρτησία της Αρχής, της οποίας προΐστανται, σε περίεργη προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Πρόεδρο του υπήρχαν εδώ και καιρό πολλαπλές ενδείξεις. Παραθέτουμε μια ενδεικτική σειρά γεγονότων. • Κατά παράβαση σαφούς διάταξης νόμου, προσέφυγε στους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξει τυχόν άρσεις απορρήτου, αν και η ΑΔΑΕ διατηρεί στα αρχεία της πλήρη φάκελο με τις διατάξεις του εισαγγελέα και θα μπορούσε να κάνει μία απλή διασταύρωση. Το κίνητρο, προφανώς, ήταν η δημιουργία εντυπώσεων και την πράξη του την επικρότησε ασμένως ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, αγνοήθηκε προκλητικά η γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, αν και κατά το Σύνταγμα η διοίκηση συνολικά υπόκειται στη δικαστική λειτουργία. • Επιπλέον, καθ’ υπέρβαση κάθε αρμοδιότητας και παρά τη σαφή Συνταγματική διάταξη, υποβλήθηκε αίτημα σε κοινοβουλευτική επιτροπή προκειμένου να παρασταθεί αυτοκλήτως ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ. Αμέσως, αγκάλιασε την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ. • Μπροστά στην πρόδηλη νομική αταξία αναγκάστηκε ο Επικεφαλής να προβεί σε αναδίπλωση. • Κατά παράβαση κάθε έννοιας συλλογικής λειτουργίας, αγνοήθηκε συστηματικά η ολομέλεια της ΑΔΑΕ. Δεν υπήρξε απόφαση του οργάνου, αλλά μονάχα κρίση του Επικεφαλής της. • Μολονότι υποβάλλονταν αιτήματα στη Βουλή, υπήρχε συχνή επικοινωνία με στελέχη και τον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, «καταθέσεις» σε ευρωπαϊκά όργανα και αρθρογραφία, δεν επιδιώχθηκε ποτέ, επί τέσσερα σχεδόν χρόνια, επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι φυσιολογικό, εάν κάποιος θεωρεί ότι υπάρχει -εάν θεωρούσε ότι υπάρχει- ζήτημα συνταγματικής παραβίασης, να συμπεριλάβει ανάμεσα στους συνομιλητές του τον Πρωθυπουργό, προκειμένου να τον καταστήσει κοινωνό; • Στο πλαίσιο του προαναφερόμενου «ακτιβισμού», επελέγη σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο να μεταβάλλει την ερμηνεία που η ίδια η ΑΔΑΕ απέδιδε στο νόμο, ο οποίος ισχύει εδώ και είκοσι χρόνια, και αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής και των αρχηγών των κομμάτων. Παρότι η ερμηνεία, την οποία ο ίδιος ο κ. Ράμμος έδινε, αφορούσε την ενημέρωση της Βουλής μόνο για στατιστικά στοιχεία, ξαφνικά, προβαίνει σε εντελώς αντίθετη ερμηνεία, προσωποποιώντας την πληροφόρηση. Προφανώς, φιλοδοξεί να καταστεί πολιτικός παράγοντας σε μια ευαίσθητη περίοδο. Αυτά τα αποκαλυπτικά μέχρι σήμερα. Και ερχόμαστε στα σημερινά. Χθες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοινώνει τη σημερινή του συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ω του θαύματος, σήμερα το πρωί ανακοινώνεται, γύρω στις 10.00, συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον κ. Ράμμο. Μετά τη συνάντηση τους, ο κ. Τσίπρας κρατά ένα φάκελο. Το περιεχόμενο του φακέλου ανακοινώνεται, ταχύτατα και κατά σύμπτωση μάλλον, εκεί που δημοσιεύονται και οι πληροφορίες των ρυπαρών δικτύων. Στο τέλος, αρκετά αργότερα, λαμβάνει μια επιστολή από τον κ. Ράμμο και ο Πρωθυπουργός. Συμπερασματικά, τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ ατόπημα. Θεσμικό και πολιτικό. Η σιωπή μας όλο αυτό το διάστημα δεν συνιστούσε αδυναμία, αλλά στάση ευθύνης απέναντι σε αυτό που θα έπρεπε να ήταν η ΑΔΑΕ: μια Αρχή πραγματικά ανεξάρτητη που θα λειτουργούσε στο πλαίσιο που το Σύνταγμα ορίζει. Σήμερα όμως εξέλειπε κάθε αμφιβολία. Αυτά για τον κ. Ράμμο, με γεγονότα και χρονική αλληλουχία. Ο κ. Τσίπρας, ως Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και τέως Πρωθυπουργός, οφείλει να αναλογιστεί τις πολιτειακές του ευθύνες. Τέλος, βαρύτερο ατόπημα του κ. Τσίπρα θα είναι, αξιοποιώντας τα παρανόμως εξαχθέντα στοιχεία που του ενεχείρισε ο κ. Ράμμος, να εμπλέξει την Πρόεδρο της Δημοκρατίας σε σχέδιο εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων. Η Κυβέρνηση, με απόλυτη προσήλωση στο Σύνταγμα και τους νόμους και αμέριστη εμπιστοσύνη στο έργο της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης, έχοντας μιλήσει καθαρά από την πρώτη στιγμή για την υπόθεση των επισυνδέσεων, εγγυάται τόσο την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας όσο και την πολιτική ομαλότητα. Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )