Παρακολουθήσεις: «Ονόματα και διευθύνσεις» από τον Αλέξη Τσίπρα – Πλανάται στον αέρα η πρόταση μομφής

Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου στις 10 σήμερα το πρωί ξεκινά η συζήτηση νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, μεταφέρεται η πολιτική αντιπαράθεση για την υπόθεση των επισυνδέσεων, καθώς στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, δίνοντας συνέχεια στο χθεσινό κύκλο επισκέψεων και παρεμβάσεών του, με επίκεντρο το Κράτος Δικαίου και τη Δημοκρατία. Σημείο αναφοράς των παραπάνω εξελίξεων αποτέλεσε η χθεσινή απόρρητη επιστολή του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου τόσο προς τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, όσο και προς τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, στην οποία κατά πληροφορίες τους κοινοποιείται το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή το προηγούμενο διάστημα σε τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Επικαλούμενος σχετικά «αποδείξεις που περισυνέλεξε η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών», ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας κάλεσε χθες τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί, δηλώνοντας κατά πληροφορίες αποφασισμένος να γνωστοποιήσει σήμερα προς την εθνική αντιπροσωπεία τα ονόματα όσων προσώπων φέρονται να ήταν υπό παρακολούθηση από την ΕΥΠ, μετά και τις επισκέψεις που είχε χθες στα γραφεία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), αλλά και στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου. «Ζήτησα να σας συναντήσω, προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύτατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, ως εκ τούτου φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων» ανέφερε χαρακτηριστικά προς την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου ο κ. Τσίπρας, εξηγώντας τους λόγους της χθεσινής επίσκεψής του, στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη διάρκεια, άλλωστε, της χθεσινής ημέρας συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίαζαν πως ο Αλέξης Τσίπρας «είναι θεσμικός και δεν πρόκειται να πει ονόματα ούτε στο πεζοδρόμιο, ούτε στα τηλεοπτικά στούντιο, παρά μόνο όπως οφείλει από το βήμα της Βουλής, στο ναό της δημοκρατίας», «δείχνοντας» με νόημα ως ιδιαίτερα βαρυσήμαντη τη σημερινή τοποθέτηση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ από το βήμα της Βουλής. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης δήλωσε χθες, εξερχόμενος από το Προεδρικό Μέγαρο, για την υπόθεση των επισυνδέσεων πως «πρόκειται για μία πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο, από ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε εντός Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον πρωθυπουργό», προαναγγέλλοντας ακόμη πως «τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο (σ.σ. σήμερα) στη Βουλή». Το γεγονός, άλλωστε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξήλθε χθες το πρωί από τα γραφεία της ΑΔΑΕ κρατώντας ανά χείρας έναν άσπρο φάκελο πυροδότησε ποικίλα σενάρια περί εξελίξεων γύρω από την υπόθεση, η οποία για την Κουμουνδούρου συνιστά «μητέρα των μαχών», ενόψει των εθνικών εκλογών. Στο πλαίσιο αυτό, δεν αποκλείεται η σημερινή ημέρα να συνοδευθεί και από νέες πολιτικές εξελίξεις, καθώς ο κ. Τσίπρας απέφυγε να απαντήσει ευθέως και παρέπεμψε κατά πληροφορίες στη σημερινή του τοποθέτηση στη Βουλή τους δημοσιογράφους που προσπάθησαν χθες- μετά το πέρας της συνάντησής του με την κ. Σακελλαροπούλου- να του εκμαιεύσουν μια απάντηση για την πιθανότητα η αξιωματική αντιπολίτευση να καταθέσει σήμερα πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης, με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να αφήνει εμμέσως ανοιχτό το παράθυρο χρήσης του κοινοβουλευτικού αυτού «όπλου» από το κόμμα του, μολονότι από την Κουμουνδούρου δεν επιβεβαιώνεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Την ίδια ώρα, «ας τολμήσει να προβεί σε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Εκεί θα τα συζητήσουμε όλα. Όλα!» σχολίασε με φόντο τη δήλωση του κ. Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, χαρακτηρίζοντάς την ως «παραλήρημα». Στο ενδιάμεσο, στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης επικρατεί έντονη ικανοποίηση από χθες, δεδομένου ότι κύκλοι της εκτιμούν ότι ο κ. Τσίπρας ανέκτησε την πρωτοβουλία των πολιτικών κινήσεων, καθώς «έχτισε βήμα βήμα τη θεσμική του παρέμβαση, αξιοποιώντας όσες πρόνοιες προβλέπει η σχετική νομοθεσία, αλλά και το Σύνταγμα», όπως σχετικά επισημαίνουν, υπογραμμίζοντας επιπλέον πως ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης ακολούθησε κλιμακωτά ένα «αυστηρά θεσμικό» μονοπάτι, το οποίο περιελάβανε τη χθεσινή επίσκεψή του στην ΑΔΑΕ, ακολούθως την συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με κατάληξη τη σημερινή του ομιλία, στην Ολομέλεια της Βουλής. Την προσήλωση που επέδειξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη θεσμική διαδικασία επικαλούνται οι ίδιοι κύκλοι και ως απάντηση στη χθεσινή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου περί «περίεργης προνομιακής σχέσης» του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου με την αξιωματική αντιπολίτευση, με τον κ. Οικονόμου να προσθέτει ακόμη πως «τα όσα εδώ και καιρό πράττει ο Επικεφαλής της ΑΔΑΕ συνιστούν βαρύ ατόπημα. Θεσμικό και πολιτικό». Στον αντίποδα, «προκαλούν θυμηδία» υπήρξε το σχόλιο της Κουμουνδούρου αναφορικά με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης για τον Πρόεδρο της ΑΔΑΕ και τη στάση του στην υπόθεση, καθώς πηγές προσκείμενες στην αξιωματική αντιπολίτευση παρατηρούν πως ο κ. Ράμμος «δεν ήταν ούτε καν φιλικός απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ» όλο το προηγούμενο διάστημα, ενώ κάποια στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης τον είχαν «κατατάξει» κατά τον παρελθόν στο λεγόμενο «αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο». Το τελευταίο, για την αξιωματική αντιπολίτευση έχει διαρραγεί αισθητά, καθώς επιτελείς της ανέγνωσαν με ικανοποίηση τις δηλώσεις τόσο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και του Γ.Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα μετά την παραλαβή των απόρρητων επιστολών του Προέδρου της ΑΔΑΕ, καθώς αμφότεροι ζήτησαν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την Κουμουνδούρου να διαβλέπει τον Πρωθυπουργό ως πολιτικά απομονωμένο, εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων. Στην ίδια κατεύθυνση, δηλαδή ως στοιχείο της πολιτικής απομόνωσης του Πρωθυπουργού εκλαμβάνει η αξιωματική αντιπολίτευση και την αυριανή εκδήλωση με θέμα: «Μένουμε Ευρώπη; Υποκλοπές, δικαιώματα και κράτος δικαίου» όπου θα συμμετάσχουν συνταγματολόγοι και άλλοι ακαδημαϊκοί εκφράζοντας τις απόψεις και τον προβληματισμό τους γύρω από την υπόθεση των επισυνδέσεων, σε μια εκδήλωση που έχει πυροδοτήσει ποικίλες αντιδράσεις στο δημόσιο διάλογο. Ειδήσεις σήμερα:Έπεσαν σοβάδες από πολυκατοικία και τραυμάτισαν πεζό στην Πάτρα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΗΠΑ και Γερμανία ξεπέρασαν το αδιέξοδο και ετοιμάζονται να στείλουν βαριά άρματα μάχης στην ΟυκρανίαSurvivor All Star: Οι 4 του τάκου και το… σίριαλ των κρυφών συναντήσεων – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )