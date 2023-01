Πρόταση δυσπιστίας από τον Τσίπρα – Δεκτή από την κυβέρνηση, ξεκινά η συζήτηση

Το περιεχόμενο του φακέλου που έλαβε από τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, μετά το αρχικό του αίτημα για τις επισυνδέσεις, αποκάλυψε στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του στη Βουλή. Όπως είπε ο κ. Τσίπρας, όπως είπε ο φάκελος που του δόθηκε από την ανεξάρτητη αρχή επιβεβαιώνει ότι 10 πρόσωπα παρακολουθούνταν συνολικά, μεταξύ των οποίων, ο νυν υπουργός Εργασίας και πρώην υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ο ευρωβουλευτής, Γιώργος Κύρτσος, οι δημοσιογράφοι, Τάσος Τέλλογλου και Θανάσης Κουκάκης αλλά και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Λαλουσης, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, κ. Διακόπουλος, ο πρωήν και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης εξοπλισμών κοι Λάγιος και Αλεξόπουλος. Δείτε live από τη Βουλή «Επί έξι μήνες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λέει ψέματα ότι δήθεν δεν γνώριζε», σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Λέγοντας ότι επαναλαμβάνει τα ψέματα τόσο σε τηλεοπτικούς χρόνους όσο και εντός της βουλής. Ο Αλέξης Τσίπρας, υπερασπίστηκε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν ανώτατο δικαστή, ο οποίος έχει βιογραφικό εντιμότητας και έκανε το καθήκον του όπως προστάζει το Σύνταγμα της χώρας. Υπογράμμισε ότι στη χώρα, υπάρχουν νόμοι και άνθρωποι ευσυγκίνητοι. Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ύψωσε τους τόνους, λέγοντας ότι τον αντιμετωπίζουν με χυδαιότητα και είναι ντροπή, όπως είπε. Δείτε σημεία της ομιλίας του Αλέξης Τσίπρα: Υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης Η κυβέρνηση δεν μπορεί να μείνει στην θέση της Σε κρίσιμες στιγμές, οφείλουμε να αναλαμβάνουμε την ευθύνη που μας αναλογεί Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτό δεν αφορά μόνο μία παράταξη, αυτό αφορά το σύνταγμα, τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού, αφορά κάθε δημοκρατικό πολίτη, είτε αριστερό, είτε δεξιό, είτε κεντρώο Έχουμε ιστορική ευθύνη Ήταν ύποπτοι για την εθνική μας ασφάλεια οι στρατηγοί μας; Ποιος ο λόγος να παρακολουθείται ο υπουργός Ενέργειας Ποιος ο λόγος να παρακολουθούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας οι ταγοί της εθνικής μας ασφάλειας Η ΕΥΠ άκουγε τους στρατιωτικούς των Ενόπλων Δυνάμεων, ακόμη και των δύο αρχηγών για δύο χρόνια Που σημαίνει ότι η εισαγγελέας υπέγραψε τουλάχιστον τέσσερις διατάξεις από τη στιγμή που οι επισυνδέσεις ήταν 2μηνες Τον κ. Χατζηδάκη τον παρακολουθούσε επί 8 μήνες Έχει υποχρέωση ο ελληνικός λαός να γνωρίζει την αλήθεια, απέναντι στην συγκάλυψη που επιχειρήθηκε με ενδοιασμούς Και η απάντηση που έλαβα επίσημα στον φάκελο ήταν 6/6, για όλους βρέθηκαν επισυνδέσεις Ζήτησε επισήμως να διεξαχθεί έλεγχος από την Αρχή, εάν ετέθη σε επισύνδεση ο υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρος, ο αρχηγός του ΓΕΣ, κ. Λαλουσης, ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, κ. Διακόπουλος και ο κ. Λιακόπουλος Ο φάκελος αυτός περιέχει τα παράνομα έργα του παρακράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης Ο Θα λυθούν οι απορίες σε όσους αναρωτιούνται τι περιέχει ο φάκελος που έλαβα από την ΑΔΑΕ Είναι ντροπή, σε έναν δικαστικό που κάνει ό,τι ορίζει το σύνταγμα. Το Σύνταγμα που κατακτήθηκε με αίμα και θα το υπερασπιστούμε με αίμα Πως αντιμετωπίζετε κύριε Γεραπετρίτη τον άνθρωπο αυτό, με bullying Δεν υπολόγισε ότι υπάρχουν δικαστές και δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι πράττουν το καθήκον τους Τυφλωμένος από τη δύναμη της εξουσίας, από την υπεροχή των ΜΜΕ που στηρίζουν την κυβέρνηση, πίστεψε πως μπορούσε να πάει ενάντια στο σύνταγμα Είναι ο εγκέφαλος και ο εντολέας αυτού του παρακράτους Το επέλεξε γιατί ως εγκέφαλος του παρακράτους, γνώριζε ότι υπάρχουν αποδείξεις για τις παρακολουθήσεις Γιατί επέλεξε να μην απαντήσει ευθείως Όταν τον ρώτησα, αν θα παραιτηθεί εάν θα αποδειχθεί ότι παρακολουθούνταν Χατζηδάκης και Φλώρος Δεν απάντησε σε ένα ερώτημα, έλυσε τη συνεδρίαση πριν την ώρα της για να μην απαντήσει, προτίμησε να ταπεινωθεί αντί να απαντήσει στο ερώτημα που του έθεσα Μάλιστα σε συνεντεύξεις του, προσπαθεί να κάνει τον ανήξερο, όπως και στις 08/10 στη Βουλή Επί έξι μήνες, όπου σταθεί ο κ. Μητσοτάκης, λέει ψέματα ότι δήθεν δεν γνώριζε, ότι δήθεν δεν έγιναν ποτέ παρακολουθήσεις Στην αρχή μιλήσατε για προϊόντα μυθοπλασίας, επιστρατεύσατε την σπίλωση και τη δολοφονία χαρακτήρων αποδεικνύει την εκτροπή από την δημοκρατική τάξη, τη δράση συμμορίας, με την ομερτά Το βασικό σκάνδαλο διασταυρώθηκε με ένα ακόμη μεγαλύτερο σκάνδαλο Όταν ο δημοσιογράφος Κουκάκης τυχαία ανακάλυψε ότι παρακολουθείται, δεν κλονίστηκε, αλλά έσπευσε να νομοθετήσει ότι η ανεξάρτητη Αρχή δεν μπορούσε να τον ενημερώσει μετά το πέρας της παρακολούθησής του Με τις υπογραφές και τη γνώση μίας εισαγγελέως, που υπέγραφε διατάξεις για όποιους της ζητείτο και για όσο της ζητείτο Και για όσους δεν άνοιγαν το κακόβουλο μήνυμα, υπήρχε ο άλλος τρόπος, ο νομότυπος Εν γνώσει του έστησε μία οργουελιανή δυστυπία, με δεκάδες θύματα, μεταξύ αυτών πολλοί υπουργοί, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ αυτών, ο κ. Σπίρτζης, οικονομικοί παράγοντες, δημοσιογράφοι Υποκλέπτει αυτά που συζητάς, στις προσωπικές σου στιγμές Κατάφερε να διαθέσει σε αυτό το ρυπαρό δίκτυο και του εξωτερικού, προηγμένα συστήματα Έβαλε τον ανηψιό του για τον συντονισμό αυτού του δικτύου Πήρε από την πρώτη μέρα την ΕΥΠ στο γραφείο του, τοποθέτησε δικό του άνθρωπο ως διοικητή της ΕΥΠ, Το δίκτυο αυτό το οργάνωσε από την πρώτη στιγμή που ανέβασε τη διακυβέρνηση Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, υπουργοί και άλλοι έγιναν στόχος ενός εγκληματικού δικτύου είπε έδρα το Μαξίμου με συντονιστή των πρωθυπουργό της χώρας Η διαδικασία που προβλέπεται για την πρόταση δυσπιστίας «Πρόταση δυσπιστίας» είναι η πρόταση που καταθέτει κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, με σκοπό το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση ή από μέλος της. Το καθεστώς που διέπει τη διαδικασία περιγράφεται πρωτίστως στο άρθρο 84 του Συντάγματος και με πιο αναλυτικό τρόπο στο άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής. Βάσει του άρθρου 84, η πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται, εφόσον φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών (δηλαδή από 60 βουλευτές) και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της. Οι βουλευτές καταθέτουν την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνεδρίασης του Σώματος. Σε περίπτωση που η πρόταση υπογράφεται, όπως προαναφέρθηκε, από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, τότε η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός κι αν η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Σε ό,τι αφορά τα χρονικά περιθώρια, ο Κανονισμός της Βουλής επισημαίνει πως η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία. Σύμφωνα, πάντα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Παράλληλα, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας. Προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση εναντίον της κυβέρνησης εν συνόλω ή κατά κάποιου μέλους, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές). Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μομφής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος έξι μηνών, από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ειδήσεις σήμερα: Τι σημαίνει για την Ελλάδα το μπλόκο του Ερντογάν στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ Ξεκινά η δίκη για τον βιασμό της baby sitter – Η ζωή της 18χρονης σήμερα Πότε και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική

