Πρόταση δυσπιστίας: Τι είναι και ποια διαδικασία προβλέπεται από τη Βουλή

Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης τονίζοντας ότι είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία και δεν μπορεί να παραμείνει ούτε για μια ημέρα στη θέση της. Εισηγητές, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι οι βουλευτές Δημήτρης Τζανακόπουλος και Νίκος Φίλης ενώ από την πλευρά της ΝΔ, πρώτος ομιλητής θα είναι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και στα έδρανα της κυβέρνησης θα είναι ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Εισηγήτρια για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα είναι η Ευαγγελία Λιακούλη. Τι είναι η πρόταση δυσπιστίας «Πρόταση δυσπιστίας» είναι η πρόταση που καταθέτει κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, με σκοπό το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση ή από μέλος της. Το καθεστώς που διέπει τη διαδικασία περιγράφεται πρωτίστως στο άρθρο 84 του Συντάγματος και με πιο αναλυτικό τρόπο στο άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής. Βάσει του άρθρου 84, η πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται, εφόσον φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών (δηλαδή από 60 βουλευτές) και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της. Οι βουλευτές καταθέτουν την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνεδρίασης του Σώματος. Σε περίπτωση που η πρόταση υπογράφεται, όπως προαναφέρθηκε, από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, τότε η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός κι αν η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Σε ό,τι αφορά τα χρονικά περιθώρια, ο Κανονισμός της Βουλής επισημαίνει πως η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία. Σύμφωνα, πάντα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Παράλληλα, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας. Προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση εναντίον της κυβέρνησης εν συνόλω ή κατά κάποιου μέλους, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές). Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μομφής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος έξι μηνών, από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ειδήσεις σήμερα: Σύλληψη για τον Ρώσο φαρσέρ που αναστάτωσε «Ελευθέριος Βενιζέλος» και έξι νοσοκομεία Σεισμός Τώρα: Δόνηση 5,9 Ρίχτερ ανατολικά της Ρόδου – Αισθητή έως την Κρήτη Γερμανία: Στέλνει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )