Πρώην Αρχηγός ΓΕΝ: Το Πολεμικό Ναυτικό ισχυροποιείται, αλλά δοκιμάζονται οι αντοχές και η επιχειρησιακή του ικανότητα

Εννέα ημέρες απο την επιλογή του νέου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, έγινε σήμερα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων η παραδοσιακή τελετή αλλαγής της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικου. Κατά την ομιλία του στην τελετή παράδοσης-παραλαβής, ο πρώην Αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης ΠΝ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Παρέλαβα Ναυτικό και παραδίδω ένα Ναυτικό καλύτερο και μεγαλύτερο», αφήνοντας αιχμές ότι το Ναυτικό κινδύνεψε σοβαρά να υπονομευτεί με ακατάλληλες επιλογές πλοίων. Στον εξοπλιστικό σχεδιασμό για το Πολεμικό Ναυτικό, ο κ. Πετράκης είπε ότι «κορωνίδα» υπήρξε η απόφαση για την απόκτηση των γαλλικών φρεγατών. Αίσθηση προκάλεσε, πάντως, το γεγονός ότι, κατά την ομιλία του, ο πρώην Αρχηγός ΓΕΝ ευχαρίστησε την πολιτική ηγεσία, το σύνολο των αρχηγών των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και των λοιπών συνεργαζόμενων υπηρεσιών των σωμάτων ασφαλείας, όχι όμως και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλωρο, στον οποίο δεν έκανε την παραμικρή αναφορά. Αναλυτικά η ομιλία του παραδίδοντος Αρχηγού ΓΕΝ, αντιναυάρχου Στυλιανού Πετράκη ΠΝ -Kύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας -Κύριε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου -Κύριε Υφυπουργέ Εθνικής Άμυνας -Κύριοι Βουλευτές -Κυρία Πρόεδρε του Αρείου Πάγου -Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας -Κύριε Δήμαρχε -Σεβασμιότατε -Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας-Υοur Excellency Ambassador of France -Κύριε τέως Υπουργέ Εθνικής Άμυνας -Κύριε πρώην Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας -Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και των Σωμάτων Ασφαλείας -Κύριοι Γενικοί Γραμματείς -Αγαπητά Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού -Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι-Κυρίες και κύριοι -Distinguished Guests Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ, παραδίδω σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού στον αγαπητό και καταξιωμένο συνάδελφο Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση Π.Ν. στον οποίο ανατίθεται η ευθύνη της ηγεσίας του Πολεμικού Ναυτικού σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία τόσο ως προς το σκέλος των ριζικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί για την επαύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας και τον εκσυγχρονισμό του Κλάδου, όσο και ως προς τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις στις οποίες το Πολεμικό Ναυτικό καλείται να ανταποκριθεί. Νιώθω την ανάγκη να σας ευχαριστήσω όλους θερμά για την τιμή που μου κάνετε να παρίστασθε σήμερα εδώ, σε μια ιδιαίτερη και εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το Πολεμικό Ναυτικό, αυτή της αλλαγής της Ηγεσίας του. Ταυτόχρονα είναι μια ευλογημένη στιγμή και για εμένα προσωπικά. Διακατέχομαι από αισθήματα συγκίνησης ικανοποίησης και πληρότητας καθώς έχω την τύχη να ολοκληρώνω τη σταδιοδρομία μου από τη θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού. Η αφετηρία και ο τερματισμός της σταδιοδρομίας μου συναντώνται μετά από τέσσερις και πλέον δεκαετίες, στον ιερό χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, που γεννά τους Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού, που γεννά τα όνειρα και τις φιλοδοξίες τους, αλλά κυρίως εμποτίζει την ψυχή τους με την αγάπη για το Πολεμικό Ναυτικό και την πατρίδα. Στο χώρο στον οποίο γαλουχηθήκαμε με τις βασικότερες αρχές της τέχνης της Διοίκησης που συμπυκνώνονται στο ρητό του Αγάθωνα που δέσποζε σε περίοπτη θέση στη Σχολή: «Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει» Κάθε ταξίδι Κυρίες και Κύριοι, έχει μία αρχή και ένα τέλος. Και μολονότι το τέλος γεννά σχεδόν αντανακλαστικά και απολύτως ανθρώπινα μια θλίψη, στην πραγματικότητα είναι ημέρα χαράς και συγκίνησης. Διότι ο σκοπός κάθε ταξιδιού, εκπληρώνεται με την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Κυριεύομαι λοιπόν σήμερα από πλησμονή, υπερηφάνεια αλλά και ευλογία ταυτόχρονα, διότι μπορώ τούτη την ώρα ενώπιον σας να δηλώσω ότι η αποστολή μου εξετελέσθη. Μία αποστολή που περιλάμβανε όλα όσα είχα ονειρευτεί αλλά και πολλά περισσότερα, μία αποστολή που δικαίωσε απόλυτα την αγάπη μου για το Πολεμικό Ναυτικό και την επιλογή μου να σταδιοδρομήσω σε αυτό. Σήμερα λοιπόν που ολοκληρώνω ευδόκιμα την ενεργή παρουσία μου στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, έχω την τιμή να παραδίδω τη σκυτάλη σε μία στιγμή που το Πολεμικό Ναυτικό αλλάζει και ισχυροποιείται αλλά την ίδια στιγμή δοκιμάζονται οι αντοχές και η επιχειρησιακή του ικανότητα. Τα τελευταία χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό βρέθηκε στο επίκεντρο της αποτροπής ενάντια στον κλιμακούμενο αναθεωρητισμό της γείτονος, έχοντας να αντιπαρέλθει χρονίζουσες παθογένειες που αφορούν στην παλαιότητα του υλικού, στις εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις συντήρησης των μέσων του Στόλου αλλά και στις ελλείψεις και γήρανση του προσωπικού του. Παρά τις δυσχέρειες το Πολεμικό Ναυτικό ανταποκρίθηκε με επιτυχία σε κάθε πρόκληση με αποκορύφωμα το θέρος του 2020, χάρη στα στελέχη του. Οι άνθρωποί μας λοιπόν, υπερβάλλοντας σχεδόν πάντα εαυτούς και με εφόδια την μακροχρόνια εκπαίδευση τους, την εμμονή στο σκοπό και την προσήλωσή τους στο καθήκον, κατόρθωσαν να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση αλλά ταυτόχρονα κατόρθωσαν να κινητοποιήσουν την κοινή γνώμη αλλά και την ηγεσία πολιτική και στρατιωτική. Να την κινητοποιήσουν με σκοπό να αγκαλιάσει την επένδυση στο Πολεμικό Ναυτικό διορθώνοντας έτσι μία μακρόχρονη στρέβλωση, που ναρκοθετούσε και υποθήκευε στο παρόν αλλά και στο μέλλον την αξιοπιστία του Όπλου, στερώντας του τα αναγκαία μέσα αιχμής που το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον απαιτεί. Αυτή λοιπόν η αλλαγή πλεύσης, πιστώνεται απόλυτα στους άνδρες και τις γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού, τα στελέχη των οποίων ως Αρχηγός του ΓΕΝ είχα την τιμή να προΐσταμαι και τους οποίους από καρδιάς ευχαριστώ και συγχαίρω. Και τους οποίους καταλείπω στον νέο Αρχηγό ως το πιο πολύτιμο εφόδιο και παρακαταθήκη για την εκπλήρωση και της δικής του αποστολής. Κυρίες και κύριοι Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι τα τρία αυτά χρόνια που είχα την τιμή να ηγούμαι του Κλάδου, το Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε ότι σε ένα Ναυτικό έθνος όπως είναι η Ελλάδα, δεν μπορεί παρά να συνιστά Κύρια Δύναμη αποτροπής αλλά και διπλωματικό πλεονέκτημα στον ευαίσθητο γεωπολιτικά χώρο της ανατολικής Μεσογείου. Παρά τις δυσκολίες της τελευταίας τριετίας , μέσα από τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία των μονάδων του στις περιοχές εθνικού ενδιαφέροντος, κατέστη σαφές ότι η διατήρηση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας αλλά και η ενίσχυσή των δυνατοτήτων του είναι συνθήκες απολύτως αναγκαίες για την προάσπιση των εθνικών μας δικαίων. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση διότι, ως Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, είχα το προνόμιο να είμαι παρών σε μία σειρά απολύτως αναγκαίων και επί μακρόν προσδοκώμενων εξοπλιστικών αποφάσεων, που η ελληνική Πολιτεία έλαβε αφουγκραζόμενη την αγωνία της ναυτικής μας οικογένειας, προκειμένου να μας εφοδιάσει με τα αναγκαία μέσα για την εκτέλεση της αποστολής μας. Για το λόγο αυτό, κύριε Υπουργέ, στο πρόσωπό σας εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του ΚΥΣΕΑ για την αποδοχή των σχετικών μας εισηγήσεων. Νιώθω τέλος υπερήφανος διότι παρέλαβα Ναυτικό και παραδίδω Ναυτικό με προοπτικές να καταστεί ισχυρότερο και μεγαλύτερο. Κορωνίδα της προσπάθειας μας η επιλογή των τριών υπερσύγχρονων φρεγατών κλάσης ΚΙΜΩΝ, μία επιλογή που έτυχε καθολικής αποδοχής και επιδοκιμασίας. Μια επιλογή που εξυπηρετεί παράλληλα, κατά τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο, τις επιχειρησιακές απαιτήσεις του ΠΝ και τα εθνικά μας συμφέροντα. Ταυτόχρονα προχωρήσαμε στην ενεργοποίηση μιας σειράς εξοπλιστικών προγραμμάτων και υποπρογραμμάτων, στην ταχεία υλοποίηση άλλων πρωτοβουλιών καθώς και στην ολοκλήρωση εκκρεμών προγραμμάτων τα οποία στο σύνολό τους όχι απλώς εγγυώνται την διατήρηση της μαχητικής μας ισχύος στο σήμερα, αλλά θέτουν τις βάσεις για την επαύξησή της στο αύριο. Θέσαμε τις βάσεις, όχι απλώς για ένα Πολεμικό Ναυτικό που θα ανταποκρίνεται στην αποστολή του, αλλά για ένα Πολεμικό Ναυτικό που θα ανταποκρίνεται στο όραμά μας γι’ αυτό. Ένα Ναυτικό που θα απολαμβάνει της εθνικής αλλά και Συμμαχικής αναγνώρισης και θα εξακολουθήσει να αποτελεί αντίπαλο δέος σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται την εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πολύ συνοπτικά λοιπόν επιτρέψετε μου να αναφέρω την ενίσχυση του Στόλου με δύο επιπλέον Πλοία Γενικής Υποστήριξης, με τις δύο τελευταίες ΤΠΚ τ. ΡΟΥΣΣΕΝ (τις ΤΠΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ και ΤΠΚ ΒΛΑΧΑΚΟΣ), με τα τέσσερα Σκάφη Ανορθόδοξου Πολέμου MK-V, και το Ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής ΣΑΠ τ. ΑΓΗΝΩΡ. – την προμήθεια επτά Ε/Π MH-60R και την εν συνεχεία υποστήριξη των Ε/Π S-70. – την προμήθεια τορπιλών βαρέως τύπου για τα Υ/Β τ.214 καθώς και ηλεκτρονικών αντιμέτρων κατά τορπιλών. – Και φυσικά ακολουθούν τα προγράμματα εκσυγχρονισμού των Φ/Γ τ. ΜΕΚΟ και πρόσκτησης νέων Κορβετών. Δύο εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας εξοπλιστικά προγράμματα για το Πολεμικό Ναυτικό, για τα οποία οι σχετικές εισηγήσεις έχουν ήδη λάβει τη θετική γνωμοδότηση του ΣΑΓΕ, και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για την έναρξη υλοποίησης τους. Πέραν όμως από τα προαναφερθέντα, ενεργοποιήθηκαν και βαίνουν προς υλοποίηση και άλλα εξοπλιστικά προγράμματα και δράσεις όπως: – η πρόσκτηση τεσσάρων Παράκτιων Περιπολικών τ. ISLAND και πέντε ΝΘΗ τ. ALKMAAR, – η διενεργούμενη αναβάθμιση των υποδομών μας, – η συνέχιση του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό των Αεροσκαφών Ναυτικής Επιτήρησης, και – η αναβάθμιση του Συστήματος Επιτήρησης που στο σύνολό τους ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητες του ΠΝ. Ταυτόχρονα και αυτονόητα επενδύσαμε στο προσωπικό μας, το οποίο σε όλη τη μακρά διάρκεια των δημοσιονομικών περιορισμών που έπληξαν την πατρίδα μας, υπήρξε η ακούραστη και ανεξάντλητη δύναμή μας. Για το προσωπικό μας υλοποιήσαμε μια σειρά δράσεων για τη στήριξη των στελεχών και των οικογενειών τους όπως την κατασκευή νέων κατοικιών στον οικισμό του ΝΚ και την ανακαίνιση οικημάτων στη Ναυτική Βάση Κανελλόπουλος. Παράλληλα αξιοποιήσαμε κάθε ευγενική προσφορά προς το Πολεμικό Ναυτικό και σε αυτές τις δράσεις εντάσσονται τόσο οι ανακαινίσεις και αναβαθμίσεις των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών και Κρήτης όσο και η κατασκευή του Αμφιθεάτρου της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Τέλος αναδείχθηκε και αναγνωρίσθηκε η ιδιαιτερότητα των συνθηκών εργασίας για τα πληρώματα των Πολεμικών Πλοίων που βρίσκονται σε αποστολή, με την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού που αφορά στη θέσπιση επιπλέον αμοιβής, για την υλοποίηση της οποίας αναμένεται η απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση. Άνδρες και γυναίκες του Πολεμικού Ναυτικού Σας ευχαριστώ για πολλοστή φορά για την υπερηφάνεια που μου δώσατε. Αποχαιρετώντας σας σήμερα σας προτρέπω να συνδράμετε με όλες τις αστείρευτες δυνάμεις σας, τον νέο σας Αρχηγό. Εξακολουθήστε υπερήφανοι να μεταφέρετε τη Σημαία μας σε τόπους μακρινούς, άοκνοι πρεσβευτές της πατρίδας μας. Διατηρήστε την απόδοση, και την προσήλωσή σας στο καθήκον, μέσα από την αγάπη σας για το Ναυτικό και την Ελλάδα. Κύριε Υπουργέ, Στο πρόσωπό σας ευχαριστώ την Πολιτική Ηγεσία για την τιμή που μου έκανε να μου εμπιστευτεί τα καθήκοντα του Αρχηγού ΓΕΝ επί μία τριετία αλλά και για την άριστη συνεργασία μας. Σας ευχαριστώ επίσης προσωπικά, για την εμπιστοσύνη με την οποία περιβάλατε τις εισηγήσεις του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και για την ευαισθησία που επιδείξατε για τις αγωνίες και τις ανησυχίες μας. Κλείνοντας νιώθω την ανάγκη και επιθυμώ επιπλέον να ευχαριστήσω: -Τον Θεό που με αξίωσε σε μια πλήρη και πλούσια σταδιοδρομία. -Tους Γονείς και τους δασκάλους μου για τις αρχές και τις αξίες που με γαλούχησαν -Την οικογένειά μου και ιδιαίτερα τη σύζυγό μου, που υπήρξε το καταφύγιο και το στήριγμά μου σε όλη αυτή την δύσκολη αλλά υπέροχη διαδρομή. -Διαχρονικά την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο μου. -Τους Αρχηγούς: -ΓΕΣ Αντιστράτηγο Χ. Λαλούση -ΓΕΑ Αντιπτέραρχο Θ. Μπουρολιά καθώς και τον επίτιμο Αρχηγό Πτέραρχο Γ. Μπλιούμη για την εξαιρετική και εποικοδομητική συνεργασία. – Τους Eπίτιμους Αρχηγούς – Της ΕΛΑΣ Στρατηγό Καραμαλάκη – Του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ Ναυάρχους Ράπτη, Κλιάρη – Και του ΠΣ Στρατηγό Κολοκούρη και Ράπανο – Tους Αρχηγούς – Της ΕΛΑΣ Αντιστράτηγο Σκούμα – Του ΛΣ/ΕΛΑΚΤ Αντιναύαρχο Αλεξανδράκη για την άριστη συνεργασία μας όταν απαιτήθηκε. – Τους Αρχηγούς ΑΤΑ και Στρατιάς. – Τους εξαίρετους συναδέλφους με τους οποίους συμπορεύτηκα τα τρία τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα τον Αρχηγό Στόλου Αντιναύαρχο Παναγιώτη Λυμπέρη ΠΝ καθώς και τον Υπαρχηγό ΓΕΝ Αντιναύαρχο Γ. Καμπουράκη ΠΝ για την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη τους στο έργο μου. – Τα μέλη του ΑΝΣ για τη συμβολή τους στην επεξεργασία και λήψη δύσκολων και καταλυτικών αποφάσεων για το μέλλον του Πολεμικού Ναυτικού. – Τους Διευθυντές Κλάδων του ΓΕΝ και τους Διοικητές / Διευθυντές των Μεγάλων Διοικήσεων και Ανεξάρτητων Υπηρεσιών για την πολύτιμη βοήθεια και συμβολή τους στην εκπλήρωση της αποστολής μου. – Τον Διευθυντή του Επιτελικού μου Γραφείου Πλοίαρχο Ι. Ρέτσα ΠΝ καθώς και το προσωπικό του γραφείου μου για την αφοσίωσή τους και την υποστήριξή τους όλο αυτό το διάστημα. – Και τέλος, τους επώνυμους και ανώνυμους δωρητές του Πολεμικού Ναυτικού που απέδειξαν έμπρακτα την αγάπη τους γι’ αυτό. I would also like to express my appreciation to the Defense and Naval Attaches for their constructive cooperation. I wish you every success to your challenging duties and your future endeavors. Κύριε Υπουργέ, Σας διαβεβαιώνω πως το Πολεμικό Ναυτικό με αυτοπεποίθηση και σεβασμό στις παραδόσεις του, απόρροια των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του κλάδου, της φύσης των όπλων που διαχειρίζεται και του τρόπου δράσης στον πόλεμο, συνιστά κορυφαίο παράγοντα αποτρεπτικής ισχύος και είναι πάντοτε έτοιμο και ικανό να πράξει στο ακέραιο το καθήκον του και να «πλεύσει μεθ ορμής ακαθέκτου» για την προάσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και την διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Τον νέο Αρχηγό Γενικού Επιτελείο Ναυτικού Αντιναύαρχο Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ συγχαίρω για την επιλογή του και του εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα, με τη βοήθεια του Θεού και του προστάτη μας Αι-Νικόλα. Αποχαιρετώντας σας, Κλίνω ευλαβικά το γόνυ: -Στην ένδοξη Πολεμική μας Σημαία, -Στους αθάνατους νεκρούς των ναυτικών μας αγώνων, και σε όσους σε περίοδο ειρήνης και εντάσεως έχασαν τη ζωή τους στο βωμό του καθήκοντος. Και σας καλώ να αναφωνήσουμε: «ΖΗΤΩ ΤΟ ΕΘΝΟΣ, ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ». Η ομιλία του παραλαμβάνοντος Α/ΓΕΝ, αντιναυάρχου Ιωάννη Δρυμούση ΠΝ -Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας -Κύριε Υπουργέ Μετανάστευσης και Ασύλου -Κύριοι Υπουργοί -Κύριοι Βουλευτές -Κυρία Πρόεδρε του Αρείου Πάγου -Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας -Σεβασμιότατε Μητροπολίτη Πειραιά -Κύριε Πρέσβη της Γαλλίας-Υοur Excellency Ambassador of France -Κύριε Δήμαρχε -Kύριε τέως Υπουργέ Εθνικής Άμυνας -Κύριοι Επίτιμοι Αρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας -Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων και των Σωμάτων Ασφαλείας -Κύριοι Γενικοί Γραμματείς -Αγαπητά Στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού -Εκλεκτοί προσκεκλημένοι-Κυρίες και Κύριοι -Distinguished Guests Σε εκτέλεση σχετικής απόφασης ΚΥΣΕΑ παραλαμβάνω σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού από το Ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ. Δοξάζω και υμνώ τον Ύψιστο που με αξίωσε, στο χώρο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων που γαλουχήθηκα με τις αρχές και τις αξίες του Πολεμικού Ναυτικού να παραλάβω τα καθήκοντα του Αρχηγού. Ευχαριστώ την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της πατρίδας για την εμπιστοσύνη που επέδειξαν στο πρόσωπό μου, αναγνωρίζοντας την για σαράντα ένα χρόνια συνεχή προσπάθειά μου να επιμορφωθώ και να εργασθώ με μοναδικό μου στόχο και σκοπό να προασπίσω τα συμφέροντα της Πατρίδας, των Ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού. Τη χρονική αυτή περίοδο που εντείνονται οι προκλήσεις και οι αμφισβητήσεις απέναντι στη πατρίδα μας σε μια σειρά από πεδία, που αφορούν στα εδάφη αλλά και στους φυσικούς πόρους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, το Πολεμικό Ναυτικό, υπερασπιστής των θαλασσών μας είναι στη διάθεση της Πατρίδας να επέμβει όπου και αν απαιτηθεί. Είναι το Πολεμικό Ναυτικό που δεν έχει υποστείλει ποτέ τη Σημαία του, που έχει συμμετάσχει σε όλους τους αγώνες της πατρίδας μας, που στην μακρά ιστορία της ανέδειξε Ναυμάχους όπως οι Σαλαμινομάχοι, ο Κίμων, ο Κανάρης, ο Κουντουριώτης, ο Τούμπας και τόσοι άλλοι. Είναι αυτό το Ναυτικό που εκπροσωπεί τα ελληνικά συμφέροντα με τα πλοία του, που είναι ανεπτυγμένα καθημερινά στις θάλασσες του Αιγαίου, Ιονίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πέρα και πάνω από όλα είναι το Ναυτικό που το προσωπικό του διαθέτει χαρακτηριστικά που λίγοι λαοί τα διαθέτουν. Είναι η προσαρμοστικότητα, η αποφασιστικότητα, ο δεσμός με το υγρό στοιχείο που αποτέλεσε μέσο επιβίωσης για τον Έλληνα. Αυτά τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τα πληρώματα μας, δύσκολα αντιμετωπίζονται. Ενός προσωπικού που πολλές φορές έχει ειπωθεί ότι αποτελεί τον πολλαπλασιαστή ισχύος του Πολεμικού μας Ναυτικού. Άντρες και γυναίκες του Πολεμικού, Εσείς που αποτελείτε τον πυρήνα του Πολεμικού μας Ναυτικού, εσείς με το υψηλό ηθικό σας, την αγάπη σας για την Πατρίδα, τον υψηλό επαγγελματισμό σας, έχετε αποδείξει σε Συμμάχους και εχθρούς ότι η κυριαρχία του Πολεμικού Ναυτικού στις θάλασσές μας είναι αδιαμφισβήτητη και τυχόν επιβουλέας τους πρέπει να το σκεφτεί σοβαρά πριν αμφισβητήσει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματά της Πατρίδας μας. Σας καλώ λοιπόν να συνεχίσετε με την ίδια εμμονή για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Πολεμικού Ναυτικού. Έχοντας στο νου την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε στόχοι μου είναι: Η επαύξηση της διαθεσιμότητας, της ετοιμότητας και της Μαχητικής Ικανότητας, H προετοιμασία του Πολεμικού Ναυτικού ώστε να καταστεί ικανό να εκπληρώσει επιτυχώς όλες τις αποστολές που θα ανατεθούν. Η αναθεώρηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, δογμάτων και τακτικών προσαρμοσμένων στα νέα μέσα, όπλα και τακτικές, Η προετοιμασία Υποδοχής των νέων μονάδων που αναμένεται να παραληφθούν τα επόμενα χρόνια, Φρεγάτες, Ελικόπτερα, Εκσυγχρονισμένα Αεροσκάφη Ναυτικής Επιτήρησης και υπόλοιπες μονάδες επιφανείας. Η Ενάσκηση διοίκησης με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, χρηστή, βασισμένη στο ΔΙΚΑΙΟ και στην πλήρη αξιοποίησή του προσωπικού, Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, Η βελτίωση του διακλαδικού πνεύματος συνεργασίας και η συνεργασία με τους λοιπούς κλάδους. Κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης, σας διαβεβαιώ ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε το Πολεμικό Ναυτικό να συμβάλει ουσιαστικά στην αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων εκπληρώνοντας στο ακέραιο την αποστολή του σύμφωνα με τους νόμους και τις διαταγές σας. Κύριε Υπουργέ Εθνικής Άμυνας στο πρόσωπό σας ευχαριστώ την ελληνική πολιτεία για την τιμή που μου επιφύλαξε και σας διαβεβαιώ πως το ένδοξο Πολεμικό Ναυτικό είναι έτοιμο να εκτελέσει στο ακέραιο την αποστολή του, όποτε απαιτηθεί. Τον παραδίδοντα σήμερα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, καταξιωμένο από την επιτυχή του πορεία στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού, και αγαπητό συνάδελφο, Ναύαρχο Στυλιανό Πετράκη ΠΝ, εύχομαι ολόψυχα προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και σεβασμού προς το μεγαλείο του Πολεμικού Ναυτικού, κλίνω ευλαβικά το γόνυ στην Πολεμική μας Σημαία και στους πεσόντες νεκρούς των Ναυτικών αγώνων και σας καλώ να αναφωνήσουμε: Ζήτω το Έθνος – Ζήτω το Πολεμικό Ναυτικό. 