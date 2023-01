Ράμμος: Πήρε και θέση υπέρ Βενιζέλου για το «Μένουμε Ευρώπη;» στη διαμάχη με Διαμαντοπούλου Ζητά – μεταξύ άλλων – να θυμηθούμε ότι η Ευρώπη δεν είναι σύνθημα, ούτε μία οριστικά παγωμένη στον χρόνο ταυτότητα», υποστηρίζει Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος με μία ανάρτησή του στα social media τοποθετείται για τις αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει με αφορμή την εκδήλωση με τίτλο «Μένουμε Ευρώπη;» και θέμα τις υποκλοπές, το Κράτος Δικαίου και τα δικαιώματα, στην οποία, μεταξύ άλλων, θα συμμετάσχουν ο Ευάγγελος Βενιζέλος – ο οποίος είχε έντονη αντιπαράθεση για το θέμα με την Άννα Διαμαντοπούλου – ο Νίκος Αλιβιζάτος και ο Ξενοφών Κοντιάδης. Αναλυτικά η ανάρτηση: «Επειδή πολλά λέγονται τις τελευταίες ώρες για το ποιοι μένουν πιστοί στην Ευρώπη και ποιοι την προδίδουν, ίσως θα ήταν καλό να θυμηθούμε ότι η Ευρώπη (το ευρωπαϊκό πνεύμα και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός) δεν είναι σύνθημα, ούτε μία οριστικά παγωμένη στον χρόνο ταυτότητα. Επίσης, σίγουρα, δεν είναι μανιχαϊσμοί και φανατισμοί. Η Ευρώπη είναι το δημοκρατικό πλαίσιο, ο διάλογος, η ευρυχωρία που επιτρέπει σε αντίθετες απόψεις να συζητούν μεταξύ τους, και να επιχειρούν να ακούσει η μία την άλλη. Είναι η ανεκτικότητα και ο ήρεμος διάλογος χωρίς μακαρθικού τύπου εκ των προτέρων αποκλεισμούς και η συνεχής αναζήτηση της αλήθειας, ακόμη και αν αυτή καμιά φορά είναι βασανιστική». BEST OF NETWORK 24.01.2023, 18:19 24.01.2023, 19:38 24.01.2023, 09:30 24.01.2023, 14:53 24.01.2023, 18:24 24.01.2023, 09:30

