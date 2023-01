 «ΣΥΡΙΖΑ Channel»: Ντόμινο αποκαλύψεων που θα κορυφωθούν με την απολογία Καλογρίτσα

Ραγδαίες και συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο περί ευθύνης υπουργών για τις προσπάθειες του πρώην υπουργού Επικρατείας Νίκου Παππά το έτος 2016 προκειμένου με κάθε τρόπο να μπορέσει να «στήσει» το «ΣΥΡΙΖΑ Channel», χρησιμοποιώντας κάθε δυνατό μέσο. Ωστόσο, αποκαλυπτικά είναι τόσο τα SMS όσο και το ημερολόγιο της ιδιαιτέρας γραμματέας του επιχειρηματία που καταδεικνύει τις επισκέψεις του κ. Παππά στα γραφεία του επιχειρηματία, αλλά και την μοιρασιά που θα γινόταν στις μετοχές του τηλεοπτικού σταθμού που είχε προγραμματιστεί να βγει στον αέρα. Οι αποκαλύψεις αναμένεται να φτάσουν στο αποκορύφωμά τους την ερχόμενη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 κατά την απολογία του κ. Καλογρίτσα. Καθημερινά μέσα στην δικαστική αίθουσα του Ειδικού Δικαστηρίου διασταυρώνον τα ξίφη τους οι συνήγοροι υπεράσπισης του κ. Παππά και του κ. Καλογρίτσα, σε μια προσπάθεια δρόμου να απαντήσει η μια πλευρά στις αποκαλύψεις της άλλης. Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι μεταξύ των συνηγόρων του πρώην υπουργού Επικρατείας υπάρχουν δύο υποψήφιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μαντζουράνης και ο Θεόδωρος Μαντάς (τρίτος συνήγορος που δεν θα πολιτευτεί είναι ο Βαγγελής Γεωργακόπουλος), ενώ από την πλευρά του επιχειρηματία είναι ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος (δεύτερος συνήγορος που δεν θα πολιτευτεί είναι ο Άγγελος Καραχάλιος). Οι καθημερινές αποκαλύψεις στο Ειδικό Δικαστήριο έχουν προκαλέσει και περεταίρω πολιτικές αναταράξεις, καθώς η Κυβέρνηση ζητεί επίμονα από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρό του Αλέξη Τσίπρα, να σπάσει την σιωπή του και να πάρει θέση για τα όσα διαδραματίζονται μέσα στο δικαστήριο για τις ενέργειες του κ. Παππά το 2016, όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού αδειοδότησης των τηλεοπτικών καναλιών. Χθες, επικράτησε ένταση στην δικαστική αίθουσα όταν ο κ. Λοβέρδος, μετά το περιβόητο SMS που είχε αποκαλύψει (18.1.2023) ότι έστειλε ο κ. Παππάς στον κ. Καλογρίτσα για τα πρόσωπα που θα συμμετείχαν με την ιδιότητα του μετόχου «ΣΥΡΙΖΑ Channel», κατέθεσε στο δικαστήριο απόσπασμα από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα. Από το απόσπασμα αυτό του ημερολογίου προκύπτει ότι υπήρξαν επισκέψεις του Κύπριου Δικηγόρου Αρτέμη Αρτεμίου (γνωστός ως Α2) με τον πρώην υπουργό Επικρατείας κ. Παππά στο γραφείο του κ. Καλογρίτσα, όπως και συνάντηση του τελευταίου με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μαρινάκη στον Πειραιά. Την περασμένη Τετάρτη, οι συνήγοροι υπεράσπισης του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος, κατέθεσαν στο Ειδικό Δικαστήριο SMS του Νίκου Παππά προς τον Χρήστο Καλογρίτσα στο οποίο καταγράφονται τα ονόματα των μετόχων, με τα ποσοστά τα οποία θα κατείχαν στην εταιρεία που θα συστηνόταν για το κανάλι το οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί, μέσα από τη διαδικασία των τηλεοπτικών αδειών. Στα ονόματα αυτά περιλαμβάνεται και ένα πρόσωπο, με τον κωδικό «Α2». Πρόκειται για τον Κύπριο δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου, εκ των στενών συνεργατών του Μεγάρου Μαξίμου το επίμαχο έτος 2016. Το επίμαχο SMS στάλθηκε από το κινητό τηλέφωνο του κ. Παππά στον κ. Καλογρίτσα και αναφέρει: Παππάς Νίκος κιν. 698411… Ιβάν 35 Καλόγρ. 35 Α2 16 Κουρής 10 Μάρης 4 Καλημέρα Α2 αυτός που θα δεις 12.30 Α2 και Καλογρ. Είναι αδιαίτερα προφανώς Διευκρινίζονται τα πρόσωπα που αναφέρονται κωδικοποιημένα στο επίμαχο SMS: Ιβάν: Ιβάν Σαββίδης Καλόγρ.: Χρήστος Καλογρίτσας Α2: Αρτέμης Αρτεμίου Κουρής: Γιώργος Κουρής Μάρης: Δημήτρης Μάρης Το ημερολόγιο της γραμματέως Σύμφωνα με τους συνηγόρους του επιχειρηματία από το ημερολόγιο της γραμματέως Ευθαλίας Διαμαντή προκύπτει ότι την 15η και 22η Σεπτεμβρίου 2016 είχαν γίνει επισκέψεις του Αρτέμη Αρτεμίου και Νίκου Παππά στα γραφεία του κ. Καλογρίτσα. Στην πρώτη συνάντηση ήταν μόνος του ο κ. Αρτεμίου και στην δεύτερη ήταν μαζί με κ. Παππά. Επίσης, από το επίμαχο ημερολόγιο προκύπτουν συναντήσεις του κ. Μαρινάκη με τον επιχειρηματία και πάλι στο γραφείο του τελευταίου στον Πειραιά. Οι ημερομηνίες και ώρες των συναντήσεων των εν λόγω προσώπων έχουν ως εξής: 15.9.2016: Αρτεμίου (στο γραφείο Καλογρίτσα) 14,25- 15,00 22.9.2016: Παππάς και Αρτεμίου (στο γραφείο Καλογρίτσα) 13,25-23,45 22.9.2016: Μαρινάκης (στον Πειραιά ) 21,00 – 21,30 22.9.2016: Παππάς (στο γραφείο Καλογρίτσα) 22,15-22,45 Ο κ. Λοβέρδος, ο εκ των συνηγόρων του κ. Καλογρίτσα, απευθυνόμενος στο Ειδικό Δικαστήριο ανέφερε: «Θα ήθελα να σας καταθέσω δυο σημαντικά στοιχεία που αφορούν στην κατάθεση της κ. Ευθαλίας Διαμαντή αλλά και το ιστορικό sms της 15.9.2016 που παρουσιάσαμε. Επειδή τέθηκε θέμα αξιοπιστίας της μάρτυρα. Ο κ. Παππάς στη μήνυσή του την χαρακτήρισαν ανυπόληπτη και κοινή συκοφάντη. Τα στοιχεία αυτά είναι από το ημερολόγιο που τηρούσε η γραμματέας του κ. Καλογρίτσα. Είναι δυο αποσπάσματα από τις 15.9.2016 και από τις 22. 9.2016. Κατέθεσε για τον Αρτεμίου ότι είχε συναντήσεις με Καλογρίτσα και Παππά στο γραφείο του πρώτου. Επίσης, η ίδια μάρτυρας έχει καταθέσει ότι ο Χρήστος Καλογρίτσας συναντήθηκε με Μαρινάκη στα γραφεία του τελευταίου. Στις 15 Σεπτεμβρίου υπάρχει καταχωρημένη συνάντηση με Αρτεμίου και στις 22 Σεπτεμβρίου συνάντηση Παππά – Αρτεμίου στα γραφεία Καλογρίτσα και μετά συνάντηση με Μαρινάκη και μετά συνάντηση με Ν. Παππά. Είναι σημαντικό στοιχείο γιατί δείχνει το πώς αποδεικνύονται τα όσα η κ. Διαμαντή κατέθεσε. Επίσης, κάναμε μια προσπάθεια να βρούμε αντίγραφο της μήνυσης του κ. Παππά εις βάρος της κ. Διαμαντή. Να δούμε το περιεχόμενό της και πόσο τον συκοφαντεί τον άνθρωπο. Δε πήραμε αντίγραφό της αλλά θα θέλαμε να το καταθέσει η πλευρά της υπερασπίσεως του κ. Παππά. Η άλλη πλευρά δεν ζήτησε να έρθουν στοιχεία από εκείνο το ημερολόγιο. Εμείς το ζητάμε και τα προσκομίζουμε». Πλαστά τα SMS Αμέσως μετά η πλευρά των συνηγόρων κ. Παππά και ειδικότερα, ο Γιάννης Μαντζουράνης, υπέβαλλε στο δικαστήριο ένσταση για τα sms που κατέθεσε στο δικαστήριο ο κ. Λοβέρδος. Τα sms ο κ. Μαντζουράνης τα χαρακτήρισε πλαστά και παράνομα αποδεικτικά μέσα. Να σημειωθεί ότι στο Ειδικό Δικαστήριο έχει κατατεθεί ένα μόνο sms και τα υπόλοιπα στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής. Αναλυτικότερα, ο κ. Μαντζουράνης ανέφερε: «Τα sms είναι πέντε. Τα προσβάλλουμε ως παράνομα αποδεικτικά μέσα, διότι καλύπτονται από την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών και κατατέθηκαν χωρίς τη συναίνεση του κ. Παππά. Υπάρχει απόφαση Αρείου Πάγου και άλλων δικαστηρίων. Είναι παράνομο αποδεικτικό μέσο και δεν μπορεί ούτε να αξιοποιηθεί. Προσβάλλω τα sms ως πλαστά. Και προσκομίζω πραγματογνωμοσύνη με τις υπογραφές δυο εκ των εμπειρότερων πραγματογνωμόνων, του κ. Καλατζή και του υιού του. Επίσης, θα δώσω σχεδιαγράμματα από τα οποία προκύπτει ότι τα sms δεν αντηλλάγησαν μεταξύ των ενδιαφερομένων. Προκύπτει πως αν μου δώσει κάποιος τον αριθμό του τηλεφώνου του μπορώ να φτιάξω 100 τέτοια μηνύματα. Επίσης, καταθέτω απάντηση του ΟΤΕ μετά από αίτημα του κ. Παππά που ζήτησε να του δοθούν όλες οι επικοινωνίες κατά την επίμαχη περίοδο και τα sms. Ο ΟΤΕ του απάντησε ότι τα μηνύματα δεν αποθηκεύονται και καταστρέφονται μετά από 12 μήνες. Σας προσκομίζω την πραγματογνωμοσύνη. Είναι μη γνήσια τα μηνύματα αυτά και τα προσβάλλουμε ως πλαστά. Είναι παραποιημένα έχει μπει χεράκι πάνω». Γιάννης Μαντζουράνης Ακολούθησε δήλωση του Γιάννη Μαντζουράνη, στην οποία ανέφερε: «Σήμερα προσκομίσαμε αποδείξεις ότι τα SMS, που εμφανίστηκαν από την πλευρά του κυρίου Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο, είναι μη γνήσια και προσβλήθηκαν ως πλαστά. Είναι προϊόντα ενός παρακράτους, που επιχειρεί τη πολιτική δολοφονία του Νίκου Παππά και, μέσω αυτής, την δυσφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ Όταν ο κύριος Μητσοτάκης υιοθέτησε και ξέπλυνε δημόσια την πλαστογραφία, για να σπιλώσει τον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύφθηκε ποιος προΐσταται των πλαστογραφιών. Είναι ο ίδιος, που προΐσταται και των υποκλοπών. Προειδοποιούμε: Πλαστογραφίες, μηχανορραφίες και προγραφές δεν θα περάσουν, ούτε εντός ούτε εκτός του δικαστηρίου». Το κινητό του Καλογρίτσα Δεν πρόφτασε να σβήσει ο απόηχος των δηλώσεων του κ. Μαντζουράνη και Ανδρέας Λοβέρδος, δήλωσε στο δικαστήριο ότι τον ενημέρωσε ο εντολέας του κ. Καλογρίτσας ότι θέτει το κινητό του τηλέφωνο στη διάθεση των μελών του Ειδικού Δικαστηρίου προκειμένου να αποδειχθεί η γνησιότητα των sms που έχει ανταλλάξει με τον Νίκο Παππά. Και πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος ότι, αυτά ουδέποτε αμφισβητήθηκαν από βουλευτή οποιουδήποτε κόμματος κατά την προανακριτική διαδικασία της Βουλής. Αναλυτικότερα, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε: «Θυμίζω η Βουλή έδωσε το πόρισμα της τον Ιούλιο 2021. Τώρα έχουμε 2023. Ο κ. Παππάς από το 2016 που έγινε ο διαγωνισμός ακούει για αυτά τα sms και δεν αντέδρασε. Δεν είπε ποτέ ότι είναι πλαστά κ.λπ. Άφησαν οι δικηγόροι του τα χρόνια να περνάνε και να τίθενται ενώπιον αρχών τέτοια στοιχεία; Ουδέποτε τα αμφισβήτησε. Έπρεπε να ζητήσει από το Ηλεκτρονικό Εγκλημα στοιχεία, να πάει σε πραγματογνώμονες κ.λπ. Δεν έχουν τόσα χρόνια πει ούτε λέξη. Έφυγε από τη Βουλή και πήγε στον ανακριτή. Δεν είναι δυνατό να δεχθώ, ότι τα πέντε sms που θεμελιώνουν τα επιχειρήματα μας, και κάνουν χρήση, τα προσβάλλουν τώρα. Το έκτο sms που φέραμε εδώ, το φέραμε προς ενίσχυση των επιχειρημάτων μας. Δεν καταθέσαμε τα υπόλοιπα, γιατί ο εντολέας μας είπε να περιοριστούμε στα αναγκαία. Από το ημερολόγιο της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα προκύπτει η ακρίβεια του sms. Η σελίδα αυτή αποδεικνύει ότι έγινε το ραντεβού με τον Aρτεμίου. Ο Καλογρίτσας δίνει το κινητό του στη διάθεσή σας. Υπεύθυνοι είναι η άλλη πλευρά που τόλμησε να ψελλίσει ότι είναι πλαστό. Το λέω από τώρα αν βγουν όλες οι συνομιλίες δεν θα έχουμε την ευθύνη. Εγώ δεν το πίστευα, όταν τα διάβασα. Έχω μεγάλη εμπειρία στην πολιτική και δεν μπορώ να πιστέψω ότι τα έχει γράψει αυτά πρώην υπουργός». Από την πλευρά του ο κ. Μαντζουράνης, δέχθηκε να προσκομιστεί το τηλέφωνο του επιχειρηματία στο Ειδικό Δικαστήριο, υπό την προϋπόθεση να μην ερευνηθεί από τους δικαστές, αλλά από τη Διεύθυνση Εγκληματικών Ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. Λίγο πριν κλείσει η αυλαία της σημερινή δικασίμου στο Ειδικό Δικαστήριο οι Ανδρέας Λοβέρδος και Άγγελος Καραχάλιος σε δήλωσή τους επισημαίνουν ότι από τη ροή των επίμαχων sms τα οποία αντηλλάγησαν μεταξύ του Νίκου Παππά και του επιχειρηματία «αποδεικνύεται με τρόπο ρητό και περίτρανο το τι μηχανευόταν ο κ. Παππάς και πώς παραβίαζε κατάφωρα τα καθήκοντά του». Ειδικότερα, η δήλωση των δύο εν λόγω δύο συνηγόρων υπεράσπισης έχει ως εξής: «Με καθυστέρηση πολλών ετών και αφού έγινε η ποινική προκαταρκτική εξέταση της Βουλής αλλά και η ανάκριση από την ανακρίτρια του δικαστικού συμβουλίου της υπόθεσης Παππά και αφού πέρασαν δύο ολόκληροι μήνες στο Ειδικό Δικαστήριο, σήμερα, δηλαδή οψίμως, οι συνήγοροι του κ. Παππά αμφισβήτησαν εκ μέρους του την αποδεικτική αξία των έξι sms (πέντε εκ των οποίων έχουν κατατεθεί προ ετών στην επιτροπή της Βουλής) και υποστήριξαν την ενδεχόμενη πλαστότητά τους. Ο κ. Καλογρίτσας διαθέτει στο δικαστήριο το κινητό του με όλα τα μηνύματα της εποχής εκείνης, από τη ροή των οποίων αποδεικνύεται με τρόπο ρητό και περίτρανο το τι μηχανευόταν ο κ. Παππάς και πώς παραβίαζε κατάφωρα τα καθήκοντά του. Όλες οι προσπάθειες αυτές προδίδουν αμηχανία και φόβο μπροστά στην αλήθεια». H ανακοίνωση της ΝΔ Ωστόσο σε σχετική ανακοίνωσή της η ΝΔ αναφέρει: «Όσο οι αποκαλύψεις συνεχίζονται στο Ειδικό Δικαστήριο, τόσο πιο εκκωφαντική γίνεται η αφωνία του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, σε συνέχεια των καταθέσεων για μαύρες σακούλες με επταψήφιο ποσό χρημάτων, κατατέθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο και το ημερολόγιο της επί 40 χρόνια γραμματέως του κ. Καλογρίτσα, κ. Ευθαλίας Διαμαντή, με σημειωμένες ημέρες και ώρες στις οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις των κκ. Παππά και Αρτεμίου με τον κ. Καλογρίτσα. Αυτές οι πολύωρες συζητήσεις αφορούσαν την πολιτική επικαιρότητα και τον καιρό ή αυτά που επωνύμως έχουν κατατεθεί για τη ροή χρημάτων και το μοίρασμα του ποσοστού καναλιών; Για πόσο ο λαλίστατος κατά τα άλλα κ. Τσίπρας θα συνεχίσει να μην λέει κουβέντα για τις τόσο βαριές καταγγελίες που αφορούν το κόμμα του; Εκείνος σιωπά, εμείς θα εξακολουθούμε να ζητάμε απαντήσεις». Ειδήσεις σήμερα:Έπεσαν σοβάδες από πολυκατοικία και τραυμάτισαν πεζό στην Πάτρα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ΗΠΑ και Γερμανία ξεπέρασαν το αδιέξοδο και ετοιμάζονται να στείλουν βαριά άρματα μάχης στην ΟυκρανίαSurvivor All Star: Οι 4 του τάκου και το… σίριαλ των κρυφών συναντήσεων – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )