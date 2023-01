Τουρκία: Tο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας συζητά σήμερα τα εξοπλιστικά της Ελλάδας

Τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας και η αναβάθμιση της ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων προβληματίζουν και εκνευρίζουν την Τουρκία. Χαρακτηριστικό δείγμα της ενόχλησης αποτελεί το γεγονός, πως για πρώτη φορά οι εξοπλισμοί της χώρας μας θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει το κορυφαίο όργανο, που θα συνεδριάσει σήμερα υπό την προεδρεία του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, περιλαμβάνονται τα εξοπλιστικά και οι «προκλήσεις» της Ελλάδας στο Αιγαίο. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία και τον Ερντογάν έστειλε την Τρίτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από την Τανάγρα και τις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ όπου αναφέρθηκε στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας, αλλά και σε όσους «διαλαλούν ότι μπορεί να έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ» αναφερόμενος στους γείτονες. «Να ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Όσο υψώνουν τους τόνους τόσο χαμηλώνουν την αξιοπιστία τους και κάθε γιουρούσι μπορεί να γίνει άτακτη υποχώρηση μπροστά στο τρίγωνο του διεθνούς δικαίου, των ισχυρών Ενόπλων Δυνάμεων και των διεθνών συμμαχιών μας» τόνισε ο πρωθυπουργός. Η Τουρκία δεν κρύβει τον εκνευρισμό της για την ποιοτική αναβάθμιση των ελληνικών Ε.Δ., που δημιουργεί συνθήκες υπεροπλίας στο Αιγαίο με την απόκτηση -μεταξύ άλλων- και των 24 αεροσκαφών Rafale, των 83 -έως το 2026- αναβαθμισμένων F-16 Viper αλλά και των F-35 που θα αλλάξει εντελώς στο σκηνικό στους αιθέρες. Τόσο τα εξοπλιστικά προγράμματα όσο και οι στρατηγικές συμμαχίες που έχει συνάψει η χώρα μας με ΗΠΑ, Γαλλία κ.ά. έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο της Άγκυρας, που δείχνει φανερά την ενόχλησή της. Η σημερινή συνεδρίαση του τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, πραγματοποιείται την ώρα που η κυβέρνηση Ερντογάν έρχεται αντιμέτωπη με σοβαρές δυσκολίες στην απόκτηση αμερικανικών F-16, όπως αποδείχθηκε και στην πρόσφατη συνάντηση Μεβλούτ Τσαβούσογλου – Άντονι Μπλίνκεν στην Ουάσιγκτον, λόγω και των αντιδράσεων που προκαλεί στις ΗΠΑ και η στάση της στο θέμα ένταξης Σουηδίας και Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η Άγκυρα γνωρίζει πως πιθανό βέτο στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ, θα έχει ως αποτέλεσμα αμερικανικό μπλοκάρισμα στη φιλοδοξία της να αποκτήσει F-16, την ίδια στιγμή που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επαναλαμβάνει πως «τίποτα δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την καταλληλόλητα της» Τουρκίας, για ένταξη στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35. Τον περασμένο Δεκέμβριο, στην τελευταία συνεδρίαση τουρκικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ζητήθηκε από την Αθήνα να: «τερματίσει τις δραστηριότητες που αφορούν στη στρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου» κατηγορώντας την χώρα μας πως … με τις ενέργειές της «παραβιάζει» το Διεθνές Δίκαιο. Ανάλογο κλίμα υπήρξε και στη συνεδρίαση του οργάνου τον περασμένο Σεπτέμβριο, όπου κατηγορήθηκε η Ελλάδα για «προκλητικές ενέργειες» ενώ υπήρξαν και ευθείες απειλές. Όλα αυτά βέβαια την ίδια ώρα που η απειλή: «μια νύχτα θα έρθουμε ξαφνικά», δια στόματος του Τούρκου προέδρου έχει γίνει «σημαία» με καθημερινές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Ειδήσεις σήμερα: Ο τιμοκατάλογος στις «δουλειές» του «Μάξιμου Σαράφη» της Novartis που συνελήφθη για απάτη Τι σημαίνει για την Ελλάδα το μπλόκο του Ερντογάν στη Σουηδία για το ΝΑΤΟ Πότε και πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία – Κίνδυνος για πλημμύρες στην Αττική

