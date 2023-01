Τσίπρας μετά την επιστολή Ράμμου για τις υποκλοπές: Να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός – Δημοκρατική εκτροπή

Αποτροπιασμό, όπως είπε, για την παραβίαση του Κράτους Δικαίου, εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, την οποία επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα και την ενημέρωσε για την υπόθεση των επισυνδέσεων, έπειτα και από την επιστολή του επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας είπε ότι υπάρχουν αποδείξεις περί εγκληματικού δικτύου που λειτουργούσε εντός του Μαξίμου, έκανε λόγο για κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματος και ζήτησε την παραίτηση «του πρωθυπουργού των υποκλοπών», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι «πράγματι υπάρχει ρυπαρό δίκτυο» και κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί. Όπως είπε, όλα θα ειπωθούν αύριο στη Βουλή, ωστόσο δεν απάντησε στην ερώτηση αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης Τσίπρα «Πρόκειται για μία πρωτοφανή δημοκρατική εκτροπή από ένα πράγματι ρυπαρό δίκτυο, από ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε εντός Μεγάρου Μαξίμου και καθοδηγούνταν από τον πρωθυπουργό. Δεν μιλάμε με βάση εικασίες ή δημοσιεύματα, αλλά με αποδείξεις που περισυνέλεξε η αρμόδια αρχή για τη διασφάλιση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησε στους τηλεφωνικούς παρόχους. Δυστυχώς, αυτές οι αποδείξεις επιβεβαιώνουν τους χειρότερους φόβους μας. Η ΕΥΠ, την ευθύνη της οποίας έχει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια και αλλεπάλληλες διατάξεις υπογεγραμμένες από την αρμόδια εισαγγελέα, την κυρία Βλάχου, παραβίασε το απόρρητο των επικοινωνίών και υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές επικοινωνίες πολιτικών προσώπων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπουργών, στρατιωτικών, δημοσιογράφων, ακόμα και της ίδιας της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Αυτή η δημοκρατική εκτροπή σε μία χώρα, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορεί να μείνει δίχως απόδοση ευθυνών. Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών, της εκτροπής και της συγκάλυψης, οφείλει να αναλάβει τις (έτσι κι αλλιώς) αμετάθετες πολιτικές του ευθύνες και θα πρέπει να πράξει αυτό που θα έπραττε οποιοσδήποτε άλλος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκή χώρα, να παραιτηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε με λεπτομέρειες αύριο στη Βουλή. Το φως της αλήθειας ήδη νίκησε το σκοτάδι της συγκάλυψης και είναι βέβαιο ότι η Δημοκρατία και η Δικαιοσύνη θα επικρατήσουν τελικά στον τόπο μας». Ο διάλογος με Σακελλαροπούλου Κατά τον σύντομο διάλογο που είχε νωρίτερα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, παρουσία των δημοσιογράφων, ο κ. Τσίπρας είπε: «Ζήτησα να σας συναντήσω, προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύτατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο, ως εκ τούτου φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα να αναλάβει ευθύνες του και να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων». Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε: «Ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και της ενημέρωσης, εγώ επιδιώκω επικοινωνία με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Για το θέμα των παρακολουθήσεων έχω τοποθετηθεί στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων μου. Είναι σοβαρό ζήτημα, το οποίο συνδέεται, άπτεται της λειτουργία θεσμών και της ποιότητας της δημοκρατίας. Όταν τοποθετήθηκα, εξέφρασα -πάντα με νόμιμες διαδικασίες- την ανάγκη να υπάρξει διαλεύκανση. Είμαστε κράτος δικαίου και με το θέμα κατά περίπτωση ασχολείται η ΑΔΑΕ και η Βουλή, καθώς και οι δικαστικές αρχές όπου κατά ένα μέρος έχει πάει. Το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν την διαδικασία άρσης του απορρήτου και της ενημέρωσης ενδιαφερομένων. Στη συγκυρία αυτή έχουμε καθήκον οι αρχές να προστατεύουν το αγαθό της εθνικής ασφαλείας, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι δύσκολη στάθμιση με κόστος, αλλά αναγκαία. Η δημοκρατία μας έχει βάθος και συνέχεια και η Ελλάδα έχει εδραιωμένη θέση και αναγνώριση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και χρέος όλων μας είναι να προστατέψουμε το πολύτιμο κεκτημένο γιατί είναι θέμα σεβασμού και στους πολίτες που σε κρίσιμες περιόδους δοκιμάστηκαν και επέδειξαν ωριμότητα και αντοχή. Από συναντήσεις μου στο εξωτερικό αντλώ την πεποίθηση ότι έχουν προσδοκίες για τα επόμενα χρόνια για την χώρα μας που έχει να επιδείξει πολλά σε ενέργεια περιβάλλον ψηφιακές υπηρεσίες». Ειδήσεις σήμερα: ΣΥΡΙΖΑ: Eμπλεξαν με τα SMS του Παππά προς Καλογρίτσα και τους «φακέλους» Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Πότε επηρεάζεται η Αττική Market Pass: Ποια είναι η διαδικασία και τα εισοδηματικά κριτήρια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )