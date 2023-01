Vantage Point: Γιατί προβλέπει κίνδυνο στις αμερικανικές αγορές

Οι επενδυτές στις αμερικανικές μετοχές και τα ομόλογα junk δεν λαμβάνουν υπόψη την πιθανότητα δημιουργίας ύφεσης φέτος, σύμφωνα με το hedge fund Vantage Point Asset Management.

Ο S&P 500 και τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων «δεν έχουν προσμετρήσει την περίοδο νομισματικής σύσφιξης και την αύξηση της πιθανότητας δημιουργίας ύφεσης, κάνοντάς τες έρμαια ενός νέου selloff», τόνισε ο Νίκολας Φέρες, Chief Investment Officer (CIO) του hedge fund, προσθέτοντας πως «υπερβολικά μεγάλος αριθμός επενδυτών φαίνεται πως έχουν προσηλωθεί σε μακροοικονομικά στοιχεία όπως η αγορά εργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών, αγνοώντας τα στοιχεία τα οποία υποδεικνύουν την μελλοντική ζήτηση».

Ο Φέρες υπογραμμίζει πως ο δείκτης των νέων βιομηχανικών παραγγελιών των ΗΠΑ έχει καταγράψει πτώση τα δύο τελευταία έτη, παρόμοια πορεία με αυτή του αντίστοιχου της Ευρώπης.

Ο CIO της Vantage Point Asset Management δεν είναι ο μόνος, αφού οι αναλυτές της BlackRock έχουν πολλάκις τονίσει πως «το ράλι στις αγορές φέτος είναι ευάλωτο σε αρνητικές εκπλήξεις. Οι αγορές αυτές καθαυτές δεν είναι έτοιμες για να αντιμετωπίσουν μία πιθανή ύφεση».

Ομάδα αναλυτών της BNP Paribas SA τόνισε πρόσφατα πως οι ελπίδες για μία «ομαλή προσγείωση» της οικονομίας ενδέχεται να αποδειχθούν φρούδες, όπως είχε γίνει και με τη θεωρία για την παροδικότητα της πληθωριστικής αύξησης πριν από περίπου ένα έτος.

Η Vantage Point κατέγραψε κέρδη το 2022 λόγω των επενδύσεών της στις κινεζικές μετοχές τεχνολογίας και της σωστής τοποθέτησής της όσον αφορά το άνοιγμα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Το 1/3 των assets της αφορούν μεγάλες εταιρείες όπως η Alibaba Group Holding Ltd., Tencent Holdings Ltd. και JD.com Inc. των οποίων οι μετοχές καταγράφουν σημαντικό ράλι από τον περασμένο Οκτώβριο.

Άλλες επενδύσεις της Vantage Point που αφορούν την κινεζική οικονομία συμπεριλαμβάνουν μετοχικά μερίδια στις BHP Group Ltd., Rio Tinto Ltd. και Fortescue Metals Group Ltd., όπως και επενδύσεις σε εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ασιατικό δείκτη ομολόγων υψηλών αποδόσεων ο οποίος έχει καταγράψει ράλι άνω του 35% από τον περασμένο Νοέμβριο.

Το 10% – 15% των assets του hedge fund είναι σε ρευστό, ενώ το επενδυτικό ταμείο αποφεύγει την αγορά σταθερού εισοδήματος και προσηλώνεται στα CDS.

