Άδωνης Γεωργιάδης: Αναγνώρισε τον Νίκο Καρανίκα του Τσίπρα ως «πρωτοπόρο» στην φαρμακευτική κάνναβη

Για άλλη μία φορά ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Γεωργιάδης αναγνώρισε ότι είχε κάνει λάθος με την πρώτη του αντίδραση στην εισαγωγή της φαρμακευτικής κάνναβης στη χώρα μας – είχε δηλώσει σε τηλεοπτική εκπομπή ότι «η μόνη επένδυση που μπορεί να φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπάφος» , εξαίροντας παράλληλα τον θετικό ρόλο που είχε παίξει ο Νίκος Καρανίκας, τότε σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα . «Είναι παρεξηγημένος υπουργός ο κ. Άδωνης, όπως είμαι και εγώ», είπε ο κ. Καρανίκας, όταν κλήθηκε να απευθύνει έναν σύντομο χαιριτισμό στα εγκαίνια της TIKUN OLAM Europe, της πρώτης μονάδας φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το πρωί της Πέμπτης στα Εξαμίλια Κορίνθου. Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδων Γεωργιάδης μεταξύ άλλων δήλωσε: “Θέλω λοιπόν να σας πω ότι η παρουσία μου σήμερα εδώ έχει και λίγο έτσι μια αστεία εκδοχή και μια ενδιαφέρουσα εκδοχή. Πριν από αρκετά χρόνια, όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση και ήμουνα τότε Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ήμουνα στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ στου φίλου μου την εκπομπή του Γιώργου του Αυτιά. Εκεί λοιπόν με ρωτήσανε τότε για έναν σύμβουλο τότε Πρωθυπουργού, τον κύριο Καρανίκα, ο οποίος είχε εισηγηθεί να γίνει το νομοσχέδιο τότε για τη νομιμοποίηση και την παραγωγή και εμπορία της φαρμακευτικής κάνναβης και είχα πει μία από τις συνηθισμένες μου τηλεοπτικές εξυπνάδες εύκολη στην τηλεόραση, συγκεκριμένα θυμάμαι είχα πει «η πρώτη επένδυση που σκέφθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο μπάφος» και είχε γίνει πραγματικά χαμός, είχε πάρει μεγάλη έκταση. Θέλω να είμαι ειλικρινής, σπανίως έχω μετανιώσει τόσο πολύ για μία ατάκα που έχω πει στην τηλεόραση, όχι τόσο για τη φαρμακευτική κάνναβη, όσο για το Νίκο Καρανίκα. Διότι πρέπει να μάθουμε στην Ελλάδα να τιμούμε αυτούς που ανοίγουν το δρόμο, έχει σημασία να μάθουμε να το κάνουμε αυτό, ασχέτως κομμάτων και προσωπικών σχέσεων. Διότι αν μάθουμε να το κάνουμε και ο ένας αναγνωρίζει τον άλλον, αυτόν που ανοίγει το δρόμο, αύριο περισσότεροι θα τολμήσουν να ανοίξουν νέους δρόμους και έτσι η πατρίδα μας και ο λαός μας θα κερδίσει περισσότερα πράγματα και ένα λαμπρότερο μέλλον. Θέλω λοιπόν να αναγνωρίσω δημόσια στον κύριο Νίκο Καρανίκα του ΣΥΡΙΖΑ, τον φίλο του Αλέξη Τσίπρα, ότι ήταν ο πρωτοπόρος στην Ελλάδα για να ξεκινήσει αυτή η ιστορία. Και χαίρομαι αγαπητέ κύριε Καρανίκα που είστε εδώ, διότι ήθελα αυτό σήμερα να μπορώ να σας το αναγνωρίσω. Και πρέπει να σας πω ότι τώρα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τα επόμενα χρόνια η ανάπτυξη αγοράς της φαρμακευτικής κάνναβης στην Ελλάδα θα είναι συγκλονιστική. Η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστήσει σε αυτό τον τομέα, η Κυβέρνησή μας έχει κάνει νομοθετικά όσα περισσότερα μπορεί για να καταφέρει να πρωταγωνιστήσει η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα τα επόμενα χρόνια”. Δείτε τον σύντομο χαιρετισμό του Νίκου Καρανίκα, τον οποίον ανέβασε στη σελίδα του στο facebook ο υπουργός Ανάπτυξης: Ειδήσεις σήμερα: Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο Κύπελλο Ελλάδας: Όλα τα βλέμματα στη Λεωφόρο για το Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Τζέσικα Σίμπσον: Ανησυχούν για την υγεία της τα κοντινά της πρόσωπα – «Ζυγίζει λιγότερο από τη 10χρονη κόρη της»

