Βουλή – Οικονόμου: Οι επισυνδέσεις δεν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης – Live η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας Υψηλοί τόνοι ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση – «Καλοδεχούμενη» απάντησε η κυβέρνηση στην πρόταση μομφής από Τσίπρα – Τι αναφέρει το κείμενο που υπέγραψαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Αναλυτικά η διαδικασία 25.01.2023, 18:15 UPD: 25.01.2023, 22:24 2 ΣΧΟΛΙΑ Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Βουλή η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, την οποία κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα σήμερα για την υπόθεση των παρακολυθήσεων. Η συζήτηση διεξάγεται σε κλίμα έντασης με τους βουλευτές κυβέρνησης αντιπολίτευσης να ανταλλάσουν σκληρούς χαρακτηρισμούς, ενώ δεν λείπουν και οι προσωπικές επιθέσεις. Σημειώνεται ότι εισηγητές, από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι βουλευτές Δημήτρης Τζανακόπουλος και Νίκος Φίλης ενώ από την πλευρά της ΝΔ, τοποθετήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Εισηγήτρια για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ήταν η Ευαγγελία Λιακούλη. Δείτε ζωντανά από τη Βουλή: Μπουκώρος: Ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ μετέτρεψε τα απόρρητα στοιχεία σε δημοσιογραφική ύλη και λαϊκό ανάγνωσμα«Τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ περί Δικαιοσύνης δεν πείθουν κανέναν» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος μιλώντας στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήρησε πως «τις τελευταίες ημέρες, έχουμε δει τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ να γίνεται σχεδόν τηλεστάρ». Υπογράμμισε ότι εάν και απαγορεύεται σε όλα τα κράτη η δημοσιοποίηση στοιχείων που τέθηκαν σε παρακολούθηση «αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρας είναι τα στοιχεία αυτά να γίνονται δημοσιογραφική ύλη και λαϊκό ανάγνωσμα». Σημείωσε ότι «οι Ανεξάρτητες Αρχές οφείλουν να είναι αντικειμενικές και στον δημόσιο λόγο τους ανέκφραστες ώστε να μην διακυβεύεται η αντικειμενικότητά τους, να μην παρεξηγούνται ή παρερμηνεύονται κατά το δοκούν τα όσα αναφέρουν» . Σε αντίθεση με αυτά που έχει κάνει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ που στέλνει επιστολές και φακέλους με περαιτέρω στοιχεία στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας, «ως εκ θαύματος, πριν ακόμα λάβει το φάκελο με τα στοιχεία από τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ είχε κλείσει το ραντεβού της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είχαν γίνει οι σχετικές προαναγγελίες!» Καταλόγισε τον κ. Ράμμο για «σοβαρά λάθη στην διαχείριση, μακράν των Συνταγματικών και νομοθετικών προβλέψεων που διέπουν την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής» και για «προσήλωση σε κομματικές κατευθύνσεις και σκοπιμότητες». Ο κ. Μπουκώρος, απέδωσε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προσπαθεί να μανιπουλάρει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Όταν οι αποφάσεις της δεν εξυπηρετούν το αφήγημά σας την υβρίζετε και όταν είναι βολικές την χειροκροτείτε. Δικαιοσύνη, όμως, αλά καρτ δεν υπάρχει». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι « μηνύετε την γραμματέα, αλλά δεν τολμάτε να μηνύσετε τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα». Αναφέρθηκε επίσης στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis και την σύλληψη του «Μάξιμου Σαράφη» από την ΕΛΑΣ ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. «Ο ελληνικός λαός, σε λίγο καιρό θα μας κρίνει όλους» κατέληξε ο κ. Χρ. Μπουκώρος. Βλάχος(ΝΔ): Την ΑΔΑΕ την σεβόμαστε αλλά πρέπει κι η ίδια να σέβεται τον εαυτό της«Είδαμε τον κ. Τσίπρα να κάνει ανάγνωση συγκεκριμένων ονομάτων. Αλήθεια αυτά τα ονόματα για τα οποία ρώτησε τον κ. Ράμμο, από που τα βρήκε; Είναι από τα δημοσιεύματα; Οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, ήταν παράνομες; Τα στοιχεία τα έχει ο κ. Ράμμος από την δική του έρευνα ή τα διάβασε κι αυτός και τα αναμασάμε όλοι;» διερωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι «την ΑΔΑΕ την σεβόμαστε αλλά πρέπει και η ίδια να σέβεται τον εαυτό της. Και τα κρίσιμα ζητήματα που διαχειρίζεται». «Υιοθετήσαμε λοιπόν δημοσιεύματα, βγάλαμε το πόρισμα και κυρίως βιαστήκαμε να καταλογίσουμε κι ευθύνες και ζητάμε παραιτήσεις και μάλιστα την παραίτηση της κυβέρνησης», είπε και έθεσε το ερώτημα, «με ποιά στοιχεία;» «Κι όλα αυτά γίνονται στο όνομα της Δημοκρατίας; Όχι δεν γίνονται στο όνομα της Δημοκρατίας αλλά γίνονται στο όνομα της εκλογικής σκοπιμότητας. Ασφαλώς υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, αλλά αυτά θα απαντηθούν από τα προεκλογικά μπαλκόνια; Στη Δημοκρατία υπάρχει η Δικαιοσύνη κι αυτή θα αποφασίσει σε όσο χρόνο απαιτείται κι όχι γιατί έτσι μας βολεύει προεκλογικά. Δεν πρέπει να συνδεθεί αυτή η διαδικασία με τις εκλογές. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να είναι στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και μόνο κι όχι των εκλογών. Αν θέλουμε να διορθωθούν αδυναμίες, να ενισχυθούν οι θεσμοί της Δημοκρατίας. Τότε θα υπάρχει συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια» είπε ο κ. Βλάχος. Όπως τόνισε είναι ώρα ευθύνης για όλους και δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με αυτό το κλίμα καθώς παρατήρησε ότι «αυτή η συζήτηση μας αφορά όλους, αλλά δεν πρέπει να εκπέσει στις μικροκομματικές προσεγγίσεις. Αν πράγματι πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα Δημοκρατίας πρέπει να σκεφτούμε ότι πούμε και πως θα το πούμε να υπηρετεί την Δημοκρατία». Σχολιάζοντας σχετική αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης , ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι ο λαός αποφασίζει δημοκρατικά για το ποιός θα τον κυβερνήσει αλλά στις δημοκρατίες λειτουργούν θεσμοί και για να λειτουργήσουν απαιτούν εμπιστοσύνη και σεβασμό. «Ας αφήσει ο κ. Τσίπρας λοιπόν αυτά που λέει για τον λαό εκτός αν πιστεύει ότι η κατασκευή ενόχων, οι αφερέγγυοι μάρτυρες η παραδοχή παρακολουθήσεων, η ανατροπή του δημοψηφίσματος, το κακούργημα που έγινε πλημμέλημα, οι αρμοί της εξουσίας του παρελθόντος, έγιναν στο όνομα του λαού και της Δημοκρατίας» είπε ο κ. Βλάχος. Πλεύρης: Προσπάθεια συσπείρωσης των βουλευτών του, η κίνηση Τσίπρα Τη στιγμή που έχει δύο υπουργούς του στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί μεγάλο θράσος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, να εγκαλεί την κυβέρνηση για θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, τόνισε στην ομιλία του, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Σημείωσε επίσης ότι οι χθεσινές πληροφορίες για “μαύρες σακούλες στον ΣΥΡΙΖΑ” δεν είναι θέμα Παππά, αλλά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτιμώντας μάλιστα ότι ποτέ, ο κ. Τσίπρας ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να μηνύσουν τον κ. Καλογρίτσα: Αυτά που είπε η γραμματέας του, τα είπε και ο κ. Καλογρίτσας στην προανακριτική επιτροπή, για λεφτά που έδινε στα «παιδιά». Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχετε μηνύσει. Βγάζει sms και λέει ότι έπαιρνε εντολές να κάνει κανάλι. Τον τρέμετε και τον φοβάστε γιατί σας κρατάει, είπε ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος στην πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για το θέμα των παρακολουθήσεων ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ο κ. Τσίπρας, που είχε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, φαίνεται ότι είχε γνώση, όταν ρώταγε στη Βουλή «εάν υπάρχει ο ένας και εάν υπάρχει ο άλλος». Θα μας πει ποια είναι αυτή η γνώση που είχε; ρώτησε ο κ. Πλεύρης. Ειδικότερα για τις παράνομες επισυνδέσεις, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά με βάση δημοσιεύματα. «Αυτός που κάνει το ρεπορτάζ, ή λέει ανακρίβειες ή τις πληροφορίες τις παίρνει από αυτούς που κάναν τις παρακολουθήσεις. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει πολύ στενή σχέση με ένα πλαίσιο πληροφοριών που συνδέεται με τις παρακολουθήσεις», είπε ο υπουργός Υγείας. Τέλος, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι περισσότερο πρόταση συσπείρωσης των βουλευτών του: «Προσπαθείτε να δημιουργήστε όλο αυτό το σόου με σκοπό, όχι να θίξετε την κυβέρνηση, αλλά να πείσετε τους βουλευτές σας ότι πρέπει να μείνουν εδώ, να πιουν το πικρό ποτήρι, όχι ως κατήγοροι αλλά ως κατηγορούμενοι, όπως οι δύο υπουργοί σας». Σπίρτζης: Ύβρεις και αλαζονεία των στελεχών της ΝΔΣκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης, καταλογίζοντας της «πλούσιο, δυσώδη και άρρωστο αντιδημοκρατικό καθεστώς παρακολουθήσεων», τονίζοντας ότι τώρα υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Σπίρτζης έκανε λόγο για ύβρεις και αλαζονεία των στελεχών της ΝΔ και τόνισε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε στον αέρα το φασίζουσας λογικής σχέδιο της. «Με τις πράξεις της κυβέρνησης και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη η ντροπή βαρέθηκε να ντρέπεται. Και σήμερα παρακολουθήσαμε οι ύβρεις, η αλαζονεία, το ψέμα, η τοξικότητα και η υποκρισία να υποκλίνονται στα στελέχη της ΝΔ και στην κυβέρνηση των παρακολουθήσεων», ανέφερε ο κ. Σπίρτζης. «Λίγες μέρες πριν εκφραστεί αυθεντικά ο ελληνικός λαός, πριν διώξει το καθεστώς Μητσοτάκη και το επιτελικό του κράτος, λίγες μέρες πριν φύγει η κυβέρνηση της ακρίβειας, των 8,5 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεων, της απάνθρωπης κατάντιας της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους, οι αποκαλύψεις των παρακολουθήσεων γίνανε αποδείξεις. Το περιτύλιγμα των άριστων σύγχρονων πολιτικών, η προπαγάνδα των «Μένουμε Ευρώπη» βγήκε, και αποκαλύφθηκε το σάπιο, το παλιό καθεστώς της δεξιάς παράδοσης των Κυπατζήδων, του νόμου και της τάξης, των απειλών, της δολοφονίας χαρακτήρων, όπως αυτές επιχειρήθηκαν σήμερα για τον κ. Ράμμο», πρόσθεσε. «Ήσασταν, είστε και θα είστε η παράταξη της ΚΥΠ, των παρακολουθήσεων, των μαύρων σελίδων της πολιτικής ιστορίας. Ήσασταν, είστε και θα είστε η παράταξη της πτώχευσης, της ξενιτιάς των νέων ανθρώπων, της προπαγάνδας, των λίγων μεγάλων συμφερόντων. Το παρόν και το μέλλον σας είναι οι μαύρες σελίδες του παρελθόντος σας. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, του πατριωτισμού, των αγώνων για την ελευθερία και την δημοκρατία για την Ευρώπη των λαών για το συμφέρον του ελληνικού λαού», συνέχισε. «Θέλω να ευχηθώ στον κ. Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του επειδή η τιμή, τιμή δεν έχει, καλό ταξίδι στην Ιαπωνία. Στη χώρα που όταν χάνεται η τιμή κάνουνε χαρακίρι», κατέληξε ο κ. Σπίρτζης. Καιρίδης: Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας για να τα συζητήσουμε όλα«Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ για να τα συζητήσουμε όλα» ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στην Ολομέλεια. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως «χρεοκοπημένο πολιτικά» κόμμα, που εδώ και τέσσερα χρόνια «δεν μπορεί να αρθρώσει εναλλακτική πολιτική και νομίζει πως με μια εξωθεσμική παρέμβαση μπορεί να επηρεάσουν το επικείμενο εις βάρους του εκλογικό αποτέλεσμα». «Ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο βουλευτής της ΝΔ έχει «δομικές και θεσμικές αμαρτίες» που «για να τις ξεπεράσει επενδύει σε τοξικότητα» και του καταλόγισε ότι «εργαλειοποιείτε τις Ανεξάρτητες Αρχές, που μέχρι χθες περιφρονούσατε και αποστρεφόσασταν» Ο κ. Καιρίδης, χαρακτήρισε το αίτημα που κατέθεσε τον Δεκέμβριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρα στην ΑΔΑΕ «είναι παράνομο, στο βαθμό που δεν ζητούσε πληροφορίες για τον ίδιο, αλλά για τρίτα πρόσωπα». Υποστήριξε ότι το αίτημα του κ. Τσίπρα «ήταν προσχηματικό για να δώσει το πρόσχημα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να του δώσει πληροφορίες». Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, σημείωσε, «αντί να το απορρίψει το αίτημα Τσίπρα, δέχθηκε και του έδωσε πληροφορίες!» Τόνισε πως το Σύνταγμα και ο ιδρυτικός νόμος της ΑΔΑΕ «είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Η ΑΔΑΕ έχει έναν και μόνο στόχο. Την προάσπιση του απορρήτου. Όλα τα υπόλοιπα ευγενή περί Δημοκρατίας αφορούν άλλους θεσμούς όπως την Δικαιοσύνη». Αναρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, «πότε άλλοτε στο παρελθόν, η ΑΔΑΕ έδωσε προσωποποιημένες πληροφορίες σε πολιτικούς αρχηγούς;» Παράλληλα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει σε αυτό που αναγράφηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ότι «ζήτησε από μέλος της ΑΔΑΕ να αλλάξει την ψήφο του». Γεραπετρίτης: Πώς γνώριζε ο Τσίπρας για τους έξι πολίτες; Τα άμεσα αντανακλαστικά του πρωθυπουργού στην υπόθεση υποκλοπών επικαλέστηκε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του από το βήμα της Βουλής. Όπως είπε, «αμέσως ανελήφθη η πολιτική ευθύνη, αμέσως αλλαγή διοίκησης στην ΕΥΠ, αμέσως οι κοινοβουλευτικοί μηχανισμοί». Πρόσθεσε πως έγινε παραπομπή στη δικαιοσύνη για όλα τα ζητήματα που προέκυψαν ώστε να υπάρξει διαλεύκανση». Μιλώντας για τον κ. Τσίπρα, δήλωσε ότι «είπε μια αποστροφή που έχει χαρακτήρα διχαστικό. Μίλησε ότι υπάρχουν δικασταί εν Αθήναις. Να μιλάς με βαρύτατους ανοίκειους χαρακτηρισμούς, τι σημαίνει;». Ο κ. Γεραπετρίτης, αναρωτήθηκε παράλληλα, που γνώριζε ο κ. Τσίπρας τα ονόματα των 6 πολιτών που ανέφερε και αν είχε άδεια για να διαρρεύσει τα προσωπικά τους δεδομένα και αν πράγματι αναφέρεται στην επιστολή που έστειλε ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ. Διερωτήθηκε επίσης, αν υπήρχε άδεια ώστε να αναφέρει τα 6 ονόματα των πολιτικών. Επεσήμανε παράλληλα, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, από τις 8 Δεκεμβρίου ανέφερε τα ονόματα υπουργού και αρχηγού ΓΕΕΘΑ και επέμεινε στο πώς το γνώριζε αυτό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Απαντώντας στους σκληρούς χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας κατά του πρωθυπουργού, τόνισε ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό ως αρχηγό συμμορίας. «Υπάρχει ένα στοιχείο που να συνδέει τον πρωθυπουργό; Υπάρχει κάποιος; Οι εικασίες και οι υπερβάσεις για να φτιαχτεί μια κατασκευή είναι πραγματικά ασκήσεις ακροβατικής κατασκευής», τόνισε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης, όπως είπε, «για τις ανεξάρτητες αρχές θα πρέπει να πούμε κάτι αυτονόητο. Κανείς υπεράνω του νόμου. Όλοι υπόκεινται στο σύνταγμα και τους νόμους. Όταν αναφέρεται ο αρχηγός σε δικαστές κάνει ένα σφάλμα. Είναι διοικητικό όργανο δεν είναι δικαστής. Ήταν δικαστής». Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας «για να μην πούμε, και στο ποια είναι η γενικότερη φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ για τις ανεξάρτητες αρχές». Τσακαλώτος: Πιστεύετε ότι είναι πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ ο Ράμμος; Η τοποθέτηση του υπουργού Επικρατείας προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Ευκλείδη Τσακαλώτου που είπε «Τι μας είπατε; Ότι σας έκανε μεγάλη εντύπωση η επίθεση Τσίπρα στην κα Βλάχου. Ήσασταν εδώ στις ομιλίες Χατζηβασιλείου και Μαρκόπουλου. Είπαν ότι ήταν πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ ο Ράμμος. Το πιστεύετε εσείς κ. Γεραπετρίτη; Ότι ο Ράμμος είναι πιόνι του ΣΥΡΙΖΑ; Η κα Βλάχου γιατί υπέγραφε τις εντολές του παράνομου δικτύου; Αν δεν ήταν το Μαξίμου ποιος έδινε τις εντολές και γιατί τις υπέγραφε η κα Βλάχου; Τι θα μας πείτε; Πείτε μας ότι είναι λάθος η κριτική μας γιατί όντως οι κ.κ. Χατζηδάκης και Φλώρος ήταν κίνδυνοι για την δημόσια ασφάλεια. Από τον μόνο θεσμό που μάθαμε κάτι για τις παρακολουθήσεις είναι η ΑΔΑΕ και εσείς τους κάνετε επιθέσεις. Ακούστηκε ότι ο κ. Ράμμος είναι τσιράκι του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνατε τα πάντα για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση αυτή και τώρα που βγήκε το φως εσείς επιτίθεστε στον επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Είναι ντροπή για εσάς που είστε ακαδημαϊκός». Στην τοποθέτηση αυτή, απάντησε ο κ. Γεραπετρίτης ζητώντας από τον κ. Τσακαλώτο να ανακαλέσει τους χαρακτηρισμούς, «ντροπή» που προανέφερε. Όπως τόνισε, δέχεται πάντοτε κριτική αλλά όχι τους χαρακτηρισμούς. Υπογράμμισε, δε, ότι δεν δίνουμε «σκονάκι» στους βουλευτές μας. Παφίλης: Δεν λέει μόνο η κυβέρνηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε, το λέει και ο Ρουμπάτης Ακολούθως ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης ξεκαθάρισε ότι το κόμμα του ψηφίζει την μομφή κατά της κυβέρνησης αλλά πολιτικά καταδικάζει και την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς ψηφίζουμε την μομφή κατά της κυβέρνησης. Δεν την ψηφίζουμε τώρα ούτε έχουμε ελπίδα ότι θα περάσει στο κοινοβούλιο. Εμείς την μομφή την ψηφίζουμε από την πρώτη στιγμή στο δρόμο και τους αγώνες του λαϊκού κινήματος. Ψηφίζουμε μομφή και για τον ΣΥΡΙΖΑ έστω και αν είναι αντιπολίτευση. Γιατί; Γιατί η όξυνση που γίνεται με αφορμή τις παρακολουθήσεις είναι τεχνίτη παραπλανητική και υποκριτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι παρακολουθεί η κυβέρνηση, η κυβέρνηση λέει ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθεί και δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση το λέει και ο Ρουμπάτης» Ανταπαντώντας ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε «οι βουλευτές σας και ο αρχηγός σας μίλησαν με ένταση για την εισαγγελική λειτουργό που όλοι μας οφείλουμε να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη. Δικαιοσύνη αλα καρτ δεν υπάρχει. Αναφερθήκατε στα ονόματα Χατζηδάκης και Φλώρος. Που τα γνωρίζετε;» Γεωργιάδης σε ΣΥΡΙΖΑ: Θέατρο η πρόταση δυσπιστίας Τσίπρα – Είστε σκευωροί Νωρίτερα το απόγευμα ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, από το βήμα της Βουλής, εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σχολίασε, η κίνηση του Αλέξη Τσίπρα, δεν ήταν παρά ένα θέατρο, από έναν από τους μεγαλύτερους υποκριτές, όπως τον χαρακτήρισε, προσθέτοντας ότι στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρουν οι υποκλοπές. Με σκωπτικό τρόπο, σχολίασε και το προεκλογικό σύνθημα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης,, «δικαιοσύνη παντού». Υπενθύμισε ότι στην υπόθεση Novartis, όσους «εμπλεξε» ο ΣΥΡΙΖΑ, αποδείχθηκε από την εισαγγελία ότι δεν είχαν καμία εμπλοκή, ούτε καν αποχρώσεις ενδείξεις, όπως είπε. Και παρόλα αυτά, συνέχισε, ποτέ κανείς δεν ζήτησε συγνώμη. «Είστε άθλια υποκείμενα, σκευωροί που πλήξατε τη δημοκρατία. Μιλάτε εσείς, οι ψεύτες και οι λασπολόγοι», χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης, αναφέρθηκε και στην έρευνα κατά του Νίκου Παππά για την υπόθεση του Καλογρίτσα, ενώ επιτέθηκε και στον Παύλο Πολάκη, ότι το «βούλωσε και έβγαλε τον σκασμό με τα μαύρα λεφτά του Καλογρίτσα». Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, πήρε αμέσως μετά τον λόγο, τονίζοντας ότι ο λόγος του Άδωνι Γεωργιάδη επιβεβαίωσε τον Δημήτρη Τζανακόπουλο, ο οποίος νωρίτερα υποστήριξε ότι δεν θα αναφερθούν τα στελέχη της κυβέρνησης και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση των υποκλοπών. Φίλης: Η επιχείρηση συμψηφισμού της κυβέρνησης συνιστά ομολογία ενοχής Σήμερα, 8 χρόνια από την εκλογική νίκη του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ στις 25/1/2015, αναλαμβάνουμε μια νέα ιστορική πρωτοβουλία, να απαλλάξουμε τη χώρα από το όνειδος της παραμονής της ΝΔ στην εξουσία, τόνισε στην ομιλία του, ο εκ των εισηγητών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, Νίκος Φίλης. «Σπάμε τον πάγο” της εκτροπής και της συγκάλυψης των υποκλοπών» είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: Σε λίγους μήνες, σε μιαν άλλη ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή 25η Ιανουαρίου, ο λαός θα κάνει την τελική εκκαθάριση του καθεστώτος Μητσοτάκη, και θα φέρει στη εξουσία μια νέα προοδευτική-δημοκρατική κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, εδώ και μερικούς μήνες, η πολιτική ζωή εισήλθε στο ολισθηρό μονοπάτι μιας τεράστιας θεσμικής εκτροπής, σε αυτό που ο κ. Μητσοτάκης «τόλμησε να αποκαλέσει βούρκο». Όχι, κε Μητσοτάκη. Βούρκος είναι οι υποκλοπές που διαπράξατε και η συγκάλυψη, είναι οι πολλαπλές εκτροπές, η κατά παραγγελία εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις τύπου Ντογιάκου, ο πόλεμος και οι ύβρεις απέναντι στην ΑΔΑΕ και τον άξιο δημόσιο λειτουργό και δικαστή, «κύριο με κεφαλαίο κάππα», Χρήστο Ράμμο. Βούρκος είναι να μιλάει η ΝΔ για επισύνδεση Ράμμου-ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ύβρεις απέναντι στους συνταγματολόγους, που τελευταία, με πρωταγωνιστές παράγοντες του ακραίου κέντρου, κάνουν μπούλιγκ ακόμα και απέναντι σε πρόσωπα όπως οι κκ Βενιζέλος και Αλιβιζάτος, που για δικούς τους λόγους αποφάσισαν να μην σταθούν στο πλευρό όσων εξευτελίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να τονίσουν ότι το “Μένουμε Ευρώπη” σημαίνει υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Ο κ. Φίλης είπε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης η παραίτηση του πρωθυπουργού, για λόγους αξιοπρέπειες και αξιοπιστίας του πολιτικού του χώρου, θα ήταν επιβεβλημένη. Δείτε τον Βρετανό Μπ. Τζόνσον, που για ελαφρύτερο παράπτωμα, παραιτήθηκε. Εδώ, δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη, σημείωσε ο κ. Φίλης. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, που σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός πιάστηκε με τον κοριό στο αυτί» επέκρινε επίσης τη ΝΔ ότι προχωρά σε «επιχείριση πλαστού συμψηφισμού», η οποία – όπως είπε – «συνιστά ομολογία ενοχής». Τζανακόπουλος: «Κάθε μέρα που περνάει, όσα ο κ. Οικονόμου, αλαζονικά, χαρακτήριζε μύθους του Αισώπου, επιβεβαιώνονται ένα προς ένα» Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ήταν ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τον λόγο στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής. Ο κ. Τζανακόπουλος επέλεξε να ανοίξει την παρέμβασή του, σχολιάζοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας. «Αφού ο κ. Γεραπετρίτης απήγγειλε Λυσία, και μας είπε πόσο μας ευγνωμονεί, για την πρόταση δυσπιστίας, προσπάθησε στη συνέχεια να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. ‘Ανοιξε τον ανεμιστήρα και έβαλε μπροστά τη λάσπη. Επικαλέστηκε ο κ. Γεραπετρίτης τα δύο στημένα ειδικά δικαστήρια που ξεκίνησαν με διάφορες αδιανόητες κακουργηματικές κατηγορίες και κατέληξαν σε πλημμελήματα για παράβαση καθήκοντος-και θα δούμε και την κατάληξη των δύο αυτών στημένων δικαστηρίων-μας είπε για τη Novartis, μας είπε για τον Καλογρίτσα. Προσπάθησε δηλαδή να παίξει το παιχνίδι του συμψηφισμού, το παιχνίδι του αντιπερισπασμού, με τα διάφορα κατασκευασμένα μυθεύματα των δημοσιογράφων και παραδημοσιογράφων που παροικούν στο Μέγαρο Μαξίμου», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος. «Αφού ο κ. Γεραπετρίτης αξιοποίησε τον Λυσία, επιτρέψτε μου και εμένα να αξιοποιήσω τον Χέγκελ. Ο Χέγκελ, έλεγε ότι στο σκοτάδι όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Είναι ίδιες. Αυτό προσπάθησε ο κ. Γεραπετρίτης να κάνει. Να συσκοτίσει, για να φανούμε όλοι οι ίδιοι, όπως οι αγελάδες του Χέγκελ. Όπως οι αγελάδες τη νύχτα. Γιατί αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι της νύχτας και του σκοταδιού, το ξέρει πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης. Ένα σκοτεινό δίκτυο οικοδόμησαν, ένα σκοτεινό δίκτυο εκβιασμών και ραδιουργίας τους κρατά στην εξουσία». Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε δε πως ο κ. Γεραπετρίτης, στην απάντηση που έδωσε νωρίτερα στη Βουλή, «δεν τόλμησε να αγγίξει το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεν αναφέρθηκε ούτε μια στιγμή στο ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων και αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας της ΕΥΠ», πρόσθεσε. «Έχει αποδειχθεί πλέον ότι η ΕΥΠ, εκτός από τον κ. Κουκάκη, εκτός από τον κ. Ανδρουλάκη, παρακολουθούσε και τον τότε υπουργό Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, επί έναν ολόκληρο χρόνο», είπε ο κ. Τζανακόπουλος που υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις, στη βάση ποιων στοιχείων παρατάθηκε τέσσερις φορές η παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη. Αντίστοιχες απαντήσεις πρέπει να δοθούν, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις παράτασης για την παρακολούθηση, επί δύο χρόνια, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρου, του αρχηγού του ΓΕΣ, του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, των πρώην Γενικών Γραμματέων Εξοπλισμών. Την ίδια στιγμή είναι επιβεβαιωμένες οι παρακολουθήσεις του κ. Κύρτσου και του κ. Τέλλογλου, είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σημειώνοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει, όσα ο κ. Οικονόμου, αλαζονικά, χαρακτήριζε μύθους του Αισώπου, επιβεβαιώνονται ένα προς ένα». «Είτε κάτω από τη μύτη του, του κ. Μητσοτάκη λειτουργούσαν ρυπαρά δίκτυα στην ΕΥΠ και έκαναν σουρωτήρι το ελληνικό στράτευμα και σε αυτά συμμετέχει και η κ. Βλάχου, και άρα είναι ανίκανος, είτε ήταν ο ίδιος ο καθοδηγητής του ρυπαρού δικτύου, ενορχήστρωσε τη λειτουργία των ρυπαρών αυτών δικτύων, εξευτέλισε και εργαλειοποίησε τους θεσμούς», είπε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας. Το μόνο που υπήρχε ήταν το ιδιοτελές συμφέρον του κ. Μητσοτάκη να ελέγξει ασφυκτικά την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Το αν το κίνητρό του ήταν και οικονομικό, διότι όλο αυτό το διάστημα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 15 δις ευρώ, αυτό θα φανεί στην πορεία». Ο κ. Τζανακόπουλος που χαρακτήρισε «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης» τον πρωθυπουργό, κατήγγειλε ότι «και μόνο η επιχείρηση συγκάλυψης που εξελίχθηκε, είναι απόδειξη της ενοχής του». Χαρακτήρισε επίσης κατάπτυστη την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε βάρος του προέδρου της ΑΔΑΕ, «έναν δημόσιο λειτουργό που είχε το σθένος να κάνει το καθήκον του». Αναφερόμενος δε στον κ. Ντογιάκο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε εκτελεστικό βραχίονα του εγκληματικού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη. Περισσότερο χρόνο στην εξέλιξη της συζήτησης για την πρόταση δυσπιστίας, ζητούν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης Σημειώνεται πως έντονα αντέδρασαν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης στο χρονοδιάγραμμα που έθεσε ο Πρόεδρος της Βουλής για την εξέλιξη της συζήτησης για την Πρόταση Δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το σώμα, ωστόσο, δέχθηκε κατά πλειοψηφία την πρόταση του κ. Τασούλα. Η πρόταση του Προεδρείου προκάλεσε την αντίδραση του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος στην παρέμβαση του εξήγησε, πως θεωρεί ότι είναι άδικος ο χρόνος και λίγος που δίνεται στους βουλευτές. Στην ίδια γραμμή και ο Νίκος Βούτσης, ο οποίος από την πλευρά του σημείωσε ότι είναι σημαντικός και ο χρόνος για τον οποίο θα μιλήσουν οι βουλευτές επισημαίνοντας ότι αν οι συζητήσεις εξελίσσονται έως τις 2 ή 3 τα ξημερώματα δεν θα το παρακολουθούν οι πολίτες. Παρόμοιες απόψεις εξέφρασε και εκ μέρους του ΚΚΕ, ο Θανάσης Παφίλης, λέγοντας ότι είναι σημαντικό να υπάρχει αρκετός χρόνος να εκφράσουν τις θέσεις τους όλοι οι βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν. Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νάντια Γιαννακοπούλου, τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουν οι βουλευτές που το επιθυμούν, υπογραμμίζοντας ότι τα όρια που έχουν τεθεί περιορίζουν το χρόνο. Ζήτησε να το ξανά σκεφτεί το Προεδρείο, ώστε να μπορέσουν να τοποθετηθούν οι βουλευτές χωρίς τον ασφυκτικό χρόνο που έχει προτείνει ο κ. Τασούλας. Τι προηγήθηκε Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στη Βουλή τόνισε ότι «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του». Για τους λόγους αυτούς, προσέθεσε, «υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας στο λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Η πρόταση έγινε αποδεκτή από την κυβέρνηση όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την παρέμβασή του και ζήτησε να ξεκινήσει άμεσα η συζήτηση προκειμένου η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί την Παρασκευή όταν και ο πρωθυπουργός αναχωρεί για προγραμματισμένο ταξίδι στην Ιαπωνία. Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ εισηγητές θα είναι οι Δημήτρης Τζανακόπουλος και Νίκος Φίλης, ενώ από τη ΝΔ, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ο οποίος θα μιλήσει και πρώτος, ενώ στα έδρανα της κυβέρνησης θα βρίσκεται ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης. Από το ΠΑΣΟΚ εισηγήτρια θα είναι η Ευαγγελία Λιακούλη. Το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης«Το πολίτευμα και η χώρα διέρχονται την πιο σκοτεινή περίοδο από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Είναι πια αποδεδειγμένο ότι πολιτικοί, δημόσια πρόσωπα, ανώτατοι κρατικοί αξιωματούχοι, καθώς και δημοσιογράφοι παρακολουθούνταν, με την επίκληση λόγων εθνικής ασφάλειας, από την υπαγόμενη στον πρωθυπουργό ΕΥΠ» επισημαίνουν στην πρόταση οι βουλευτές και επισημαίνουν ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα ίδια πρόσωπα παρακολουθούνταν και με τη χρήση του predator. Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι «η ευθύνη του πρωθυπουργού ατομικά και της κυβέρνησης συλλογικά είναι τεράστια, αυταπόδεικτη, αντικειμενική και αμεταβίβαστη», ενώ μιλά για προσπάθεια συγκάλυψης εκ μέρους της κυβέρνησης. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του «συγκρότησαν ένα μηχανισμό μαζικών παρακολουθήσεων και ότι, όταν άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι των αποκαλύψεων, εκείνος και η κυβέρνησή του επέβαλαν νομοθετικά τη σιωπή και το σκοτάδι και επιχείρησαν να ακρωτηριάσουν την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή». Διαβάστε ΕΔΩ το κείμενο της πρότασης δυσπιστίας που κατέθεσε στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ Πρόταση δυσπιστίας: Τι είναι και ποια διαδικασία προβλέπεται από τη Βουλή «Πρόταση δυσπιστίας» είναι η πρόταση που καταθέτει κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, με σκοπό το Σώμα να άρει την εμπιστοσύνη του από την κυβέρνηση ή από μέλος της. Το καθεστώς που διέπει τη διαδικασία περιγράφεται πρωτίστως στο άρθρο 84 του Συντάγματος και με πιο αναλυτικό τρόπο στο άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής. Βάσει του άρθρου 84, η πρόταση δυσπιστίας κατατίθεται, εφόσον φέρει την υπογραφή του 1/6 του όλου αριθμού των βουλευτών (δηλαδή από 60 βουλευτές) και πρέπει να περιλαμβάνει με σαφήνεια τα θέματα, για τα οποία οι βουλευτές αίρουν την εμπιστοσύνη τους από την κυβέρνηση εν συνόλω ή από κάποιο μέλος της. Οι βουλευτές καταθέτουν την πρόταση προς τον Πρόεδρο της Βουλής κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συνεδρίασης του Σώματος. Σε περίπτωση που η πρόταση υπογράφεται, όπως προαναφέρθηκε, από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, τότε η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της για δύο ημέρες, εκτός κι αν η κυβέρνηση ζητήσει να ξεκινήσει αμέσως η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Σε ό,τι αφορά τα χρονικά περιθώρια, ο Κανονισμός της Βουλής επισημαίνει πως η συζήτηση στην Ολομέλεια ολοκληρώνεται το αργότερο τη δωδεκάτη νυκτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξή της με ονομαστική ψηφοφορία. Σύμφωνα, πάντα με το άρθρο 142 του Κανονισμού της Βουλής, η συζήτηση επί της πρότασης δυσπιστίας ξεκινά με την ομιλία δύο τουλάχιστον βουλευτών από εκείνους που την υπέγραψαν. Παράλληλα, μέχρι το τέλος της ομιλίας των δύο βουλευτών, συντάσσεται ο πλήρης κατάλογος των ομιλητών που θα τοποθετηθούν ενώπιον της Ολομέλειας. Προκειμένου να γίνει δεκτή η πρόταση εναντίον της κυβέρνησης εν συνόλω ή κατά κάποιου μέλους, θα πρέπει να έχει υπερψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών (151 βουλευτές). Επισημαίνει ότι δεν μπορεί να υποβληθεί εκ νέου πρόταση μομφής, εάν δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος έξι μηνών, από την απόρριψη προηγούμενης όμοιας πρότασης, εκτός αν υπογράφεται από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών. Ειδησεις σήμερα: Γνωστός στις Αρχές ο Ρώσος φαρσέρ με την ισλαμική απειλή – Δεν εργάζεται, ζει από τα χρήματα των γονιών του Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ευχαριστεί για τα Leopard, αλλά προβληματίζεται για το χρόνο παράδοσής τους Qatargate: Ελεύθερες θα αφεθούν η κόρη και η σύζυγος του Παντσέρι, μεταδίδει το Ansa 25.01.2023, 18:15 UPD: 25.01.2023, 22:24 2 ΣΧΟΛΙΑ Best of Network 25.01.2023, 18:06 25.01.2023, 16:46 24.01.2023, 13:08 25.01.2023, 18:59 25.01.2023, 20:33 25.01.2023, 16:00

