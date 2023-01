Βουλή: Συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας – Δείτε live

Πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης κατέθεσε την Τετάρτη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας στη βάση των «αδιάψευστων αποδείξεων» που, όπως είπε, περιέχει ο φάκελος που έλαβε χθες από τον επικεφαλής τής ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο για την παρακολούθηση ακόμα έξι ατόμων. Την πρόταση αποδέχτηκε η κυβέρνηση με τη συζήτηση να ξεκινά χθες το απόγευμα. Δείτε live τη συζήτηση στη Βουλή Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ανέφερε ότι, συγκεκριμένα, ο φάκελος που πήρε από τον κ. Ράμμο «περιείχε τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΔΑΕ», μετά από επίσημο αίτημα που κατέθεσε ο ίδιος τον περασμένο Δεκέμβριο να διεξαχθεί έλεγχος από την Αρχή στα αρχεία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να «διελευκάνει αν τέθηκαν πράγματι σε επισύνδεση, από την ΕΥΠ» τα εξής άτομα: «ο υπουργός εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΣ κ. Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος». «Η απάντηση που επισήμως έλαβα, ήταν έξι στα έξι», είπε χαρακτηριστικά ο Αλ. Τσίπρας, δηλώνοντας πως έχει την υποχρέωση μετά από αυτό να πει την «αλήθεια», απέναντι «στο σκοτάδι της συγκάλυψης που επιχειρήθηκε με εκβιασμούς». Σημείωσε, δε, πως σύμφωνα με τα ευρήματα, η «ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη» παρακολουθούσε τον κ. Χατζηδάκη για οκτώ μήνες, ενώ «άκουγε τους αρχηγούς του στρατεύματος, τον Σύμβουλο Ασφαλείας και τους επικεφαλείς της Γενικής Διεύθυνσης Εξοπλισμών, για δύο περίπου χρόνια», βάζοντας στο στόχαστρο και την αρμόδια εισαγγελέα που είχε υπογράψει τις σχετικές διατάξεις και υποστηρίζοντας ότι «είναι μέλος του ρυπαρού και εγκληματικού δικτύου και την προστατεύει ο επικεφαλής τού εγκληματικού δικτύου, ο ίδιος ο πρωθυπουργός». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ξεκίνησε την ομιλία του εκτοξεύοντας βέλη κατά της κυβέρνησης, την οποία αποκάλεσε «βαθιά αντιδημοκρατική», και προσωπικά του πρωθυπουργού για τον οποίο είπε πως «γράφει το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποστασίας από τους κανόνες της δημοκρατίας». «Η ελληνική κοινωνία ζει εδώ και έξι μήνες στη δίνη των αποκαλύψεων για ασύλληπτο αριθμό υποκλοπών. Στη δίνη τής πιο εκτεταμένης και βαθιάς εκτροπής από τους κανόνες δικαίου που είδε η χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά. Στη δίνη ενός πρωτοφανούς σκανδάλου», σημείωσε, προσθέτοντας πως «δημοσιογράφοι, ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί, επιχειρηματίες, στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων, έχουν ταπεινωθεί, σε “στόχους” κι έγιναν βορά ενός παράνομου, πράγματι, ρυπαρού δικτύου, ενός εγκληματικού δικτύου που είχε όμως έδρα το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου και συντονιστή τον ίδιο τον πρωθυπουργό». Κατηγόρησε μάλιστα τον κ. Μητσοτάκη ότι οργάνωσε αυτό το «δίκτυο» από την πρώτη μέρα τής διακυβέρνησής του που πήρε την ΕΥΠ υπ’ ευθύνη του, με στόχο να «τους έχει στο χέρι, να τους εκβιάζει, να γνωρίζει τις σκέψεις, τις επιδιώξεις, τις αδυναμίες τους». «Εν πλήρη γνώσει του έστησε μια Οργουελιανή δυστοπία», είπε, τονίζοντας πως οι «νομότυπες επισυνδέσεις» επιχειρήθηκαν για «όσους δεν άνοιγαν το κακόβουλο μήνυμα και δεν μολύνονταν» και πως ακόμα και όταν «άνοιξε ο ασκός του Αιόλου», ο πρωθυπουργός έριξε «όλο το βάρος τής εξουσίας που του εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός για να συσκοτίσει το σκάνδαλο» με «μικρά και μεγάλα πραξικοπήματα με πρόσχημα το απόρρητο». «Ο κ. Μητσοτάκης ως εγκέφαλος και αρχηγός αυτού του εγκληματικού δικτύου, προέβη στις πράξεις αυτές διότι πέραν όλων των άλλων, διακατέχεται από μια βαθύτατη οίηση και αλαζονεία. Μεγάλωσε ως πρίγκιπας και τώρα νόμιζε ότι έγινε βασιλιάς. Και πίστεψε ότι θα είναι ισόβιος. Ότι κανείς ποτέ δε θα τον ελέγξει», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για «ντροπιαστική συμπεριφορά» του πρωθυπουργού «κάθε φορά που έπρεπε δημόσια να τοποθετηθεί για το ζήτημα των υποκλοπών» και για «συνειδητά ψέματα» ότι «δήθεν δεν γνώριζε» επί «έξι μήνες». Συνεχίζοντας στους ίδιους τόνους, είπε πως «έφτασε στα άκρα, με τα απόρρητα, με τις απειλές, με τη φίμωση», φτάνοντας στο σημείο να «βάλει κατά της ΑΔΑΕ» και πως «επιχείρησε να χειραγωγήσει τη Δικαιοσύνη και να την στρέψει εναντίον της ανεξάρτητης Αρχής». «Γιατί είναι ένοχος και γιατί είναι ο ίδιος ο εγκέφαλος και ο εντολέας τού παρακράτους», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ωστόσο, πως «δεν υπολόγισε ότι η Ελλάδα είναι ακόμη κράτος δικαίου», ενώ σκιαγράφησε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ως «δημόσιο λειτουργό» που βάζει «το καθήκον και τη συνείδησή του πάνω από τους εκβιασμούς, τις απειλές, τη δολοφονία χαρακτήρα». Με αυτόν τον τρόπο, συνέχισε, στο επίκεντρο πλέον της διαμάχης για τις υποκλοπές έρχονται όχι μόνο «αποκαλύψεις της ερευνητικής δημοσιογραφίας» αλλά «αποδείξεις αδιάψευστες των νομότυπων επισυνδέσεων από τα αρχεία των παρόχων κινητής τηλεφωνίας». «Ο φάκελος περιέχει τα παράνομα έργα τού σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης. Το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια αρχή του κράτους. Περιέχει το σκοτάδι που έχουμε υποχρέωση, όλες οι δυνάμεις της δημοκρατίας, να διαλύσουμε», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και αφού αναφέρθηκε στα έξι άτομα, για τα οποία «ευρέθησαν επισυνδέσεις τού κ. Μητσοτάκη», φτάνοντας αισίως -όπως είπε- στον αριθμό 10 «των υψηλά ιστάμενων που παρακολουθούνται», τόνισε πως τα κρίσιμα ερωτήματα είναι «ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθούνται οι ταγοί της εθνικής μας ασφάλειας» και «ποιος ο λόγος εθνικής ασφάλειας για να παρακολουθείται ο υπουργός Ενέργειας τότε». «Για όλα αυτά μόνο μια λέξη υπάρχει: ζόφος. Ζόφος και παρακμή. Και είναι δυο φορές ζόφος όταν διαπράττονται εγκλήματα κατά της δημοκρατίας με πρόσχημα την εθνική μας ασφάλεια», είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές τής συμπολίτευσης, τους οποίους κάλεσε να αναρωτηθούν αν «μπορούν να τα καταπιούν όλα αυτά», αφήνοντας, παράλληλα, αιχμές ότι μπορεί να «εκβιάζονται» αφού «στοιχεία από τις παρακολουθήσεις που τους αφορούσαν σίγουρα βρίσκονται στα χέρια του αρχηγού του ρυπαρού δικτύου». Ωστόσο, υπογράμμισε, «οι αποφάσεις μπροστά σε τέτοια γεγονότα έχουν ιστορική αξία» και διερωτήθηκε «ποιο θα είναι το μήνυμα για την επόμενη μέρα αν αυτή η δημοκρατική εκτροπή περάσει χωρίς εξηγήσεις, χωρίς απόδοση ευθυνών». «Έχουμε λοιπόν ιστορική ευθύνη να αντισταθούμε σε αυτή επιχείρηση συλλογικού μιθριδατισμού της ελληνικής κοινωνίας», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι «αυτό δεν αφορά μια παράταξη ή δεν συνιστά μια ιδεολογική μάχη», «αυτό αφορά τη δημοκρατία, αφορά το Σύνταγμα, αφορά τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού». «Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στη υπόθεση αυτής τη εκτροπής είναι ένοχοι. Αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας πως «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί πλέον με αποδείξεις, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του». Κλείνοντας λοιπόν την ομιλία του, υπέβαλε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκης «ως ένα πρώτο βήμα τής πορείας προς τον λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Τόνισε, δε, πως με αυτόν τον τρόπο ο πρωθυπουργός θα «αναγκαστεί να δώσει εξηγήσεις και να λογοδοτήσει, ακόμα κι αν θέλει να το βάζει διαρκώς στα πόδια» και η Βουλή θα κληθεί «να αποφασίσει: με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή». «Όποια και να ‘ναι η απάντηση, σύντομα την οριστική και τη σωστή απάντηση στο ερώτημα θα δώσει ο ελληνικός λαός», κατέληξε. Κυρ. Μητσοτάκης: Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας – Την Παρασκευή θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρισκόταν στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη όταν πληροφορήθηκε την εξέλιξη από τη Βουλή. «Καλοδεχούμενη η πρόταση και είναι αλήθεια ότι τον παρακαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει» είπε ο κ. Μητσοτάκης που πρόσθεσε ότι είναι « πολύ καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Επιδιώκω τη σύγκριση, ελάτε να συγκριθούμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος πρόσθεσε ότι «εύχομαι οι πολίτες να ξεπεράσουν το νέφος της τοξικότητας και να αντιληφθούν ποιοι μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον τους». «Θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη μιλώντας στην εκδήλωση για το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Κρήτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχουν δρομολογηθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για κάθε περιφέρεια, προσθέτοντας ότι «δεν είναι άσκηση επί χάρτου, αλλά προϊόν διαβούλευσης με φορείς και έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά» και ότι πρόκειται για « ένα σχέδιο με μεγάλη μελετητική ωριμότητα, χρονοδιαγράμματα, χρηματοδοτήσεις και φορείς υλοποίησης» και επίσης ότι «είμαστε βέβαιοι ότι όσα λέμε μπορούν να υλοποιηθούν και πολλά υλοποιούνται ήδη». Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην άριστη όπως χαρακτήρισε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με στόχο «μια Κρήτη στην οποία τα οφέλη της ανάπτυξης θα πρέπει να τα καρπώνονται όλες οι περιφερειακές ενότητες». «Η ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις της επιβάλλεται και πρέπει να είναι βιώσιμη και για μένα είναι μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης που έκανε αναφορά στην πράσινη μετάβαση. Η συζήτηση Ν. Καραθανασόπουλος: Προσχηματική η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ Προσχηματική χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, διότι, όπως ανέφερε, δημιουργεί το έδαφος για κοκορομαχία με τη ΝΔ, για να συγκαλύψει τις ευθύνες τους για τις παρακολουθήσεις και το αποκρουστικό θεσμικό πλαίσιο, για το οποίο υπεύθυνοι είναι και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν νόμους και ευρωπαϊκές οδηγίες που όχι μόνο επιτρέπουν την προληπτική παρακολούθηση, αλλά καθιστούν, όλους, ως στόχους αυτών των παρακολουθήσεων. Σημείωσε πως το ΚΚΕ καθημερινά καταθέτει μομφή κατά της κυβέρνησης που συνεχίζει την αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, “καταθέτει μομφή στο σάπιο αστικό κράτος της καταστολής, της διαφθοράς και των παρακολουθήσεων”. Επανέλαβε τη θέση του κόμματος για άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ενώ κατήγγειλε την επιλεκτική ευαισθησία που επιδεικνύουν ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τα λαϊκά δικαιώματα, όπως αναδείχθηκε στην πολύ σοβαρή υπόθεση των παρακολουθήσεων του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ από το 2016. «Η ΝΔ επέλεξε να μην διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση στην Εξεταστική, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προσχηματικά αποχώρησε από την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» σημείωσε ενώ κατήγγειλε ότι την ίδια επιλεκτική ευαισθησία επέδειξε και η ΑΔΑΕ που έσπευσε να αρχειοθετήσει την υπόθεση ενώ ο σημερινός πρόεδρος της, έφθασε στο σημείο να πει πως «μάλλον το ΚΚΕ δεν θέλει τη διαλεύκανση της υπόθεσής του». Ο κ. Καραθανασόπουλος μίλησε για ευθύνες των αστικών κομμάτων που έχουν ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο μέχρι και με ενσωμάτωση ευρωπαϊκής αστυνομικής οδηγίας της ΕΕ του 2016, που γενικεύει τον έλεγχο των πιο προσωπικών δεδομένων ενώ έχουν ενισχυθεί οι σχέσεις μεταξύ κρατικών, παρακρατικών μηχανισμών, οι ξένες μυστικές υπηρεσίες αλωνίζουν στη χώρα, με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια, που δεν είναι τίποτα άλλο, παρά η ασφάλεια των συμφερόντων του κεφαλαίου, και γι αυτό βάζει στο στόχαστρο τον εσωτερικό εχθρό τον λαό, για να μην προλάβει κάθε μορφή αντίστασης. Για όλους αυτούς τους λόγους, το ΚΚΕ καλεί τον λαό να μη δείξει καμία ανοχή στο δόγμα «ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων», ένα δόγμα που αποτελεί την κανονικότητα της ΕΕ, αφού αυτή είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής στην παραγωγή, την εξαγωγή, τη διακίνηση και την εμπορία των παράνομων κατασκοπευτικών προγραμμάτων τύπου Predator. Σχολιάζοντας το δίλημμα που τέθηκε στη συζήτηση για «δημοκρατία ή εκτροπή», ο Ν. Καραθανασόπουλος, επισήμανε ότι τα αστικά κόμματα στην πραγματικότητα υπερασπίζονται τη «δημοκρατία των λόμπι», αφού μαζί ψήφισαν το ψήφισμα της ΕΕ που αναφέρει ως ζωτικό και συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας, τα λόμπι που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Την ίδια ομοφωνία επέδειξαν και στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, όπου συνέπραξαν για προεδρείο ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ με την Χρυσή Αυγή και στηλίτευσε τη στάση των κομμάτων που δεν λένε κουβέντα για το θέμα. Η πρόταση μομφής, συνέχισε, αξιοποιείται για να συγκαλυφθεί η κοινή στρατηγική που έχουν τα αστικά κόμματα, στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του κεφαλαίου, στις αποφάσεις της ΕΕ με το υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης και την πράσινη μετάβαση, η συμφωνία τους στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΗΠΑ για το πλιάτσικο των λαών, στην καπιταλιστική ανάπτυξη που είναι άδικη και αντεργατική. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε εμβληματικά νομοσχέδια της ΝΔ, όπως η ιδιωτικοποίηση του Ελληνικού και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, τις ευρωπαϊκές οδηγίες ενώ ως κυβέρνηση δεν φορολόγησε τους εφοπλιστές, φορτώνοντας τα βάρη των μνημονίων στις πλάτες των λαών. Επομένως, κατέληξε, το δίλημμα που μπαίνει μπροστά στη μάχη των εκλογών είναι ή δυνατός ο λαός και το κίνημά του, ή δυνατή η όποια κυβέρνηση με αντιλαϊκή πολιτική. Ο λαός πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής των εξελίξεων και να συμπορευθεί με το ΚΚΕ γιατί ένα ισχυρό ΚΚΕ σημαίνει ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα που θα αναχαιτίσει τα αντεργατικά, αντιλαϊκά μέτρα και θα ανοίξει τον δρόμο για φιλολαϊκή διέξοδο. Χρ. Μπουκώρος: Ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ μετέτρεψε τα απόρρητα στοιχεία σε δημοσιογραφική ύλη και λαϊκό ανάγνωσμα «Τα συνθήματα του ΣΥΡΙΖΑ περί Δικαιοσύνης δεν πείθουν κανέναν» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος μιλώντας στην Ολομέλεια επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρατήρησε πως «τις τελευταίες ημέρες, έχουμε δει τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ να γίνεται σχεδόν τηλεστάρ». Υπογράμμισε ότι εάν και απαγορεύεται σε όλα τα κράτη η δημοσιοποίηση στοιχείων που τέθηκαν σε παρακολούθηση «αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρας είναι τα στοιχεία αυτά να γίνονται δημοσιογραφική ύλη και λαϊκό ανάγνωσμα». Σημείωσε ότι «οι Ανεξάρτητες Αρχές οφείλουν να είναι αντικειμενικές και στον δημόσιο λόγο τους ανέκφραστες ώστε να μην διακυβεύεται η αντικειμενικότητά τους, να μην παρεξηγούνται ή παρερμηνεύονται κατά το δοκούν τα όσα αναφέρουν» . Σε αντίθεση με αυτά που έχει κάνει ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ που στέλνει επιστολές και φακέλους με περαιτέρω στοιχεία στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης». Σχολίασε ότι ο κ. Τσίπρας, «ως εκ θαύματος, πριν ακόμα λάβει το φάκελο με τα στοιχεία από τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ είχε κλείσει το ραντεβού της συνάντησής του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και είχαν γίνει οι σχετικές προαναγγελίες!» Καταλόγισε τον κ. Ράμμο για «σοβαρά λάθη στην διαχείριση, μακράν των Συνταγματικών και νομοθετικών προβλέψεων που διέπουν την λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής» και για «προσήλωση σε κομματικές κατευθύνσεις και σκοπιμότητες». Ο κ. Μπουκώρος, απέδωσε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι προσπαθεί να μανιπουλάρει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. «Όταν οι αποφάσεις της δεν εξυπηρετούν το αφήγημά σας την υβρίζετε και όταν είναι βολικές την χειροκροτείτε. Δικαιοσύνη, όμως, αλά καρτ δεν υπάρχει». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλειοψηφίας, παράλληλα, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο που δικάζεται ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι « μηνύετε την γραμματέα, αλλά δεν τολμάτε να μηνύσετε τον ίδιο τον κ. Καλογρίτσα». Αναφέρθηκε επίσης στους προστατευόμενους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis και την σύλληψη του «Μάξιμου Σαράφη» από την ΕΛΑΣ ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης. «Ο ελληνικός λαός, σε λίγο καιρό θα μας κρίνει όλους» κατέληξε ο κ. Χρ. Μπουκώρος. Γ. Βλάχος: Την ΑΔΑΕ την σεβόμαστε αλλά πρέπει κι η ίδια να σέβεται τον εαυτό της “Είδαμε τον κ. Τσίπρα να κάνει ανάγνωση συγκεκριμένων ονομάτων. Αλήθεια αυτά τα ονόματα για τα οποία ρώτησε τον κ. Ράμμο, από που τα βρήκε; Είναι από τα δημοσιεύματα; Οι παρακολουθήσεις ήταν νόμιμες, ήταν παράνομες; Τα στοιχεία τα έχει ο κ. Ράμμος από την δική του έρευνα ή τα διάβασε κι αυτός και τα αναμασάμε όλοι;” διερωτήθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Βλάχος, ο οποίος ανέφερε επίσης ότι “την ΑΔΑΕ την σεβόμαστε αλλά πρέπει και η ίδια να σέβεται τον εαυτό της. Και τα κρίσιμα ζητήματα που διαχειρίζεται”. “Υιοθετήσαμε λοιπόν δημοσιεύματα, βγάλαμε το πόρισμα και κυρίως βιαστήκαμε να καταλογίσουμε κι ευθύνες και ζητάμε παραιτήσεις και μάλιστα την παραίτηση της κυβέρνησης”, είπε και έθεσε το ερώτημα, “με ποιά στοιχεία;” “Κι όλα αυτά γίνονται στο όνομα της Δημοκρατίας; Όχι δεν γίνονται στο όνομα της Δημοκρατίας αλλά γίνονται στο όνομα της εκλογικής σκοπιμότητας. Ασφαλώς υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, αλλά αυτά θα απαντηθούν από τα προεκλογικά μπαλκόνια; Στη Δημοκρατία υπάρχει η Δικαιοσύνη κι αυτή θα αποφασίσει σε όσο χρόνο απαιτείται κι όχι γιατί έτσι μας βολεύει προεκλογικά. Δεν πρέπει να συνδεθεί αυτή η διαδικασία με τις εκλογές. Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να είναι στην υπηρεσία της Δημοκρατίας και μόνο κι όχι των εκλογών. Αν θέλουμε να διορθωθούν αδυναμίες, να ενισχυθούν οι θεσμοί της Δημοκρατίας. Τότε θα υπάρχει συνεισφορά σε αυτή την προσπάθεια” είπε ο κ. Βλάχος. Όπως τόνισε είναι ώρα ευθύνης για όλους και δεν είναι δυνατόν να πάμε σε εκλογές με αυτό το κλίμα καθώς παρατήρησε ότι: “Αυτή η συζήτηση μας αφορά όλους, αλλά δεν πρέπει να εκπέσει στις μικροκομματικές προσεγγίσεις. Αν πράγματι πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα Δημοκρατίας πρέπει να σκεφτούμε ότι πούμε και πως θα το πούμε να υπηρετεί την Δημοκρατία”. Σχολιάζοντας σχετική αποστροφή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης , ο βουλευτής της ΝΔ είπε ότι ο λαός αποφασίζει δημοκρατικά για το ποιός θα τον κυβερνήσει αλλά στις δημοκρατίες λειτουργούν θεσμοί και για να λειτουργήσουν απαιτούν εμπιστοσύνη και σεβασμό. “Ας αφήσει ο κ. Τσίπρας λοιπόν αυτά που λέει για τον λαό εκτός αν πιστεύει ότι η κατασκευή ενόχων, οι αφερέγγυοι μάρτυρες η παραδοχή παρακολουθήσεων, η ανατροπή του δημοψηφίσματος, το κακούργημα που έγινε πλημμέλημα, οι αρμοί της εξουσίας του παρελθόντος, έγιναν στο όνομα του λαού και της Δημοκρατίας” είπε ο κ. Βλάχος. Αθ. Πλεύρης: Προσπάθεια συσπείρωσης των βουλευτών του, η κίνηση Τσίπρα Τη στιγμή που έχει δύο υπουργούς του στο Ειδικό Δικαστήριο αποτελεί μεγάλο θράσος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, να εγκαλεί την κυβέρνηση για θέματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, τόνισε στην ομιλία του, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Σημείωσε επίσης ότι οι χθεσινές πληροφορίες για “μαύρες σακούλες στον ΣΥΡΙΖΑ” δεν είναι θέμα Παππά, αλλά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, εκτιμώντας μάλιστα ότι ποτέ, ο κ. Τσίπρας ή στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται να μηνύσουν τον κ. Καλογρίτσα: Αυτά που είπε η γραμματέας του, τα είπε και ο κ. Καλογρίτσας στην προανακριτική επιτροπή, για λεφτά που έδινε στα “παιδιά”. Αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχετε μηνύσει. Βγάζει sms και λέει ότι έπαιρνε εντολές να κάνει κανάλι. Τον τρέμετε και τον φοβάστε γιατί σας κρατάει, είπε ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος στην πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για το θέμα των παρακολουθήσεων ο υπουργός Υγείας εκτίμησε ότι στις 8 Δεκεμβρίου 2022 ο κ. Τσίπρας, που είχε ήδη μιλήσει με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, φαίνεται ότι είχε γνώση, όταν ρώταγε στη Βουλή “εάν υπάρχει ο ένας και εάν υπάρχει ο άλλος”. Θα μας πει ποια είναι αυτή η γνώση που είχε; ρώτησε ο κ. Πλεύρης. Ειδικότερα για τις παράνομες επισυνδέσεις, είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά με βάση δημοσιεύματα. “Αυτός που κάνει το ρεπορτάζ, ή λέει ανακρίβειες ή τις πληροφορίες τις παίρνει από αυτούς που κάναν τις παρακολουθήσεις. Και φαίνεται λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει πολύ στενή σχέση με ένα πλαίσιο πληροφοριών που συνδέεται με τις παρακολουθήσεις”, είπε ο υπουργός Υγείας. Τέλος, ο κ. Πλεύρης είπε ότι η πρόταση δυσπιστίας είναι περισσότερο πρόταση συσπείρωσης των βουλευτών του: “Προσπαθείτε να δημιουργήστε όλο αυτό το σόου με σκοπό, όχι να θίξετε την κυβέρνηση, αλλά να πείσετε τους βουλευτές σας ότι πρέπει να μείνουν εδώ, να πιουν το πικρό ποτήρι, όχι ως κατήγοροι αλλά ως κατηγορούμενοι, όπως οι δύο υπουργοί σας”. Χρ. Σπίρτζης: Η ΝΔ είναι η παράταξη της ΚΥΠ, των παρακολουθήσεων, των μαύρων σελίδων της πολιτικής ιστορίας Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Σπίρτζης, καταλογίζοντας της «πλούσιο, δυσώδη και άρρωστο αντιδημοκρατικό καθεστώς παρακολουθήσεων», τονίζοντας ότι τώρα υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις. Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια, επί της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης από την αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Σπίρτζης έκανε λόγο για ύβρεις και αλαζονεία των στελεχών της ΝΔ και τόνισε ότι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε στον αέρα το φασίζουσας λογικής σχέδιο της. «Με τις πράξεις της κυβέρνησης και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη η ντροπή βαρέθηκε να ντρέπεται. Και σήμερα παρακολουθήσαμε οι ύβρεις, η αλαζονεία, το ψέμα, η τοξικότητα και η υποκρισία να υποκλίνονται στα στελέχη της ΝΔ και στην κυβέρνηση των παρακολουθήσεων», ανέφερε ο κ. Σπίρτζης και πρόσθεσε: «Λίγες μέρες πριν εκφραστεί αυθεντικά ο ελληνικός λαός, πριν διώξει το καθεστώς Μητσοτάκη και το επιτελικό του κράτος, λίγες μέρες πριν φύγει η κυβέρνηση της ακρίβειας, των 8,5 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεων, της απάνθρωπης κατάντιας της δημόσιας υγείας και του κοινωνικού κράτους, οι αποκαλύψεις των παρακολουθήσεων γίνανε αποδείξεις. Το περιτύλιγμα των άριστων σύγχρονων πολιτικών, η προπαγάνδα των «Μένουμε Ευρώπη» βγήκε, και αποκαλύφθηκε το σάπιο, το παλιό καθεστώς της δεξιάς παράδοσης των Κυπατζήδων, του νόμου και της τάξης, των απειλών, της δολοφονίας χαρακτήρων, όπως αυτές επιχειρήθηκαν σήμερα για τον κ. Ράμμο». Και ο κ. Σπίρτζης συνέχισε: «Ήσασταν, είστε και θα είστε η παράταξη της ΚΥΠ, των παρακολουθήσεων, των μαύρων σελίδων της πολιτικής ιστορίας. Ήσασταν, είστε και θα είστε η παράταξη της πτώχευσης, της ξενιτιάς των νέων ανθρώπων, της προπαγάνδας, των λίγων μεγάλων συμφερόντων. Το παρόν και το μέλλον σας είναι οι μαύρες σελίδες του παρελθόντος σας. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε η παράταξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου, του πατριωτισμού, των αγώνων για την ελευθερία και την δημοκρατία για την Ευρώπη των λαών για το συμφέρον του ελληνικού λαού». «Θέλω να ευχηθώ στον κ. Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του επειδή η τιμή, τιμή δεν έχει, καλό ταξίδι στην Ιαπωνία. Στη χώρα που όταν χάνεται η τιμή κάνουνε χαρακίρι», κατέληξε ο κ. Σπίρτζης. Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ τη μομφή σε βάρος της κυβέρνησης την έχει ψηφίσει στο δρόμο «Ψηφίζουμε τη μομφή κατά της κυβέρνησης. Δεν την ψηφίζουμε τώρα. Εμείς τη μομφή την έχουμε ψηφίσει, από την πρώτη στιγμή, στο δρόμο, στους αγώνες των σωματείων, του λαϊκού κινήματος που παλεύουν να ανατρέψουν αυτή την πολιτική», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, σε παρέμβασή του στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. «Ψηφίζουμε όμως μομφή και για τον ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο Θανάσης Παφίλης και κατήγγειλε ότι η όξυνση είναι τεχνητή, παραπλανητική και υποκριτική. «Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον αλλά μαζί έχουν ψηφίσει το τερατώδες πλαίσιο της ΕΕ, που επιτρέπει να παρακολουθούνται οι πάντες και να μην δίνει λογαριασμό κανένας», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ. Σχολιάζοντας τα περί υπεράσπισης του κράτους δικαίου, ο Θανάσης Παφίλης είπε: «Πράγματι η ΝΔ έκανε όσα καταγγέλλετε (σ.σ. απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ), για τον διοικητή της ΕΥΠ, τις παρακολουθήσεις. Εσείς τι κάνατε; Είπε ο κ. Ρουμπάτης και πολλοί άλλοι ότι το ΚΚΕ παρακολουθούνταν από το 2016. Ναι ή όχι; Τι κάνατε εσείς; Είπε, πράγματι ο κ. Ρουμπάτης, ότι αυτό συνέβαινε, όχι από την ΕΥΠ. Πείτε μας όμως εσείς τι κάνατε γι΄αυτό; Έχουμε τηλέφωνα 14 χωρών συγκεκριμένα. Ζητήσατε δικαστική συνδρομή; Όχι». Κοινοβουλευτική «αντιμαχία» Γιώργου Γεραπετρίτη και Ευκλείδη Τσακαλώτου για τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ Τα όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, σε βάρος του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, από βουλευτές της ΝΔ, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, ο κ. Τσακαλώτος κάλεσε τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη να αποσαφηνίσει σήμερα αν οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος του κ. Ράμμου είναι γραμμή της ΝΔ και αποτελούν «σκονάκι» του κόμματος. «Εμείς στους βουλευτές μας, σκονάκι δεν δίνουμε», είπε ο υπουργός Επικρατείας, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη γνώμη των βουλευτών. Είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου που είπε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ «delivery boy» και «5η φάλαγγα» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου που είπε για τον κ. Ράμμο ότι «ευτελίζει το αξίωμα του και της αρχής της οποίας προϊσταται». «Ήσασταν εδώ όταν μιλούσαν ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Χατζηβασιλείου;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στο παριστάμενο υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. «Ουσιαστικά, είπαν ότι είναι πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Σας ρωτάω ευθέως. Πιστεύετε ότι ο κ. Ράμμος είναι πιόνι του ΣΥΡΙΖΑ; Διότι ήταν ακραία αυτά τα πράγματα που ειπώθηκαν. Ακραία», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και αναρωτήθηκε αν οι παρεμβάσεις αυτές «είναι γραμμή της ΝΔ ή έχουμε δύο βουλευτές της ΝΔ που πήραν το λάθος…σκονάκι». Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε και τα όσα δηλώνει η κυβέρνηση για τα «ρυπαρά δίκτυα»: «Πως η κυρία Βλάχου υπογράφει ξανά και ξανά παρακολουθήσεις; Υπήρχαν στοιχεία για τον κ. Χατζηδάκη; Για τον κ. Φλώρο; Μην μας λέτε λοιπόν ότι κάνουμε επίθεση στην κ. Βλάχου. Πείτε μας εσείς, είναι άδικη η κριτική σε βάρος της εισαγγελέως της ΕΥΠ, γιατί όντως είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Φλώρος;». «Εμείς στους βουλευτές μας – δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας πρακτική – σκονάκι δεν δίνουμε», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Οι βουλευτές μας έχουν την ευθυκρισία να κρίνουν και να τοποθετούνται. ‘Αρα σε αυτό το επίπεδο, να μην ταυτίζετε τις εσωτερικές σας διαδικασίες, με το τι κάνουμε εμείς με τους βουλευτές μας. Το πώς θα κρίνουν και το πώς θα αξιολογήσουν, είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης τους. Εξάλλου, ξέρετε, το άρθρο 62 του Συντάγματος την εγγυάται. Καλό θα είναι λοιπόν, να μην θέλετε να βάλουμε φίμωτρο στους βουλευτές». Απαντώντας για την εισαγγελέα της ΕΥΠ, ο κ. Γεραπετρίτης παρατήρησε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι που μίλησαν με μεγάλη ένταση αν και η εισαγγελέας της ΕΥΠ «είναι δικαστικός λειτουργός και οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να περιβάλλονται με εμπιστοσύνη σε μια συντεταγμένη έννομη τάξη». Το δήλωσε άλλωστε, παρατήρησε ο υπουργός Επικρατείας, και ο κ. Τσίπρας που δήλωσε ότι τρέφει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. «Δικαιοσύνη αλά καρτ δεν νοείται. Ή εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη ή απαξιώνεις τη δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Επικρατείας επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξηγήσει «από που γνωρίζει τα ονόματα Χατζηδάκης και Φλώρος». Δ. Καιρίδης: Παράνομο το αίτημα Τσίπρα στην ΑΔΑΕ με το οποίο ζήτησε πληροφορίες για επισυνδέσεις τρίτων προσώπων «Καλοδεχούμενη η πρόταση δυσπιστίας του ΣΥΡΙΖΑ για να τα συζητήσουμε όλα» ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης μιλώντας στην Ολομέλεια. Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ως «χρεοκοπημένο πολιτικά» κόμμα, που εδώ και τέσσερα χρόνια «δεν μπορεί να αρθρώσει εναλλακτική πολιτική και νομίζει πως με μια εξωθεσμική παρέμβαση μπορεί να επηρεάσουν το επικείμενο εις βάρους του εκλογικό αποτέλεσμα». «Ο ΣΥΡΙΖΑ», είπε ο βουλευτής της ΝΔ έχει «δομικές και θεσμικές αμαρτίες» που «για να τις ξεπεράσει επενδύει σε τοξικότητα» και του καταλόγισε ότι «εργαλειοποιείτε τις Ανεξάρτητες Αρχές, που μέχρι χθες περιφρονούσατε και αποστρεφόσασταν» Ο κ. Καιρίδης, χαρακτήρισε το αίτημα που κατέθεσε τον Δεκέμβριο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρα στην ΑΔΑΕ «είναι παράνομο, στο βαθμό που δεν ζητούσε πληροφορίες για τον ίδιο, αλλά για τρίτα πρόσωπα». Υποστήριξε ότι το αίτημα του κ. Τσίπρα «ήταν προσχηματικό για να δώσει το πρόσχημα στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ να του δώσει πληροφορίες». Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, σημείωσε, «αντί να το απορρίψει το αίτημα Τσίπρα, δέχθηκε και του έδωσε πληροφορίες!» Τόνισε πως το Σύνταγμα και ο ιδρυτικός νόμος της ΑΔΑΕ «είναι απόλυτα ξεκάθαρα. Η ΑΔΑΕ έχει έναν και μόνο στόχο. Την προάσπιση του απορρήτου. Όλα τα υπόλοιπα ευγενή περί Δημοκρατίας αφορούν άλλους θεσμούς όπως την Δικαιοσύνη». Αναρωτήθηκε, μεταξύ άλλων, «πότε άλλοτε στο παρελθόν, η ΑΔΑΕ έδωσε προσωποποιημένες πληροφορίες σε πολιτικούς αρχηγούς;» Παράλληλα ζήτησε από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει σε αυτό που αναγράφηκε στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ότι «ζήτησε από μέλος της ΑΔΑΕ να αλλάξει την ψήφο του». Δ. Μαρκόπουλος εισηγητής ΝΔ: Πολιτικός απατεώνας ο κ. Τσίπρας – Πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ράμμος Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον αρχηγό του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, άσκησε ο εισηγητής και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Μαρκόπουλος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι «βουτηγμένη στη λάσπη», χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολιτικό απατεώνα» και τόνισε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ είναι «η πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ». «Αν νομίζετε ότι μας φοβίζετε με την πρόταση μομφής, ένα θα σας πω: Θα σας χορέψουμε στο ταψί. Ο κ Τσίπρας ανεβάζει το ίδιο κακό έργο και αυτοσυστήνεται ως ο άφθαρτος και ο ιππότης της αποκάλυψης. Ποιος; Ο ενορχηστρωτής, ο ουσιαστικός, της Νοβάρτις», ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε: «Και αν ο κ. Τσίπρας αποκαλεί τον έλληνα πρωθυπουργό εγκέφαλο εγκληματικού δικτύου, εμείς έχουμε το δικαίωμα να τον αποκαλέσουμε πολιτικό απατεώνα. Γιατί πολιτικοί απατεώνες μόνο λένε ότι δεν παρακολουθούνταν πολιτικά πρόσωπα και αποκαλύπτεται ότι 4 πρώην υπουργοί του παρακολουθούνταν. Ο κ. Τρίπρας, που έλεγε τους απατεώνες κουκουλοφόρους ήρωες, είναι θράσος να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό εγκέφαλο εγκληματικό δικτύου. Με απατεώνες ποινικοποιήσατε την πολιτική ζωή του τόπου. Με κουκουλοφόρους κατηγορήσατε 10 πολιτικά πρόσωπα». Και ο κ. Μαρκόπουλος συνέχισε: «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι απολογούμενος, εδώ και καιρό, για σειρά άλλων προσώπων που κατηγορούνται ως απατεώνες, για τον κ. Πετσίτη, τον κ. Αρσενίου. Εσείς στον ΣΥΡΙΖΑ είστε χωμένοι μέσα στη λάσπη.. Λέτε πως υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Βεβαίως υπάρχουν και ξέρετε ποιους δικάζουν στην Αθήνα; Τον Παπαγγελόπουλο και τον Παππά δικάζουνε για κατάχρηση εξουσίας, για το Καλογρίτσα channel. Δικάζουν και για τις σακούλες που πήγαιναν στο κόμμα σας. Να απολογηθείτε. Που πήγαν τα λεφτά; Στη Κουμουνδούρου; Να απολογηθεί ο κ. Τσίπρας για τις σακούλες». Με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς αναφέρθηκε ο κ. Μαρκόπουλος, στον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, χαρακτηρίζοντας τον άνθρωπο για όλες τις δουλειές. «Ο κ. Τσίπρας δεν πήρε φάκελο χθες αλλά το σκονάκι που του έγραψε ο κ. Ράμμος. Ντροπή του κ. Ράμμου. Μήπως ξεπληρώνει γραμμάτια διορισμού του στην ΑΔΑΕ; Ο κ. Ράμμος λειτούργησε ως «καμπέιν μάνατζερ του ΣΥΡΙΖΑ και όχι ως επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής. Να μας απαντήσει ο κ. Ράμμος. Επιδιώκει ναι ή όχι μελλοντικό πολιτικό ρόλο στις επόμενες εκλογές; Τον προκαλούμε να πάρει θέση. Όχι μισόλογα», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί ο κ. Ράμμος να εξελίσσεται ως «ντιλίβερι μπόι» του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν ρώτησε τα υπόλοιπα μέλη της ΑΔΑΕ; Τσιφλίκι του είναι; Τι νομίζει ότι είναι ο κ. Ράμμος; Πολιτειακός παράγοντας»; «Κατηγορώ τον κ. Ράμμο για αγνόηση της Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, για πολιτικοποίση μιας Ανεξάρτητης Αρχής, για μονομέρεια, για προσπάθεια εμπλοκής του στις επερχόμενες εκλογές γιατί την είδε σε πολιτειακό παράγοντα. Ο κ. Ράμμος είναι η πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κρυφός Συριζαϊκός κρυφός άσσος. Είναι μειωμένης αξιοπιστίας επικεφαλής Ανεξάρτητης Αρχής και δίνει την αίσθηση είτε καθοδηγούμενου είτε καθοδηγητή», τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος και κατέληξε: «Σήμερα ο κ. Τσίπρας υπερέβη τα εσκαμμένα. Δίχασε και πάλι. Τη Παρασκευή όμως θα πάρει την απάντηση που του αξίζει και την τελική απάντηση θα την πάρει στις επερχόμενες εκλογές οι οποίες θα τον πάνε εκεί που πρέπει να πάει. Θα γίνει ένας πρόωρα συνταξιοδοτημένος, στα 48 του χρόνια, πρώην αρχηγός κόμματος». Θ. Ξανθόπουλος: Η κυβέρνηση δημιουργεί άλλο επίπεδο αντιπαράθεσης για να μην συζητηθούν οι παρακολουθήσεις Για αγωνιώδη προσπάθεια εκ μέρους της πλειοψηφίας να μην γίνει συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας, που αφορά σε διαπιστωμένες παρακολουθήσεις, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, σχολιάζοντας τις αναφορές της κυβερνητικής πλευράς στους πρώην υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Παππά και Δημήτρη Παπαγγελόπουλο τα οποία δικάζονται στο ειδικό δικαστήριο. “Η πρόταση δυσπιστίας, αφορά το κράτος δικαίου, το οποίο μας αφορά όλους ανεξάρτητα από το ποιος είναι στην κυβέρνηση. Αν δεν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Ο ΣΥΡΙΖΑ με θεσμικό τρόπο ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Παραλάβαμε το πόρισμα της ΑΔΑΕ, επισκέφτηκε ο κ. Τσίπρας την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ήρθαμε στο Κοινοβούλιο με την πρότασή μας. Κι εδώ η κουβέντα γίνεται για όλα τα ζητήματα του κόσμου εκτός από το μείζον: Ποιός παρακολουθούσε, με τίνος την επίνευση και τίνος την ευθύνη;” είπε ο κ. Ξανθόπουλος προσθέτοντας πως τα ζητήματα αυτά πρέπει να τεθούν πολύ καθαρά. Ο κ. Ξανθόπουλος, ανέφερε ότι ο κ. Μητσοτάκης υπήγαγε την ΕΥΠ στην απόλυτη δικαιοδοσία του, άλλαξε τον νόμο για να τοποθετήσει επικεφαλής τον κ. Κοντολέοντα, ο οποίος δεν είχε τις τυπικές προϋποθέσεις, άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για να μην μπορεί η ΑΔΑΕ να ενημερώνει τον παρακολουθούμενο πολίτη και υπογράμμισε ότι αυτό είναι το θεσμικό αποτύπωμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τέλος, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της ΝΔ, ο κ. Ξανθόπουλος είπε: “Υπάρχει ένα πόρισμα της ΑΔΑΕ που λέει ότι παρακολουθούνταν κάποιοι άνθρωποι και ερχόμαστε εδώ να συζητήσουμε. Πείτε μας λοιπόν ως πλειοψηφία συμφωνείτε να παρακολουθούνται κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ; Αυτό απασχολεί την εθνική αντιπροσωπεία. Αν έχετε την παραμικρή ευθύνη και συναίσθηση του ρόλου σας, μπείτε σε αυτή την ιστορία. Όμως, όχι απλώς δεν την έχετε, αλλά επειδή είστε ανίκανοι να αντιληφθείτε την ευθύνη σας απέναντι στην Δημοκρατία, δημιουργείτε άλλο πεδίο αντιπαράθεσης. Λόγω της πολιτικής σας έρχεται σε σύγκρουση ο κ. Ντογιάκος με τον κ. Ράμο και ο κ. Ράμος με βουλευτές του Κοινοβούλιου. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να συνεκτιμήσετε. Οι παρακολουθήσεις είναι πιστοποιημένες από την ΑΔΑΕ, δεν έχουν καμία σχέση με δημοσιεύματα. Με το πόρισμα αυτό αναμετρηθείτε λοιπόν, γιατί αυτή η Δημοκρατία που στήθηκε με τους αγώνες όλων ανήκει σε όλους τους Έλληνες και το τραύμα στη Δημοκρατία είναι τραύμα που το φέρουμε όλοι μας. Αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων, καταδικάστε αυτές τις παρακολουθήσεις, τραβήξτε μια γραμμή και πάτε στον ελληνικό λαό να μας κρίνει όλους”. Τ. Χατζηβασιλείου: «Ο κ. Ράμμος ευτελίζει το αξίωμα του και την Αρχή της οποίας προϊσταται» «Ο κ. Ράμμος δυστυχώς μεταβάλλει τον εαυτό του, από θεσμικό παράγοντα σε πολιτικό, αν όχι κομματικό. Ευτελίζει το αξίωμα του και την Αρχή της οποίας προϊσταται», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας. «Αν ήθελε ο κ. Ράμμος να υπερασπιστεί τη νομιμότητα, αν ήθελε να μιλήσει για τη δήθεν συνταγματική παραβίαση, για ποιο λόγο δεν επεδίωξε ποτέ επικοινωνία με τον πρωθυπουργό; Και αν θεωρούσε ότι υπάρχει θέμα λειτουργίας των θεσμών, γιατί δεν πήγε έστω συμβολικά στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας;», είπε ο κ. Χατζηβασιλείου και κατηγόρησε τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ πως, είτε ερμηνεύει τους νόμους κατά το δοκούν, είτε τους αγνοεί. «Η χθεσινή προνομιακή ενημέρωση του κ. Ράμμου προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί μια προκλητική κομματικοποίηση του επικεφαλής μιας ανεξάρτητης αρχής της πολιτείας», είπε ο βουλευτής της ΝΔ. «Η έλλειψη πρότασης διακυβέρνησης και η απουσία πειστικού πολιτικού λόγου, είναι που εξωθούν τον ΣΥΡΙΖΑ στην τοξικότητα», ανέφερε ο κ. Χατζηβασιλείου και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας εξαφανισμένος εδώ και δέκα μέρες, χωρίς καμία κουβέντα για τις καταγγελίες για μαύρες σακούλες, για βαλίτσες, για χρήματα, για ποσοστά σε καναλάρχες, για sms, για το τρίγωνο Παππά-Αρτεμίου-Καλογρίτσα, εμφανίστηκε ξαφνικά χθες, για να ολοκληρώσει τη μεθόδευση που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι. Καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας, μας δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στους πολίτες τα έργα και τις ημέρες σας». Ευ. Λιακούλη: ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ χορεύουν το ταγκό του βάλτου Τη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ τους ενώνει ο έλεγχος και το μοίρασμα της εξουσίας είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, τονίζοντας ότι πολλές φορές, τα δύο κόμματα χορεύουν μαζί το “ταγκό του βάλτου, τσαλαβουτώντας στα νερά, και μοιράζοντας ρόλους και θέσεις, μόνο και μόνο γιατί το σόου πρέπει να συνεχιστεί”. Αναφερόμενη στην πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση είπε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στο σκάνδαλο των υποκλοπών με θεσμικό και νομικά ενάρετο τρόπο, “πηγαίνοντας στον ‘Αρειο Πάγο και όχι εξευτελίζοντας τη Βουλή, όπως κάνατε εσείς οι δύο προ λίγων λεπτών”. Σχολιάζοντας την απάντηση της κυβέρνησης στην πρόταση δυσπιστίας, διά του υπουργού Επικρατείας, Γ. Γεραπετρίτη, και τη φράση του “ένοχος, ένοχον ού ποιεί” είπε: “Με εντυπωσιάσατε. Αυτοί είστε. Έτσι περιγράφετε τον εαυτό σας, σαν δύο ένοχοι που μαλώνετε.. [..] Λέτε λοιπόν στο λαό ότι, ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να με κατηγορήσει, διότι είναι ένοχος όπως κι εγώ. Αυτό είπατε στο λαό: Ότι είμαστε και οι δύο ένοχοι, και ότι, εγώ δεν είμαι περισσότερο ένοχος από ότι είστε εσείς..” Καταλήγοντας, η κα Λιακούλη είπε ότι το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών θα είναι “ή με αυτούς που είναι ικανοί για όλα, αρκεί να έχουν μία θέση εξουσίας σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος, των θεσμών και της Δημοκρατίας ή με αυτούς που είναι ικανοί να τα θυσιάσουν όλα, χάριν της κοινωνικής ειρήνης, της ευημερίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”. Ανδρέας Λοβέρδος: Η προστασία των επικοινωνιών αποτελεί θεμέλιο της ΔημοκρατίαςΤο ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογράμμισε στην ομιλία του στη βουλή ο Ανδρέας Λοβέρδος. Έκανε λόγο για ανεπανόρθωτο ολίσθημα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι «η θέση μας ήταν, είναι και θα είναι πάγια. Η προστασία των επικοινωνιών αποτελεί θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση είναι εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα. Αστοχία πάνω στην αστοχία, δικαιολογία πάνω στη δικαιολογία, λάθος πάνω στο λάθος, κατήφορος πάνω στον κατήφορο» Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξε ότι όσο το ζήτημα δεν ξεκαθαρίζει οδηγούμαστε σε εκλογές με βαριές σκιές. «Αυτό που έγινε στην Ελλάδα είναι βαρύ και οι σκιές του δεν φεύγουν με το πρώτο αεράκι. Όλη η αντιπολίτευση είναι απέναντι και τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ σοβαρά. Το ολίσθημα είναι βαρύτατο και δεν μπορεί να ξεπεραστεί επειδή θα κερδηθεί μία ψηφοφορία» είπε μεταξύ άλλων Μιλώντας για τις υποκλοπές, ο κ. Λοβέρδος τόνισε ότι «τα πράγματα είναι καθαρά και δεν έχουμε μία ή δύο ή τρεις περιπτώσεις αλλά μαζικές παρακολουθήσεις. Ένα φαινόμενο εκτεταμένο που κάλυψε δεκάδες εκατοντάδες πολιτών και αυτό επαναλαμβάνω εκθέτει την κυβέρνηση ανεπανόρθωτα. Όποιος ήθελε παρακολουθούσε όποιον ήθελε. Και η νομοθεσία που ήρθε μετά δεν ήρθε για να διορθώσει κακώς κείμενα αλλά ήρθε να καλύψει κακώς κείμενα και κακές πρακτικές». Κλείνοντας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «οι εκλογές που έρχονται θα είναι σκληρές και θα αντέξουν εκείνοι που δεν είναι αφρόψαρα». Για «Μάξιμο Σαράφη» Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη σύλληψη του «Μαξίμου Σαράφη». «Θέλω να συγχαρώ την αξιωματική αντιπολίτευση για τους κουκουλοφόρους μάρτυρες που υποστήριζε από τον Πρωθυπουργό της τότε μέχρι τον τελευταίο Βουλευτή της στον κοινοβουλευτικό και στο δημόσιο διάλογο». Υποστήριξε επίσης, «ότι τώρα που ένας από τους κουκουλοφόρους έχει συλληφθεί και θα μιλήσει, θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πει ποιοι είναι εκείνοι που τον προωθούσαν και εκτός Ελλάδος». Ο κ.Λοβέρδος κατέληξε ότι «η αξιωματική αντιπολίτευση ως προς αυτό χρωστάει εξηγήσεις». Και χαρακτηριστικά τόνισε ότι «εάν δεν μιλήσει κεντρικά, χρωστάνε να μιλήσουν οι δημοκράτες Βουλευτές της ή τα στελέχη της. Δεν μπορεί να ανέχονται αυτό το πρόσφατο παρελθόν. Απώλεια πρόσφατης μνήμης δεν υπάρχει και δεν θα υπάρχει και οφείλουν οι ευαίσθητοι να πάρουν τον λόγο. Έστι ουν δίκης οφθαλμός, όσο τα πανθ ορά. Πιο λαϊκά; Όλα εδώ πληρώνονται». Άδ. Γεωργιάδης: Άθλιοι συκοφάντες και λασπολόγοι δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάκτυλο «Μην τολμάτε ποτέ εσείς οι άθλιοι συκοφάντες και λασπολόγοι να κουνάτε το δάκτυλο στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην κάλπη με τον ελληνικό λαό» ανέφερε ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ως έναν εκ των μεγαλύτερων υποκριτών της ελληνικής πολιτικής σκηνής». Ανέφερε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «όσο πιθανό είναι να βρείτε τον τάφο της μικρής Μαρίας στον Έβρο, τόσο πιθανό είναι να γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας ξανά στην Ελλάδα». Καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει φτάσει να επιρρίπτει με πρωτοσέλιδα φιλικών του εφημερίδων «λάσπη ακόμα και κατά του αρχηγού του ΓΕΘΑ κ. Φλώρου ο οποίος τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας». Ο υπουργός εγκάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ενδιαφέρεται για την «δικαιοσύνη» αλα κάρτ, λέγοντας πως «χθες συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο κ. Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο “κουκουλοφόρος” μάρτυρας με τον οποίο στήσατε τη σκευωρία Novartis» και «ακόμα δεν έχουμε ακούσει μια συγνώμη από εσάς». «Αυτή», είπε, «είναι η πίστη σας στην Δικαιοσύνη». «Παραμένετε τα ίδια άθλια υποκείμενα, σκευωροί της Δημοκρατίας», είστε «κόμμα λασπολόγων». Ανέφερε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που παραμονές των εκλογών άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, όπου μεταξύ άλλων μετέτρεψε την τηλεφωνική υποκλοπή από κακούργημα σε πλημμέλημα. Για αυτό, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης «δεν σας πιστεύει κανείς, όταν λέτε ότι σας ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών». Επισήμανε, ότι οι εταιρεία intellexia πήρε την άδεια λειτουργίας της επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο της μεγάλο έργο από το Δημόσιο το έλαβε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Τόσκα, που ο γιός του δούλευε στην εταιρεία. Γι’ αυτό και «δεν μπορείτε σήμερα, να μας κουνάτε το δάκτυλο». O κ. Γεωργιάδης αναρωτήθηκε εάν στον ΣΥΡΙΖΑ «θυμούνται ακόμα τον κ. Στέργιο Πιτσιώρλα ή εάν ξέχασαν πως η ΕΥΠ επί των ημερών τους τον παρακολουθούσε». Επίσης αναφέρθηκε και στις καταθέσεις του κ. Χρ. Καλογρίτσα και της γραμματέως του στο Ειδικό Δικαστήριο όπου δικάζεται ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «σήμερα, το Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε η κατάθεση της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα να πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε να ξεκινήσει έρευνα για το εάν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μαύρα χρήματα σε σακούλες από τον κ. Καλογρίτσα». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, με παρέμβασή του, εγκάλεσε τον υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι με την τοποθέτησή του «δεν είπε ούτε μια λέξη για τις υποκλοπές. Μας είπε για τον Νίκο Παππά, τον Σταύρο Κοντονή, τον «Σαράφη», αλλά ούτε κουβέντα για το εάν υπήρξε παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη, έλεγε ψέματα ο πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να παρακολουθείτο ο κ. Χατζηδάκης. Μας κάνατε επίθεση επειδή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε εάν παρακολουθείτο ο κ. Φλώρος; Ντροπή σας […] εδώ είστε κατηγορούμενοι και ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει εάν υπήρξαν παρακολουθήσεις και παρακράτος. Αντί να κατηγορείτε τον κ. Τσίπρα για θέατρο κοιτάξτε το καθρέφτη σας…». Ν. Φίλης: Η επιχείρηση συμψηφισμού της κυβέρνησης συνιστά ομολογία ενοχής Σήμερα, 8 χρόνια από την εκλογική νίκη του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ στις 25/1/2015, αναλαμβάνουμε μια νέα ιστορική πρωτοβουλία, να απαλλάξουμε τη χώρα από το όνειδος της παραμονής της ΝΔ στην εξουσία, τόνισε στην ομιλία του, ο εκ των εισηγητών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, Νίκος Φίλης. “Σπάμε τον πάγο” της εκτροπής και της συγκάλυψης των υποκλοπών” είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: Σε λίγους μήνες, σε μιαν άλλη ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή 25η Ιανουαρίου, ο λαός θα κάνει την τελική εκκαθάριση του καθεστώτος Μητσοτάκη, και θα φέρει στη εξουσία μια νέα προοδευτική-δημοκρατική κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, εδώ και μερικούς μήνες, η πολιτική ζωή εισήλθε στο ολισθηρό μονοπάτι μιας τεράστιας θεσμικής εκτροπής, σε αυτό που ο κ. Μητσοτάκης “τόλμησε να αποκαλέσει βούρκο”. Όχι, κε Μητσοτάκη. Βούρκος είναι οι υποκλοπές που διαπράξατε και η συγκάλυψη, είναι οι πολλαπλές εκτροπές, η κατά παραγγελία εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις τύπου Ντογιάκου, ο πόλεμος και οι ύβρεις απέναντι στην ΑΔΑΕ και τον άξιο δημόσιο λειτουργό και δικαστή, “κύριο με κεφαλαίο κάππα”, Χρήστο Ράμμο. Βούρκος είναι να μιλάει η ΝΔ για επισύνδεση Ράμμου-ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ύβρεις απέναντι στους συνταγματολόγους, που τελευταία, με πρωταγωνιστές παράγοντες του ακραίου κέντρου, κάνουν μπούλιγκ ακόμα και απέναντι σε πρόσωπα όπως οι κκ Βενιζέλος και Αλιβιζάτος, που για δικούς τους λόγους αποφάσισαν να μην σταθούν στο πλευρό όσων εξευτελίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να τονίσουν ότι το “Μένουμε Ευρώπη” σημαίνει υπεράσπιση της Δημοκρατίας. Ο κ. Φίλης είπε ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης η παραίτηση του πρωθυπουργού, για λόγους αξιοπρέπειες και αξιοπιστίας του πολιτικού του χώρου, θα ήταν επιβεβλημένη. Δείτε τον Βρετανό Μπ. Τζόνσον, που για ελαφρύτερο παράπτωμα, παραιτήθηκε. Εδώ, δεν υπάρχει καμία πολιτική ευθύνη, σημείωσε ο κ. Φίλης. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, που σημείωσε ότι “ο πρωθυπουργός πιάστηκε με τον κοριό στο αυτί” επέκρινε επίσης τη ΝΔ ότι προχωρά σε “επιχείριση πλαστού συμψηφισμού”, η οποία – όπως είπε – “συνιστά ομολογία ενοχής”. Δ. Τζανακόπουλος: «Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης ο κ. Μητσοτάκης» Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ήταν ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τον λόγο στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το απόγευμα της προσεχούς Παρασκευής. Ο κ. Τζανακόπουλος επέλεξε να ανοίξει την παρέμβασή του, σχολιάζοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας. «Αφού ο κ. Γεραπετρίτης απήγγειλε Λυσία, και μας είπε πόσο μας ευγνωμονεί, για την πρόταση δυσπιστίας, προσπάθησε στη συνέχεια να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. ‘Ανοιξε τον ανεμιστήρα και έβαλε μπροστά τη λάσπη. Επικαλέστηκε ο κ. Γεραπετρίτης τα δύο στημένα ειδικά δικαστήρια που ξεκίνησαν με διάφορες αδιανόητες κακουργηματικές κατηγορίες και κατέληξαν σε πλημμελήματα για παράβαση καθήκοντος-και θα δούμε και την κατάληξη των δύο αυτών στημένων δικαστηρίων-μας είπε για τη Novartis, μας είπε για τον Καλογρίτσα. Προσπάθησε δηλαδή να παίξει το παιχνίδι του συμψηφισμού, το παιχνίδι του αντιπερισπασμού, με τα διάφορα κατασκευασμένα μυθεύματα των δημοσιογράφων και παραδημοσιογράφων που παροικούν στο Μέγαρο Μαξίμου», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «αφού ο κ. Γεραπετρίτης αξιοποίησε τον Λυσία, επιτρέψτε μου και εμένα να αξιοποιήσω τον Χέγκελ. Ο Χέγκελ, έλεγε ότι στο σκοτάδι όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Είναι ίδιες. Αυτό προσπάθησε ο κ. Γεραπετρίτης να κάνει. Να συσκοτίσει, για να φανούμε όλοι οι ίδιοι, όπως οι αγελάδες του Χέγκελ. Όπως οι αγελάδες τη νύχτα. Γιατί αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι της νύχτας και του σκοταδιού, το ξέρει πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης. Ένα σκοτεινό δίκτυο οικοδόμησαν, ένα σκοτεινό δίκτυο εκβιασμών και ραδιουργίας τους κρατά στην εξουσία». Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε δε πως ο κ. Γεραπετρίτης, στην απάντηση που έδωσε νωρίτερα στη Βουλή, «δεν τόλμησε να αγγίξει το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεν αναφέρθηκε ούτε μια στιγμή στο ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων και αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας της ΕΥΠ». «Έχει αποδειχθεί πλέον ότι η ΕΥΠ, εκτός από τον κ. Κουκάκη, εκτός από τον κ. Ανδρουλάκη, παρακολουθούσε και τον τότε υπουργό Ενέργειας κ. Χατζηδάκη, επί έναν ολόκληρο χρόνο», είπε ο κ. Τζανακόπουλος που υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση πρέπει να δώσει απαντήσεις, στη βάση ποιων στοιχείων παρατάθηκε τέσσερις φορές η παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη. Αντίστοιχες απαντήσεις πρέπει να δοθούν, είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, για τα στοιχεία στα οποία βασίστηκαν οι αποφάσεις παράτασης για την παρακολούθηση, επί δύο χρόνια, του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, ο κ. Φλώρου, του αρχηγού του ΓΕΣ, του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, των πρώην Γενικών Γραμματέων Εξοπλισμών. Την ίδια στιγμή είναι επιβεβαιωμένες οι παρακολουθήσεις του κ. Κύρτσου και του κ. Τέλλογλου, είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος σημειώνοντας ότι «κάθε μέρα που περνάει, όσα ο κ. Οικονόμου, αλαζονικά, χαρακτήριζε μύθους του Αισώπου, επιβεβαιώνονται ένα προς ένα». «Είτε κάτω από τη μύτη του, του κ. Μητσοτάκη λειτουργούσαν ρυπαρά δίκτυα στην ΕΥΠ και έκαναν σουρωτήρι το ελληνικό στράτευμα και σε αυτά συμμετέχει και η κ. Βλάχου, και άρα είναι ανίκανος, είτε ήταν ο ίδιος ο καθοδηγητής του ρυπαρού δικτύου, ενορχήστρωσε τη λειτουργία των ρυπαρών αυτών δικτύων, εξευτέλισε και εργαλειοποίησε τους θεσμούς», είπε ο κ. Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «δεν υπήρχε κανένας λόγος εθνικής ασφάλειας. Το μόνο που υπήρχε ήταν το ιδιοτελές συμφέρον του κ. Μητσοτάκη να ελέγξει ασφυκτικά την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Το αν το κίνητρό του ήταν και οικονομικό, διότι όλο αυτό το διάστημα έχουν υπογραφεί συμβάσεις για εξοπλιστικά προγράμματα ύψους 15 δις ευρώ, αυτό θα φανεί στην πορεία». Ο κ. Τζανακόπουλος που χαρακτήρισε «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης» τον πρωθυπουργό, κατήγγειλε ότι «και μόνο η επιχείρηση συγκάλυψης που εξελίχθηκε, είναι απόδειξη της ενοχής του». Χαρακτήρισε επίσης κατάπτυστη την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε βάρος του προέδρου της ΑΔΑΕ, «έναν δημόσιο λειτουργό που είχε το σθένος να κάνει το καθήκον του». Αναφερόμενος δε στον κ. Ντογιάκο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε εκτελεστικό βραχίονα του εγκληματικού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη. Ειδήσεις σήμερα: Καταιγίδες, χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρίαΤο μήνυμά του Ερντογάν στις ΗΠΑ για την Ελλάδα και ο «πάγος» από το Βερολίνο Αποχώρησε η Καρολίνα Ζακλίν Καλύβα από το Survivor, η αντίδραση του Μάριου – Δείτε βίντεο

