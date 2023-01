Γεωργιάδης: Να προτιμάτε το «Καλάθι» για να κερδίζετε λεφτά και να πηγαίνουν οι τιμές κάτω Ο υπουργός υπενθύμισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις τιμές από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω του «e-Καταναλωτής» «Το Καλάθι του Νοικοκυριού, λειτουργεί και είναι φτιαγμένο για όλους μας για να κερδίζουμε χρήματα» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης κατά την σημερινή επίσκεψή του σε δύο καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Market In» και «Μασούτης», καθώς την εβδομάδα που πέρασε κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των προϊόντων του «Καλαθιού του Νοικοκυριού». Ο υπουργός δήλωσε: «Βγαίνουν και φωνάζουν “αυξήσεις, αυξήσεις, αυξήσεις”. Ελάτε στα σούπερ μάρκετ μόνοι σας και δείτε με τα μάτια σας τα προϊόντα στο Καλάθι. Οι τιμές είναι όλες ίδιες και λίγες προς τα κάτω. Το «Καλάθι του Νοικοκυριού» λειτουργεί και είναι φτιαγμένο για όλους μας για να κερδίζουμε χρήματα. Χρησιμοποιείστε τις αγορές σας έξυπνα για να ωθήσετε και τις υπόλοιπες βιομηχανίες να πάνε γρηγορότερα σε μειώσεις. Μειώσεις τιμών θα έρθουν τις επόμενες εβδομάδες, ήδη κάποιες έρχονται, αλλά αν στραφούμε όλοι γρηγορότερα προς το καλάθι, θα έρθουν μεγαλύτερες και γρηγορότερα. Σήμερα βρήκα γάλα ιδιωτικής ετικέτας 1,09. Θυμίζω ότι το γάλα ιδιωτικής ετικέτας την πρώτη εβδομάδα, πριν δηλαδή από 13 εβδομάδες το χαμηλότερο είχε 1,12, τώρα έχει 1,09. Βρήκαμε επώνυμο κοτόπουλο επώνυμο 2,95. Αυτό δεν υπήρχε πέρσι. Κάντε έξυπνες αγορές από το Καλάθι και όλα θα πάνε καλά». Ο υπουργός υπενθύμισε ότι οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται για όλες τις τιμές από το κινητό τους τηλέφωνο μέσω του «e-Καταναλωτής», κι έτσι να επιλέγουν το σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα που τους συμφέρει. BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 10:51 25.01.2023, 18:59 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 12:00

