Γεωργιάδης: Τώρα που ο κ. Δεστεμπασίδης αποδέχθηκε ότι είναι ο «Σαράφης» ελπίζω η Δικαιοσύνη να του άρει την προστασία

Λίγες ώρες μετά την δήλωσή του Φιλίστορα Δεστεμπασίδη μέσα από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ – μεταξύ άλλων ισχυρίζεται ότι τον παγίδευσαν – τοποθετήθηκε επί του θέματος ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Γεωργιάδης με μία ανάρτησή του στο Twitter εκφράζει την ελπίδα ότι τώρα που αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Δεστεμπασίδης ήταν ο προστατευόμενος μάρτυρας «Μάξιμος Σαράφης» θα του αρθεί η προστασία προκειμένου να του υποβληθεί μήνυση και ενώπιον του Δικαστηρίου να αποδείξει ότι δεν ξέρει κανέναν με αυτό το κωδικό όνομα. Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης: «Με έχουν στοχοποιήσει από το 2018»Υπενθυμίζεται ότι ο προστατευόμενος μάρτυρας στην υπόθεση Novartis, Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, επονομαζόμενος «Μάξιμος Σαράφης», ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία σύστασης και λειτουργίας εγκληματικής οργάνωσης, ταυτόχρονα με τη διάπραξη απατών με τραπεζικά προϊόντα υποστηρίζει σε δηλώσεις του ότι τον παγίδευσαν. «Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα. Αυτοί, ως πολιτική μαφία, με απειλούσαν δημόσια ότι ”θα με γδάρουν” και ”θα με κλείσουν φυλακή”», αναφέρει- μεταξύ άλλων- στην ανακοίνωσή του. Αναλυτικά:«Για όσους χλευάζουν την εμπλοκή μου σε υπόθεση απάτης μέσω διαδικασίας χρηματοδότησης / δανειοδότησης επιχειρήσεων από εταιρεία των Η.Α.Ε. και για όσους με γνωρίζουν και με σέβονται, οφείλω να δηλώσω τα εξής: 1. Είμαι 25 χρόνια στην «αγορά», είτε ως υψηλόβαθμο στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών, είτε ως διαχειριστής εταιρειών επενδύσεων και επικοινωνίας, και η πορεία μου διακρίνεται για τη φερεγγυότητά και την αποτελεσματικότητά μου. Ουδείς τόλμησε να αμφισβητήσει την προσωπική μου ηθική και την επαγγελματική μου αξιοσύνη. 2. Η τωρινή μου ποινική εμπλοκή είναι αποτέλεσμα της άθλιας και ρεβανσιστικής στοχοποίησής μου, από το 2018, από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εξουσίας, που αποκαλύφθηκε το πολιτικό και προσωπικό τους ήθος κατά τη διερεύνηση του σκανδάλου Novartis στην Ελλάδα. Αυτοί, ως πολιτική μαφία, με απειλούσαν δημόσια ότι «θα με γδάρουν» και «θα με κλείσουν φυλακή». 3. «Ήγγικεν η ώρα!». Αφού οργάνωσαν όλους αυτούς του παρακρατικούς μηχανισμούς, καταλύοντας Νόμους, Θεσμούς και Σύνταγμα, επιστράτευσαν «κολλητούς», «παρατρεχάμενους» και «πρακτοράκια» για να με παγιδεύσουν σε μία δικαστική περιπέτεια, προκειμένου να … εξιλεωθούν στην κοινή γνώμη, απαξιώνοντας με, κλείνοντας με φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς έγκυρες διασταυρώσεις εταιρειών και διαδικασιών, παρά μόνο με εικασίες, ανακάλυψαν έγκλημα, δράστη και θύματα. Διεφθαρμένοι αστυνομικοί υπέδειξαν τηλεφωνικά (!) στους συναλλασσόμενους πελάτες μου ότι είναι δήθεν θύματα απάτης! Κάποιοι «τσίμπησαν», κάποιοι όχι. 4. Με λίγα λόγια, η σύλληψη μου είναι έργο του παρακράτους της Νέας Δημοκρατίας. Γνωρίζω ότι ο δρόμος για τη δικαίωση μου είναι μακρύς και δύσβατος. Δηλώνω, όμως, ότι ΔΕΝ φοβάμαι, ΔΕΝ εκβιάζομαι και ΔΕΝ θα αυτοκτονήσω, όπως επιθυμούν, αλλά θα προσφύγω στους Διεθνείς Οργανισμούς, καταγγέλλοντας όσα, ως αντίποινα, μεθοδεύτηκαν εις βάρος μου. 5. Και ερωτώ τη Νέα Δημοκρατία και ειδικότερα τον Άδωνη – Σπυρίδωνα Γεωργιάδη: Γνωρίζει τον Αλέξανδρο Μαραβελάκη ;;; Και αν ναι, τι σχέση έχει μαζί του και ποιος ο ρόλος του στην ποινική μου παγίδευση; 6. Εγώ ξέρω – και έχω και άλλα τέτοια ερωτήματα για περισσότερα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας -, και θα μιλήσω στη Δικαιοσύνη. Αρκεί να μην με αυτοκτονήσουν …! Κρατητήρια Γ.Α.Δ.Α. Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης» Ειδήσεις σήμερα: Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ Netflix: Τέλος στους… τζαμπατζήδες χρήστες, «στοπ» στους δανεικούς κωδικούς Qatargate: Παραμένουν προφυλακισμένοι o Φραντσέσκο Τζιόρτζι και o Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα

