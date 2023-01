Δημοσκόπηση GPO: Στις 7,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου

Στις 7,1 μονάδες κατέγραψε η GPO την διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ στην δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Star. Η ΝΔ εμφανίζεται με άνοδο σε σχέση με την μέτρηση της ίδιας εταιρείας του Νοεμβρίου – στο 33,3% από το 32,4% – ενώ άνοδο εμφανίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ από το 25,6% στο 26,2%. Το 49,4% εκφράζει θετική γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 37,9% και για τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 33,8%, ωστόσο το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται και πάλι σε μονοψήφιο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου (όπως και στην τελευταία μέτρηση της Metron Analysis) χωρίς αναγωγή επί των εγκύρων. Αντίθετα, αυξημένα στο 6,3% – λίγο πάνω από μισή μονάδα – εμφανίζονται τα ποσοστά του ΚΚΕ. Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, η διαφορά μεταξύ Μητσοτάκη – Τσίπρα ανεβαίνει στις 12,1 μονάδες, ενώ η παράσταση νίκης είναι 39,9 μονάδες, κάτι που σημαίνει ότι πρακτικά δεν υπάρχουν πιθανότητες ανατροπής ως προς την πρωτιά. Σημειώνεται ότι τόσο το ΜεΡΑ25, όσο και το «κόμμα Κασιδιάρη» καταγράφονται με χαμηλά ποσοστά στην πρόθεση ψήφου – με 2,2% και 1,8% αντίστοιχα – πράγμα που παραπέμπει σε μειωμένες πιθανότητες εισόδου στη Βουλή. Αυτοδυναμία θέλει η πλειοψηφία Σε ό,τι αφορά την πρώτη Κυριακή των εκλογών αυξήθηκε πλέον στο 50.9% προτιμά μία δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με το 45,9% να επιλέγει τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας, εφόσον δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία. Σημειώνεται ότι το Νοέμβριο, η GPO είχε καταγράψει στο 49,8% τους πολίτες που επέλεγαν κυβέρνηση συνεργασίας. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δηλώνουν ότι θα πάνε στις κάλπες «με το μυαλό στην ενεργειακή κρίση», η κυβερνητική θητεία της ΝΔ αντιμετωπίζεται θετικά από το 50,4% των ψηφοφόρων, ενώ το 51,5% δηλώνει ότι τα πράγματα θα ήταν χειρότερα με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Σημαντικό ρόλο στην ψήφο των πολιτών, όπως δηλώνουν, θα παίξει επίσης το πρόσωπο που θεωρούν καταλληλότερο για την πρωθυπουργία, αλλά και το ζήτημα της ανάπτυξης της οικονομίας. Οι υπουργοί με θετικό έργοΟ Νίκος Δένδιας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης , ο Τάκης Θεοδωρικάκος , ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Χρήστος Σταϊκούρας συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα των υπουργών με θετικό έργο, ενώ στην δεκάδα βρίσκονται επίσης ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Βασίλης Κικίλιας, Μάκης Βορίδης, Κωστής Χατζηδάκης και Κώστας Σκρέκας.

