Δημοσκόπηση MRB: Ανοίγει λίγο η «ψαλίδα» ανάμεσα σε ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Με 6,4 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται στην πρόθεση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ σύμφωνα με την δημοσκόπηση της MRB που διενεργήθηκε για λογαριασμό του OPEN TV. Σημειώνεται πως στα μέσα Δεκεμβρίου η διαφορά των δύο κομμάτων, στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ίδια εταιρεία ήταν 5,7%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε πριν κατατεθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ η πρόταση μομφής. Σύμφωνα με τα ευρήματα η ΝΔ εξακολουθεί να προηγείται στην πρόθεση ψήφου, ενώ «μάχη» για την είσοδο στη Βουλή πρόκειται να δώσουν το ΜέΡΑ 25 και οι «Έλληνες» του Ηλία Κασιδιάρη, αν επιτραπεί η συμμετοχή του στις επερχόμενες εκλογές. Πιο συγκεκριμένα στην απλή πρόθεση ψήφου η διαφορά των ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ είναι 5,9%. Πιο συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 30,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 24,3% το ΠΑΣΟΚ 10,5%, το ΚΚΕ 5,0%, η Ελληνική Λύση 4,4% και το ΜΕΡΑ25 2,9%. Από την άλλη πλευρά στην πρόθεση επί των εγκύρων η ΝΔ συγκεντρώνει 32,7% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ 26,3% με τη μεταξύ τους διαφορά να διαμορφώνεται στις 6,4 μονάδες. Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,4% και το ΚΚΕ με 5,4%. Η Ελληνική Λύση είναι το επόμενο κόμμα με 4,8% ενώ το Μέρα25 συγκεντρώνει 3,1% και το κόμμα «Έλληνες» 2,7%. Σε ερώτηση για το αν πρέπει να επιτραπεί η κάθοδος στις εκλογές στο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη, το 63% συμφωνεί με την τροπολογία για την απαγόρευση, ενώ το 26,3% διαφωνεί. Σε έρευνα για το πού θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι του αν δεν κατέλθει στις εκλογές, ένα 22% οδεύει προς τη Νέα Δημοκρατία ενώ ένα 27% κινείται προς την Ελληνική Λύση. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cq2bm4vr43u9) Σχετικά με το πρόσωπο που θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει ποσοστό 38,8%, ο Αλέξης Τσίπρας 30,4% ενώ στο 25% είναι η επιλογή «Κανένας». Ακόμη η εν λόγω δημοσκόπηση περιλαμβάνει και ερώτημα σχετικά με το εάν πρέπει να απαγορευτεί ή όχι η συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές. Στο συγκεκριμένο ερώτημα πάνω από 6 στους 10 συμφωνούν με την απαγόρευση της καθόδου Κασιδιάρη.. Πιο συγκεκριμένα το 63% συμφωνεί με την τροπολογία για την απαγόρευση, ενώ το 26,3% διαφωνεί. Παράλληλα στο ερώτημα για το πού θα μετακινηθούν οι ψηφοφόροι του αν δεν κατέλθει στις εκλογές, ένα 22% οδεύει προς τη Νέα Δημοκρατία ενώ ένα 27% κινείται προς την Ελληνική Λύση. Αναφορικά με το ποια προβλήματα της καθημερινότητας είναι πιο σοβαρά για τους πολίτες, τα πρωτεία κατέχει η ακρίβεια με 46,3% ενώ στη δεύτερη θέση είναι η έλλειψη διαφάνειας και η διαφθορά με ποσοστό 15,6%. Η ανεργία ακολουθεί με 11,3% και τα Ελληνοτουρκικά με 8,2%. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συγκεντρώνει 4,8%, το μεταναστευτικό 4,1% και η εγκληματικότητα 3,9%. Τέλος υπάρχει και ερώτημα για το τι άποψη υπάρχει για τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο. Πιο συγκεκριμένα το 45,2% των ερωτηθέντων έχει μάλλον αρνητική εικόνα ενώ το 31,6% μάλλον θετική. Δείτε αναλυτικά όλη τη δημοσκόπηση:

