Δημοσκόπηση Prorata: Βγάζει στις 5 μονάδες την διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ Η δημοσκόπηση διεξήχθη στο διάστημα από 19 ως 23 Ιανουαρίου για λογαριασμό του Attica tv – 26.01.2023, 20:54 UPD: 26.01.2023, 20:55 Στις 5 μονάδες καταγράφει τη διαφορά ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ η εταιρεία Prorata , που δίνει τα εξής όρια διακύμανσης για τα δύο μεγαλύτερα κόμματα: Για τη μεν ΝΔ δίνει από 28% ως 34%, ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ από 23,5% ως 28,5%. Πολύ μεγάλο εμφανίζεται το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, στο 15,5% , ενώ σύμφωνα με την μέτρηση επισφαλής είναι η είσοδος στη Βουλή τόσο της Ελληνικής Λύσης, όσο και του ΜεΡΑ25, ενώ το «κόμμα Κασιδιάρη» έχει πλαφόν το 2,5%. Σύμφωνα με τις απαντήσεις σε σχετική ερώτηση, το 44% εμφανίζεται να επιλέγει «κυβέρνηση με κορμό ΝΔ» και το 40% «κυβέρνηση με κορμό ΣΥΡΙΖΑ», ενώ το ΠΑΣΟΚ υφίσταται σημαντικές απώλειες στην πρόθεση ψήφου και καταγράφεται στο 9%, με όρια διακύμανσης από το 7,5% ως το 10,5%. Μάλιστα, η εταιρεία δίνει στον Νίκο Ανδρουλάκη πολύ χαμηλά ποσοστά θετικών γνωμών – προσπερνά μόνον τον Κυριάκο Βελόπουλο. Σε αντίθεση με όλες τις έρευνες άλλων εταιριών, η Protrata καταγράφει ως δεύτερο κριτήριο ψήφου – μετά από την «ακρίβεια σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης», την «διαφθορά και τα πολιτικά σκάνδαλα», ενώ σύμφωνα με αυτήν, το 59% θεωρεί ότι οι παρακολουθήσεις κακώς έγιναν και είναι πλήγμα για την δημοκρατία. Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας: 26.01.2023, 20:54 UPD: 26.01.2023, 20:55 BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 18:43 26.01.2023, 12:00 26.01.2023, 19:59 26.01.2023, 20:00 26.01.2023, 15:46

