Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής για Ράμμο: Κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος Τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και την περίοδο που αποκαλύφθηκε η υπόθεση της νόμιμης επισύνδεσης στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη, ξεκίνησε ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ να στέλνει μηνιαία ενημερωτικά δελτία για άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών Με καθυστέρηση τριών ετών ξεκίνησε να στέλνει μηνιαία ενημερωτικά δελτία για άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών προς τη Βουλή και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ, Χρήστος Ράμμος. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, Κώστας Τασούλας, σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο κ. Ράμμος ενεργοποιήθηκε ως προς την αποστολή των μηνιαίων δελτίων τον Αύγουστο του 2022, τρία χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και την περίοδο που αποκαλύφθηκε η υπόθεση της νόμιμης επισύνδεσης στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Την ίδια ώρα, το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής, σε γνωμοδότησή του για το αν υποχρεούται να συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας μετά από αίτημα του προέδρου της ΑΔΑΕ, ξεκαθαρίζει πως «κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος», δικαιώνοντας την στάση του κ. Τασούλα. Όπως αναφέρουν οι συντάκτες στην πολυσέλιδη έκθεσή τους: «Σύμφωνα με το άρθρο 69 του Συντάγματος, “κανένας δεν εμφανίζεται στη Βουλή αυτόκλητος για να αναφέρει οτιδήποτε προφορικά ή εγγράφως. Οι αναφορές παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο. Η Βουλή έχει δικαίωμα να αποστέλλει τις αναφορές που της απευθύνονται στους Υπουργούς και τους υφυπουργούς, οι οποίοι υποχρεούνται να δίνουν διευκρινίσεις όποτε τους ζητηθούν”». Επίσης, σε άλλο σημείο τονίζουν: «Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι τα εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, πλην των Υπουργών και των Υφυπουργών που δεν διαθέτουν τη βουλευτική ιδιότητα δεν δύνανται, εν γένει, να εμφανίζονται ενώπιον της Βουλής, αυτοκλήτως, και ότι οι κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητες αρχές υποβάλλουν στον Πρόεδρο της Βουλής, αφενός, έκθεση πεπραγμένων, και μπορούν να υποβάλλουν και ειδικές εκθέσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, αφετέρου, αναφορές για την προώθηση και την επίλυση θεμάτων που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής τους και κατά τρίτον καταθέτουν στον Πρόεδρο της Βουλής αντίγραφο του σχεδίου προϋπολογισμού τους […] Στις αναφορές των ανεξάρτητων αρχών προς τον ΠτΒ πρέπει επομένως να αναφέρονται τα θέματα που ανάγονται στην εκπλήρωση της αποστολής των ανεξάρτητων αρχών, ώστε να μπορεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να διατυπώνει εγγράφως προς τον Πρόεδρο της βουλής τις απόψεις της επι των εν λόγω αναφορών. Γενική αναφορά σε αυτά δεν επαρκεί. Περαιτέρω δεν προβλέπεται κατά τον Κανονισμό της βουλής δια των ως άνω αναφορών, ούτε η υπόδειξη περι συγκλήσεως της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ούτε η υπόδειξη περί του τρόπου “δημόσια ή μυστική συνεδρίαση” κατά τον οποίο αυτή συνεδριάζει ούτε η υπόδειξη περι κοινοποιήσεως εγγράφου στα μέλη της». Δείτε πατώντας εδώ την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής Ειδήσεις σήμερα: Stern: «Εμπρηστής ο Ερντογάν – Αδίστακτος εντός κι εκτός Τουρκίας για να μείνει στην εξουσία» Κακοκαιρία: Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες Κώστας Κωστόπουλος: Ελεύθερος υπό όρους ο πρώην σκηνοθέτης του «Σασμού» για τον βιασμό Έλενας Αθανασοπούλου BEST OF NETWORK 26.01.2023, 12:56 26.01.2023, 15:01 25.01.2023, 18:59 26.01.2023, 09:25 26.01.2023, 09:22 26.01.2023, 15:46

