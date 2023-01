Καραμανλής: Ο ΣΥΡΙΖΑ φοβάται την σύγκριση με την κυβέρνηση και επιλέγει την τυφλή σύγκρουση

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει την τυφλή σύγκρουση επειδή φοβάται την σύγκριση με την ΝΔ κι επειδή γνωρίζει ότι οι Έλληνες πολίτες επιλέγουν το σχέδιο και την υπεύθυνη πολιτική ενώ συγκρίνουν την τετραετία Τσίπρα με τους 42 μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Καραμανλής ανέτρεξε στην συγκυρία κατά την οποία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε την πρόταση δυσπιστίας προς την κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός βρισκόταν στην Κρήτη και επισκεπτόταν σπουδαία έργα (του Βορείου Οδικού ‘Αξονα, του αεροδρομίου στο Καστέλι), προκειμένου να καταδείξει, όπως είπε, την μεγάλη διαφορά των δύο πλευρών: Της μίας των έργων που αλλάζουν την ζωή των πολιτών και της άλλης της μιζέριας, του λαϊκισμού, της τοξικής και επικίνδυνης δημαγωγίας. Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών, είπε πως για την αξιωματική αντιπολίτευση αποτελεί απλώς μια πρόφαση, θεωρώντας πως αν είχε πραγματική αγωνία για το θέμα, θα ξεκινούσε πρώτα απ’ όλα από τις υποκλοπές που γίνονταν επί των ημερών της δικής της διακυβέρνησης. Απεναντίας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αυτή ήταν που ζήτησε εξαρχής την πλήρη διαλεύκανση και των παρακολουθήσεων, αλλά και των διαρροών τους, αναγνώρισε ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και επικίνδυνη για τους δημοκρατικούς θεσμούς, ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την ευθύνη και αναγνώρισε το λάθος, υπήρξαν παραιτήσεις και εν τέλει είναι αυτή η κυβέρνηση που δημιούργησε ένα νέο, συμπαγές θεσμικό πλαίσιο που θωρακίζει την λειτουργία της ΕΥΠ από εδώ και πέρα. Την ίδια ώρα, όπως είπε ο κ. Καραμανλής, η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κραυγές, δημαγωγία και πολιτική του πεζοδρομίου. Σχετικώς με τις αναφορές των στελεχών της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο κράτος δικαίου, ο κ. Καραμανλής αντέτεινε τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ στο υπουργείο που σήμερα ο ίδιος είναι επικεφαλής, όταν “στον βωμό του ΣΥΡΙΖΑ channel, το πολύπαθο έργο της Πατρών- Πύργου κινδύνευσε να μην γίνει ποτέ”. «Το έργο που ήρθε η δική σας κυβέρνηση να το σταματήσει, να το σπάσει σε κομματάκια και να το επαναπροκηρύξει. Γιατί; Για να ευνοήσετε τον εθνικό σας εργολάβο και κομματικό σας καναλάρχη. ‘Αλλο που η ζωή τα έφερε αλλιώς και τώρα τον έχετε απέναντί σας. Και ευτυχώς ήρθε η δική μας κυβέρνηση να σώσει το έργο και να το κάνει πραγματικότητα, όπως και τόσα άλλα”, είπε απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατέληξε: “Να γιατί οι πολίτες γυρνούν την πλάτη στην τοξικότητά σας. Να γιατί γυρνούν την πλάτη πλέον στο λαϊκισμό σας», υποστήριξε ακόμη. Επιπλέον, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε αναλυτικά στα «χειροπιαστά έργα και συγκεκριμένα νούμερα» που καταδεικνύουν – όπως παρατήρησε – την διαφορά της κυβέρνησης της ΝΔ με αυτή του ΣΥΡΙΖΑ: Εμείς, τριάμισι χρόνια τώρα πάμε τη χώρα σταθερά μπροστά και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε με επιτυχία τη μία μετά την άλλη, μεγάλες διεθνείς κρίσεις, δουλεύουμε με σχέδιο και φέρνουμε αποτελέσματα, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Και αυτός είναι ο λόγος που ασφαλώς η Βουλή, αύριο το απόγευμα θα ανανεώσει την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνησή μας. Κι ακόμα πιο σημαντικό, αυτός είναι ο λόγος που και οι πολίτες, σε λίγους μήνες, στις εκλογές, θα ανανεώσουν και αυτοί την εμπιστοσύνη τους στην κυβέρνησή μας. Γιατί αυτή η εθνική προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί. Και θα συνεχιστεί». Ειδήσεις σήμερα: Καιρός: Ιδιαίτερη προσοχή στην Αττική – Καταιγίδες και χαλάζι έως αργά το απόγευμα (βίντεο) Γνωστός blogger ο Ρώσος που συνελήφθη για τις φάρσες σε «Ελ. Βενιζέλος» και 6 νοσοκομεία Κατάρ-gate: Ο Παντσέρι «έδωσε» ονόματα και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

